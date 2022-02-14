Обнаженная магия: как последняя цифра вашего года рождения раскроет тайну души

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Уникальный смысл в цифрах нашего появления на свет видят астрологи и нумерологи. Согласно восточному гороскопу, Земля ежегодно попадает под влияние одной стихии: Огня, Воды, Воздуха, Металла и Дерева.

Уникальный смысл заложен в цифрах нашего появления на свет, уверены астрологи и нумерологи. Согласно древнекитайскому календарю, Земля ежегодно попадает под влияние одной из стихий: Огня, Воды, Воздуха, Земли, Дерева или Металла. Каждая из них несет потенциал и отпечаток на характер и судьбу человека, и зашифрована она в последней цифре года рождения.

0 или 1 — Металл

Людей, рожденных под стихией Металла, отличают стремление во что бы то ни стало добиваться своих целей, железный характер и несгибаемая воля. Проявление эмоций они считают слабостью, а улыбку используют как тайное оружие. Их легко можно узнать по присущим им дружелюбному характеру, тактичности и стремлению прийти на помощь.

Люди «Металла» знают себе цену, уверенность в собственной правоте сквозит и в разговоре. При этом они не нуждаются в признании толпы, одиночество их не страшит. Импульсивны, любят деньги и власть, окружать себя роскошью. Иногда с трудом заработанные деньги неоправданно легко и быстро тратят на ненужные предметы люкса.

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2 или 3 — Вода

«Дети воды» эмоциональные, но при этом гибкие в отношениях, умеют сочувствовать своему окружению. Их жизненный путь часто формируется благодаря собственным идеям и фантазиям, они влияют, в том числе, на будущую профессию.

Проницательны до мозга костей, обладают дипломатичностью и используют ее на пользу не только себе, но и во благо других. Текучий характер воды отражает и их способность прокладывать дорогу в труднодоступных местах и находить выход из самой запутанной ситуации.

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4 или 5 — Дерево

Люди-деревья добродушны и щедры, при этом им достаточно заработанного честным трудом: к наживе они не стремятся. Трудолюбивы и часто взваливают непосильный груз ответственности, из-за чего часто страдают выгоранием на рабочем месте. Любят трудиться в команде, однако без излишнего давления со стороны начальства. Интеллектуальный труд подходит им больше всего, отлично проявляют себя и в творческих специальностях. Преданные друзья, но могут зависеть от чужого мнения.

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6 или 7 — Огонь

«Огненные» люди энергичны, всегда в поисках приключений и не боятся препятствий на своем пути. Из них получаются хорошие руководители или неформальные лидеры. Дух азарта не искоренить, могут быть напористы при достижении целей, иногда даже агрессивны.

Активная жизненная позиция не позволяет им долго оставаться одинокими: они с легкостью обзаводятся семьей и новыми друзьями. Эгоизм и неумение считаться с чужим мнением не все понимают, а потому не стоит удивляться, что некоторые отстраняются от «горячих голов».

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8 или 9 — Земля

Люди «Земли» надежны и терпеливы, проявляют заботу по отношению к родным и друзьям, при этом сами нуждаются в любви и понимании. Отличная интуиция помогает им увидеть большие перспективы в любом начинании. Обожают планирование, контроль, дисциплину и классический подход ко многим вопросам.

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