🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 18 февраля, убывающая Луна в знаке Девы советует избавиться от мешающих жить привычек и заняться чем-то новым.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, убывающая Луна находится в знаке Девы. Таким образом настало лучшее время для запуска новых проектов и избавлении от людей и вещей, которые тянут вас вниз.

♈ Овен

Овны, вам необходимо научиться извиняться. Если вы не сможете усмирить свою гордыню, рискуете потерять всех близких друзей и остаться в одиночестве. Иногда пойти на уступки стоит даже не от того, что вы ощущаете свою вину, а от того, что не хотите долго ругаться с человеком.

Космический совет: будьте мудрее.

♉ Телец

Тельцы, холодный расчет поможет вам заработать больше денег, предсказать возможные карьерные неудачи, однако он никогда не разберется в амурных делах. В личной жизни стоит полагаться исключительно на сердце. Высчитать идеального спутника жизни невозможно. Любовью поражает, словно током.

Космический совет: научитесь доверять своему сердцу.

♊ Близнецы

Близнецы, научитесь ценить себя. Зачастую люди пользуются вами, рассчитывая на безотказность и вежливость. Вы не можете сказать «нет», берете на себя невыполнимые задачи и прощаете то, за что другие давно бы вычеркнули из своей жизни. Не путайте доброту со слабохарактерностью. Пора меняться.

Космический совет: научитесь давать отпор.

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♋ Рак

Раки, счастье — это желание смотреть на себя в зеркало и восхищаться, гулять по улице и любоваться природой, трепетать от бабочек в животе и вкусного мороженого. Если вы разучились радоваться мелочам, возьмите отпуск. Смените обстановку, вдохновитесь красивыми пейзажами и возвращайтесь в рабочий ритм с новыми идеями.

Космический совет: вам требуется перезагрузка.

♌ Лев

Львы, эгоизм — пожалуй, худшее из ваших качеств. Там, где другие будут спасать товарищей, вы — в первую очередь будете заботиться о себе. Научитесь работать в команде и поймите, сколько удовольствия можно получить, помогая окружающим.

Космический совет: научитесь думать о других.

♍ Дева

Девы, если мир вокруг вас рушится — это не повод паниковать. Возможно, напротив, скоро вас ждет новый интересный этап, а все пространство перекрасится из темных в яркие тона. Главное в этой ситуации — верить в лучшее, рассчитывать только на себя и перестать переживать по пустякам.

Космический совет: готовьтесь к обновлениям.

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♎ Весы

Весы, вы находитесь на пути к большой цели и этот путь верный. К тому же Вселенная подготовила для вас особый план. Когда что-то получается не так, как вам бы хотелось, воспринимайте это как знак таинственных сил. Если вам вдруг что-то не удается, это неспроста. Пересмотрите ситуацию.

Космический совет: не бегите вперед паровоза.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня вам предстоит тяжелый день. Велика вероятность ссор и конфликтов. Защитите себя от людей и ситуаций, которые ущемляют ваши права. Помните, только вы отвечаете за свою жизнь. Сегодня может произойти некая проверка. Однако если вы не будете терять бдительность, все пройдет по высшему разряду.

Космический совет: будьте на чеку.

♐ Стрелец

Стрельцы, хватит размышлять о прошлом! Сегодня любые двери будут открываться перед вами, а подарки будут плыть прямо в руки. Неожиданные предложения от друзей и коллег, разговоры с прохожими — все будет помогать вам добиваться желаемого. Обращайте внимание на каждую мелочь.

Космический совет: будьте внимательнее к деталям.

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♑ Козерог

Козероги, если пазл не складывается, возможно, какую-то деталь необходимо просто убрать. Также и с жизнью. Если реализовать мечту не получается, подумайте, кто или что преграждает вам путь к цели.

Космический совет: избавьтесь от того, что вас тянет вниз.

♒ Водолей

Водолеи, для вас сегодня лучше всего подводить итоги рабочей недели и освобождаться от всего ненужного. Если вы хотели запланировать рабочую встречу, то лучше отложите ее и отправляйтесь в ресторан со второй половинкой. Если же вы не встретили того самого, самое время пойти на вечеринку и готовиться к новым знакомствам.

Космический совет: вас спасет любовь и флирт.

♊ Рыбы

Рыбы, упрямство никого и никогда ни к чему хорошему не приводило. Возможность уступить в споре есть у каждого, но, как правило, шаг навстречу делает тот, кто мудрее. А что для вас важнее — спасти отношения или бороться до конца?

Космический совет: будьте мягче.

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