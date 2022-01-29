Новый год и множество сюрпризов! Китайский гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля

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На смену году Металлического Быка, придут год Водного Тигра и месяц Водного Тигра.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут .

Мы наконец дождались нового китайского года! 4 февраля, в пятницу, Металлический Бык уйдет в прошлое и на сцену выйдут новые энергии — Воды и Тигра.

Год по всем признакам обещает быть в разы более быстрым и резким, нежели предыдущий. Многие процессы, тормозившиеся в 2021, в 2022 обретут энергию движения. Но энергия эта будет настолько сильной, что может сносить все на своем пути. Так что не удивляйтесь штормам в вашей жизни в предстоящем году. Как по мне, движение по любому лучше топтания на месте и унылого сопротивления, что принес год 2021.

В 2022 году стоит быть аккуратными и не рисковать понапрасну людям с Тигром, Обезьяной и Змеей в карте бацзы. Если у вас есть эти звери, придержите вожжи, не ввязывайтесь в рискованные игры и умерьте скорость собственного движения — и фигурально и натурально, не гоните.

Особенно это касается людей-Обезьян. Вам весь 2022 год и особенно февраль «грозит» энергетическим столкновением — будут резкие перемены, срывы планов и форс-мажоры. Рваться будет там, где тонко. Чтобы обезопасить себя, постарайтесь быть спокойнее и действовать максимально рационально.

Интересно, что в феврале случится энергетический дубль года — февраль, как и год, тоже будет по знаку Водным Тигром. Это значит все предстоящие события 2022 года могут нарисоваться уже в феврале. Тренируем свою внимательность и интуицию, и смотрим по сторонам — с любопытством, а не со страхом.

Понедельник, 31 января. Ян Дерево на Обезьяне.

Последние деньки перед сменой года обычно не отличаются стабильностью. И этот понедельник не исключение. Энергии дня вообще не настраивают на созидательный труд.

День идеален для спокойного, неторопливого начала недели. Доделывания незавершенных дел, мерной рутины и спокойствия. Если вам удастся в понедельник настроить себя на гармонию и невозмутимость — считайте, все сложится.

Не стоит в понедельник ввязываться в рискованные мероприятия и заниматься экстремальными видами спорта — есть энергетическая вероятность неприятных инцидентов.

День выдастся неспокойным для людей с Тигром в карте. Тигры, будьте благоразумны и заранее пейте успокоительное.

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Вторник, 1 февраля. Инь Дерево и Петух

А вот вторник, в отличие от понедельника, будет очень даже ничего! Даже с учетом нестабильной энергетической ситуации накануне нового года во вторник дела будут удаваться.

День хорош как для работы, так и для любви. Или для любви к работе и на работе. Благородная звезда «небесное счастье» поможет решить любые проблемы во взаимоотношениях, а «звезда процветания» поспособствует успеху в делах.

Решительно планируйте на вторник встречи и свидания, переезды и путешествия. Благоприятно начинать лечиться, учиться и зачинать стройку. Неплохие перспективы для покупки имущества и подписания важных контрактов.

Не стоит во вторник залезать в юридические споры и тем более идти в суд. Энергии дня помешают вам выиграть дело.

Люди с Кроликом в карте — вам следует в этот день быть аккуратными и благоразумными. Столкновение с Петухом может принести в вашу жизнь повышенный травматизм.

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Среда, 2 февраля. Ян Огонь и Собака

Среда прекрасна для наслаждения результатами своих трудов. Энергии дня способствуют любым делам с получением заслуженных наград.

На такой день рекомендуется планировать сбор долгов, подписание важных контрактов. Если вы давно планируете завести речь о повышении по службе или увеличении зарплаты — то в среду такие инициативы будет довольно удачными. Смело записывайтесь на прием к начальнику и не бойтесь высказывать ему свои просьбы.

День хорош также для получения спонсорской и благотворительной помощи. Если вам необходима такая поддержка, то отправьте письма с запросом о помощи именно в среду — так шансы на успех существенно увеличатся.

