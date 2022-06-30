Вышла последняя песня Шатунова, ставшая пророческой: «Покидаю свой вчерашний плен»

Фото: Алексей Филиппов / ИТАР-ТАСС/ ТАСС; 5-tv.ru

Экс-солист «Ласкового мая» незадолго до смерти работал над композициями для нового альбома. Сегодня свет увидела последняя, которую он успел полностью завершить.

Певец Юрий Шатунов незадолго до своей смерти закончил работу над песней под названием «Каждому свое». Композиция должна была войти в новый альбом артиста, но сейчас ее решили выпустить отдельно. Об этом в интервью StarHit.ru рассказал директор музыканта Аркадий Кудряшов, ранее назвавший ее пророческой.

«Он записывал ее совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя», — рассказал он.

Кудряшов добавил, что, возможно, будет презентация песни, куда будут приглашены друзья Шатунова. Издание опубликовало текст песни, которая сейчас кажется пророческой. В ней говорится и о предательстве, и о прощении, и о тесном мире.

Вот и я подобно легкой птице

Покидаю свой вчерашний плен.

Расправляю крылья и лечу,

Наполняя легкие свободой.

Проведенные в неволе годы

Вспоминать отныне не хочу.

Каждому свое — сверчку — шесток,

Птахе — небо, падшему — прощение.

Юрий Шатунов умер 23 июня. Артист находился в подмосковном Домодедове, где отдыхал вместе со своим директором. Неожиданно певцу стало плохо, и друзья повезли его в ближайшую больницу. По пути у экс-солиста «Ласкового мая» остановилось сердце. Врачи пытались реанимировать певца, но не смогли.

Ранее директор Шатунова заявил, что певца нельзя было спасти. Он также добавил, что Юрий не был бы рад, если бы выжил.