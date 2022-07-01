Мэр Варшавы раскритиковал ЕС и украинских беженцев в беседе с Вованом и Лексусом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Известные пранкеры позвонили градоначальнику польской столицы под видом главы Киева Виталия Кличко и наслушались множество жалоб.

Блогеры Вован и Лексус выложили очередное пранк-интервью. Под видом Кличко они связались с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

Он раскрыл молодым людям всю внутреннюю кухню Евросоюза. Мэр пожаловался на большую нагрузку всех инфраструктур города и невозможность перенести вторую волну украинских беженцев.

Оказалось, что альянс не очень-то охотно помогает Польше.

«Это же значит, что ЕС недостаточно помогает Варшаве, верно?», — спросили пранкеры у мэра.

«Пока нет. Нет, потому что у них нет сейчас дополнительных средств. Сейчас они думают о дополнительном финансировании. Но вероятно, что большая часть средств просто пойдет центральному правительству», — ответил тот.

Тшасковский подчеркнул, что Евросоюз просто оставил Польшу и оплачивает лишь счета на небольшие суммы. Все остальные задачи решаются «в пределах собственного бюджета» страны.