День не очень благоприятен для тех, у кого в карте есть Дракон. Вы сегодня будете более чем эмоциональны и раздражительны. Держите себя в руках.

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Четверг, 3 февраля. Инь Огонь и Свинья

Четверг, теоретически, неплохой день для того, чтобы начинать новые дела, но практически, может так случиться, что это новое ни к чему не приведет. Сил не хватит.

Энергии дня настолько слабые, что их недостаточно для рождения новых инициатив. Вместе с тем в этот день усилятся интуиция и стратегическое видение. Поэтому, вместо активных действий и попыток переиграть энергии, стоит направить внимание на планирование и просчет вариантов развития проекта, жизни, отношений. Каждый выберет то, что для него в этот момент наиболее важно.

На четверг можете планировать встречи, совещания, выбирать варианты обучения и прикидывать маршруты путешествий. Хорошо проводить анализ рынков и прикидывать лучшие проекты для вложения денег. В четверг присмотрите, а вложитесь позже — в благоприятную для роста и развития дату.

День покажется не очень удачным людям со Змеей в карте. Вам, Змеи, четверг в плане дел явно стоит пропустить.

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Пятница, 4 февраля. Ян Земля и Крыса

Пятница — день глобальной смены энергий. И, как это всегда бывает, такие дни совсем-совсем нестабильные. Плюс ко всему, хозяин дня Крыса приносит энергии трудностей и несчастий.

Все это к тому, что в эту пятницу надо заниматься только празднованием нового года и ничем больше. Никаких важных дел на этот день назначать точно не стоит.

Рекомендуется активно радоваться (дома), максимально сократить рабочую активность, провести время с родными и близкими людьми.

Не стоит в эту пятницу устраивать шумных сборищ и походов в сомнительные места. А также рисковать и заниматься экстримом в любых его проявлениях. Также очень не рекомендуется в эту пятницу ходить по врачам и тем более ложиться под нож хирурга (это не касается экстренных случаев!).

Люди со знаком Лошадь в карте бацзы должны быть в этот день максимально аккуратны и осторожны.

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Суббота, 5 февраля. Инь Земля и Бык

Эта суббота также трактуется бацзы как день отдыха. Энергии не очень много, а та, какая есть совсем неправильная, поэтому дела могут стопориться. Не сопротивляйтесь, разрешите себе паузу в делах.

День неблагоприятен для посещения докторов и проведения плановых операций. Если есть возможность перенести операцию на другую дату — сделайте так. Это поможет избежать форс-мажоров и осложнений. Это никак не касается экстренных случаев!

Энергии также дня не фартят покупкам и продажам недвижимости, началу нового проекта, инвестиционным сделкам. Лучшая тактика на субботу — отдыхать и наслаждаться мелочами жизни. Устройте себе идеальный выходной — отоспитесь, выберитесь на природу, займитесь просмотром любимых сериалов или чтением.

Особенно эти рекомендации касаются людей, у которых в карте есть Коза. Вам сегодня точно показан шабат в полном смысле того слова.

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Воскресенье, 6 февраля. Ян Металл и Тигр

Воскресенье, напротив, проявит активность и сильные энергии движения. Три Тигра в карте дня будут способствовать успеху всех дел, связанных с ростом и развитием. Появится ощущение, что прорвало плотину и все на свете по плечу.

Проведите день активно. Идеальные занятия на воскресенье — встречи и свидания, начало путешествий, переезды и планирование счастливого будущего. Благоприятно в воскресенье начинать лечение и обучение, проводить церемонии открытия и презентации.

День также исключительно хорош для того, чтобы устроить романтическое свидание с предложением руки и сердца. Не тяните с этим!

Единственные, кому в воскресенье рекомендуется поумерить активность и никуда особо не высовываться — это люди с Обезьяной в карте. Отдыхайте, чего уж.

Всем хорошего бацзы!