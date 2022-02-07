🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 февраля, растущая Луна в Тельце подарит представителям многих знаков зодиака уникальные возможности для приумножения своих финансов. Не упустите шанс!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 февраля, растущая Луна в знаке Тельца принесет благоприятный день представителям многих знаков зодиака. Появятся возможности сделать шаг по карьерной лестнице, начать реализовывать новые проекты, успешными будут переговоры и заключенные сделки. Астрологи рекомендуют не упускать шанс улучшить свое финансовое положение. Звезды направят на правильный путь, так что приглядитесь к знакам.

♈ Овен

Овны, вас ждет сезон богатства и процветания. Правда в том, что вы не всегда наслаждались здоровыми отношениями с деньгами, но вы освобождаетесь от недостатков прошлого и находите место для изобилия. Вселенная аплодирует вашему прорыву и хочет, чтобы вы проявили свою лучшую сторону. Ваша готовность к получению окажется настоящим переломным моментом. Будьте готовы разделить радость успеха со своими близкими.

Космический совет: приготовьтесь насладиться плодами своего труда.

♉ Телец

Вселенная предупреждает, Тельцы: хаос и суета будут окружать вас еще некоторое время. Вряд ли в ближайшее время все будет идти по вашему плану, и нет, ложное чувство оптимизма не поможет вам спасти ситуацию. Однако ваши инстинкты могут облегчить ситуацию. Оставайтесь в центре, несмотря на множество штормов, и действуйте из пространства осознанности. В то же время не поддавайтесь иллюзии, что вы можете сделать все это в одиночку. Вам понадобятся ваши собратья воины во время кризиса. Поддержание хороших отношений окажется полезным.

Космический совет: совершайте осознанные действия и не позволяйте шторму сломить вашу волю.

♊ Близнецы

Часто мы уклоняемся от того, чтобы сказать правду из-за страха быть отвергнутым. Это ограничение, созданное нашим умом, Близнецы. Звезды просят вас преобразовать это негативное убеждение, и найти в себе смелость быть напористым. Помните, что те, кто уважают вас и ценят ваше присутствие, будут рады встретиться с вами на полпути. Для некоторых из вас это может быть время нарушения молчания. Если нужно что-то сказать, возобновите разговор.

Космический совет: найдите в себе силы быть искренними независимо от последствий.

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♋ Рак

Учитывая пандемию, ваш бизнес может развиваться медленнее, чем обычно. Не входите в режим паники, Раки. Все разворачивается так, как задумано. Однако урок, который звезды просят вас усвоить, носит исключительно личный характер. Там, где вам нужно проявлять осмотрительность, вы сорите деньгам. Сократите расходы, сосредоточьтесь только на ваших потребностях в данный момент. Позже еще будет много возможностей побаловать себя.

Космический совет: начните экономить, тратить будете потом.

♌ Лев

Легкость в потоке, Львы. Пришло время осознать, все происходит в нужное время. Слушайте голос в своей голове, который повторяет, что вы согласны с великим планом. Этот день также принесет с собой новости об успехах и достижениях. Вселенная работает таинственными способами. Поверьте, что вы найдете решение для чего-то, с чем вы боролись.

Космический совет: ожидайте приятные новости.

♍ Дева

Девы, обратите внимание на то, как вы все еще пытаетесь достичь всего на свете, не позволяя себе нажать кнопку «пауза». Как вы думаете, ваше здоровье прямо пропорционально объему работы, которую вы выполняете? Посмотрите за пределы иллюзии, созданной вашей трехмерной реальностью. Чудесный мир, который вы ищите, внутри вас.

Космический совет: хватит загонять себя в угол.

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♎ Весы

Весы, ключом к тому, чтобы оставаться открытым, является преодоление страхов, которые держат вас в плену. Постарайтесь избавиться от них. Напишите на бумаге о том, что наводит на вас ужас или боль при упоминании, а затем сожгите листок. Конечно, все проблемы не уйдут разом, но вам станет легче.

Космический совет: избавьтесь от страхов.

♏ Скорпион

Подумайте о том, что богатство бывает не только материальным. Взгляните по-новому на то, чем вы обладаете. Как же ваша прекрасная душа, Скорпионы? Вы можете развить свои качества и даже найти источник для творчества. Речь не идет о том, чтобы поставить хобби на поток и превратить в бизнес, но можно существенно улучшить качество того, что вы делаете.

Космический совет: вспомните о нематериальных богатствах.

♐ Стрелец

Стрельцы, идеи, которые у нас появляются, неслучайны. Они приходят с более высокого уровня сознания, где время и пространство существуют по особым законам. Другими словами, то, что мы сейчас считаем будущим, уже проявилось в параллельной Вселенной, а любая мысль, мелькнувшая у нас в голове, связана с этим миром. Так мы узнаем, что нам нужно делать дальше.

Космический совет: прислушайтесь к своему подсознанию.

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♑ Козерог

Козероги, намерение — это мощная практика. Это возможность посадить семена, которые вы хотите видеть цветущими в своем мире. Но хватит ли только одного желания, чтобы добиться желаемого? Закон древних мудрецов гласит: вы должны быть готовы согласовать свои действия с намерением. В этом и заключается подвох: зачастую мы сами противоречим мыслям в своих поступках.

Космический совет: попробуйте переосмыслить свое поведение.

♒ Водолей

Водолеи, вы чувствуете себя счастливыми? Если нет, подумайте, чего вам не хватает. Велика вероятность, что вы нуждаетесь в любви. Наступает время проявления чувств и завязывания романтических романов. Дайте волю своим желаниям и не бойтесь быть отвергнутыми. Лучше один раз попробовать, чем всю жизнь кусать локти.

Космический совет: закрутите роман и ни о чем не задумывайтесь.

♊ Рыбы

Иногда даже запасной план может не сработать, Рыбы. И чтобы не оказаться в творческом или финансовом кризисе, нужно попытаться взглянуть на привычные вещи по-новому. И, наконец, отпустить то, что явно не принесет плодов. Как говорят индейцы, если лошадь сдохла — слезай с нее.

Космический совет: взгляните на привычные вещи по-новому.

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