🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 19 февраля, убывающая Луна в знаке Весы рекомендует посвятить время отдыху после напряженной работы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 февраля, убывающая Луна находится в знаке Весы. Это значит, что всем знакам зодиака рекомендуется поставить дела на паузу и предаться тем занятиям, которые приносят удовольствие.

♈ Овен

Овны, не нужно бежать впереди паровоза. Все, что должно с вами случиться, обязательно произойдет. Более того, вы почувствуете, что тот самый момент настал. Это касается как работы, так и других сфер, в том числе личной жизни. Не стоит торопиться играть свадьбу, если сердце против.

Космический совет: слушайте голос подсознания.

♉ Телец

Тельцы, перестаньте во всем искать подвох. Иногда нужно просто довериться людям, особенно если речь идет о тех, кто находится рядом с вами годами. Конечно, раскрывать свои тайны первому встречному не стоит, а вот излить душу подружке — то, что вам сейчас нужно. Сразу станет легче.

Космический совет: положитесь на своих близких.

♊ Близнецы

Близнецы, дорогу осилит идущий, а тот, кто ищет, тот всегда найдет. Помните эти выражения? Пусть они станут мотивацией для вас. Если долго сидеть на одном месте, жизнь не изменится. А вот если заводить новые контакты, цепляться за любые шансы и разрушать преграды упорством вполне можно рассчитывать на желаемый результат.

Космический совет: перейдите к активным действиям.

Пожуй ему ушко: что возбуждает разные знаки зодиака

♋ Рак

Раки, никогда не бывает поздно. Можно в любой момент попросить прощения, искупить прошлые ошибки, поменять работу, развестись. Все преграды только у вас в голове. Если вас что-то не устраивает, берите и ломайте. Построить заново получится. Главное — терпение.

Космический совет: не бойтесь расставаться с прошлым.

♌ Лев

Львы, вы — удивительный человек. Вы всегда идеализируете прошлое, при этом абсолютно не умеете наслаждаться настоящим. Попробуйте измениться. Научитесь жить моментом, радоваться мелочам и чувствовать счастье здесь и сейчас. Вас окружают просто потрясающие люди!

Космический совет: живите моментом.

♍ Дева

Девы, благоразумие и осторожность — это, конечно, хорошо, но в меру. Не стоит отказываться от путевки вашей мечты просто из-за страха. Сегодня настал тот день, когда нужно побороть эмоции, мешающие вам наслаждаться жизнью. Некоторые возможности выпают лишь раз, поэтому постарайтесь их не упустить.

Космический совет: рискуйте

Обнаженная магия: как последняя цифра вашего года рождения раскроет тайну души

♎ Весы

Весы, наша жизнь включает в себя две важнейшие составляющие — то, что мы видим, и то, что чувствуем. Если вокруг вас все устраивают, а на душе неспокойно, нужно что-то менять. При чем за вас это никто не сделает. Проанализируйте, чем именно вы не довольны, и начните прорабатывать эту сферу.

Космический совет: добейтесь гармонии внутри себя.

♏ Скорпион

Скорпионы, не губите любовь. Если вас что-то не устраивает в партнере, не стоит сразу разрывать отношения. Возможно, проблему можно решить, если хорошенько поговорить с возлюбленным. Велика вероятность, что вы совершите самую большую ошибку в жизни, если не дадите своей половинке второй шанс.

Космический совет: не нужно рушить отношения.

♐ Стрелец

Стрельцы, если вы хотите, чтобы мир вокруг стал добрее, начните с себя. Зачастую вы сами срываетесь на близких и незнакомцев и портите не только им, но и себе настроение. Зачем? Можно быть терпимее к поступкам окружающих, тогда и люди будут вас озарять светом, а не сбрасывать негатив.

Космический совет: будьте добрее, и к вам потянутся.

Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

♑ Козерог

Козероги, сегодня идеальный день для создания прочного как романтического, так и делового союза. Отношения, выстроенные сегодня, будут основаны на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Поэтому используйте эти энергии для налаживания контактов и урегулирования волнующих вопросов.

Космический совет: пришло время договориться с теми, с кем ранее не получалось.

♒ Водолей

Водолеи, у вас в жизни наступил переломный момент, однако не стоит впадать в панику. Готовьтесь к изменениям и примите их с благодарностью. Все, что ни делается — к лучшему. Дальше — больше. Главное — верить судьбе и своему сердцу.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♊ Рыбы

Рыбы, успешным и богатым нельзя назвать человека, у которого есть много денег и больше ничего. Понятие успеха складывается из многих составляющих. Поэтому не забывайте о своем колесе баланса. Постарайтесь потратить время в выходные не на работу, а на партнера, родителей и друзей.

Космический совет: проведите время с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Меркурий в Водолее изменит жизнь представителей всех знаков зодиака.