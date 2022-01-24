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Праздник наступит в ночь на 1 февраля 2022 года — еще есть время подготовиться!

Как в китайский Новый год загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось, а также привлечь удачу и финансовые потоки? Все это знает исследователь тибетской астрологии, хранитель духовного наследия Духа Волка, шаман Карагай.

Праздник в 2022 году состоится 1 февраля в 03:05 по пекинскому времени. В Москве в тот же момент будет 22:05 31 января. Поднебесная, согласно своему летоисчислению, встретит 4720 год.

Исполнение желаний, загаданных в Новый год, шаман Карагай объясняет тем, что коллективная энергия множества людей делает этот период энергетически сильным, способным материализовать мысли и осуществлять мечты. «Заряженными» будут целых 15 дней, начиная с 1 февраля.

В эти две недели важно быть очень аккуратным в помыслах, ведь все они могут реализоваться. Никому нельзя желать зла, грустить и думать о плохом. Важно дать волю радости, проявлениям любви. Словом, наслаждаться жизнью, а не сетовать на нее.

Загадывающие богатство должны помнить — оно не обрушится на вас внезапно. Деньги придут в качестве награды за упорный труд. Чтобы все задуманное сбылось, все две «волшебные» недели нужно засыпать с благодарностью за дары судьбы. А оформив мечту в слова, о ней нужно тут же забыть.

«Дав Вселенной конкретное задание, позвольте ей спокойно им заняться, а сами тем временем упорно и терпеливо, стройте под загаданное чудо вполне земную базу — укрепляйте свое здоровье и авторитет, улучшайте качество своего труда и развивайте бизнес, любите близких и заботьтесь о них. Тогда и ответ китайского Нового года будет симметричным», — учит шаман.

Желания нужно четко и разборчиво написать черными чернилами на красной бумаге (красный в Китае считается цветом удачи — Прим. ред.). Проверив точность описания мечты, можете убрать записку в тайное место, о котором лучше забыть. Самых проворных и послушных исполнителей ритуала высшие силы наградят вожделенными дарами.