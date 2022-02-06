Амур на вашей стороне: Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля

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Астролог Хубелашвили рассказала, что представительниц прекрасного пола ожидает в ближайшие семь дней.

На неделе с 7 по 13 февраля движение планет в целом будет положительно влиять на людей. Конечно, без неурядиц не обойдется, но с ними удастся легко справиться. Кто из представительниц прекрасного пола на предстоящей неделе станет сильнее, а кому придется потрудиться, чтобы добиться успеха в любовной сфере, рассказала астролог Вера Хубелашвили Rsute.

Овен

Предстоящая неделя женщин-Овнов сделает энергичнее и еще сильнее. Это поможет добиться успехов в сфере карьеры. Особенно во второй половине недели. Ожидаются выгодные сделки и долгожданные профессиональные предложения.

Телец

Женщинам-Тельцам на неделе с 7 по 13 февраля удастся воплотить все задуманное. В личной жизни вас тоже ожидает успех, но при одном условии — если вы будете естественной и проявлять смелость в своих действиях.

Близнецы

Женщины-Близнецы с 7 по 13 февраля захотят решительно действовать. Представителям этого знака можно смело рисковать и принимать судьбоносные решения — они изменят вашу жизнь к лучшему.

Рак

Представительниц этого знака зодиака ожидает насыщенная и интересная неделя. Меркурий будет способствовать преумножению успехов в деловой и финансовой сферах. В личной жизни глобальных изменений не предвидится, все будет стабильно хорошо.

Лев

Женщин-Львов на предстоящей неделе ждет продвижение по карьерной лестнице. Однако будьте осторожнее в принятии решений. Один неверный поступок сможет вас глубоко ранить и загнать в депрессию.

Дева

Женщин-Дев совсем скоро ожидает успех в профессиональной и любовной сферах. Однако астролог предупреждает: с любимым человеком, подругами, родственниками не будьте слишком импульсивны. Прежде чем принять решение, проанализируйте ситуацию и сделайте разумный выбор.

Весы

Предстоящая неделя для женщин-Весов — отличное время, чтобы избавиться от всего ненужного. Это поможет улучшить связь с Меркурием и приведет к успехам на работе. Возможно, удастся установить полезные контакты.

Скорпион

Благоприятное расположение планет поможет женщинам-Скорпионам избавиться от негативных мыслей и стать продуктивнее. Если будете сомневаться, полагайтесь на разум. Интуиция сегодня вас подведет.

Стрелец

К сожалению или к счастью, но во всех важных вопросах на предстоящей неделе женщинам-Стрельцам придется рассчитывать только на себя. Постарайтесь правильно распределить свои обязанности, чтобы не тратить энергию зря. Только тогда в вашей жизни появится шанс для развития.

Козерог

Для женщин-Козерогов предстоящая неделя –лучшее время, чтобы избавиться от людей, которые вам завидуют и мешают идти к успеху. Из-за расположения планет вы можете стать более чувствительными, но старайтесь держать своим эмоции под контролем.

Водолей

Для женщин-Водолеев предстоящая неделя будет крайне важной. Придется принять решение, которые повлияют на ваше будущее. В делах амурных, профессиональной и финансовой сферах у вас появятся новые возможности. Астролог рекомендует не бояться страхов и перемен. Они все равно неизбежны.

Рыбы

На предстоящей неделе женщинам-Рыбам следует уделить много внимания своей личной жизни и налаживанию отношений с окружающими. Энергия этого времени будет способствовать размеренному отдыху, однако не позволяйте себя расслабляться до решения важных вопросов.

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