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Согласно введенному в связи с ситуацией в Донбассе закону, государство выплачивало полякам, приютившим у себя украинцев, 40 злотых в день на человека.

С июля в Польше отменяются выплаты семьям, приютившим у себя украинских беженцев. Прежде, согласно специально введенному на фоне ситуации в Донбассе закону, поляки получали по 40 злотых (около 450 рублей) на человека в день. Не будет больше и бесплатных поездок на общественном транспорте.

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер уточнил, что пособия прекратятся для украинцев, прибывших в страну с февраля и исчерпавших 120-дневный срок. Теперь им нужно найти работу и самостоятельно арендовать жилье. Поблажки рассчитаны только на инвалидов, беременных, многодетных и матерей с маленькими детьми.

«Правительство ничего не ограничивает. Правительство ничего не завершает. Правительство и большинство в Сейме просто не продлевают эти 120 дней», — сказал Шефернакер.

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С этого момента у каждого оказавшегося в Польше беженца есть только четыре месяца на адаптацию со льготами и пособием. Далее — сами. Как пишет ТАСС, всего с 24 февраля в Польшу прибыли около 4,4 миллиона жителей Украины, более половины позже вернулись на родину. Сейчас в стране находятся до 1,5 миллиона беженцев, более 250 тысяч нашли официальную работу.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Москва оказывает помощь военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик, поскольку до этого была очередная серия атак со стороны Незалежной. Попытки урегулировать конфликт Киев проигнорировал. Президент России Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту от «геноцида и издевательств» мирного населения Донбасса.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава СВР Сергей Нарышкин озвучил планы Польши по «расчленению» Украины.