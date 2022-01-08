🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 января, растущая Луна в Рыбах. Удачный день для начала любого дела. Все, начатое в эти сутки, обязательно завершится успехом.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 января, растущая Луна в Рыбах. Удачный день для начала любого дела. Все, начатое в эти сутки, обязательно завершится успехом. Можно смело продвигать идеи и предложения — они найдут отклик и будут приняты. Звезды помогут людям улучшить самочувствие, повысить настроение и активность. Именно в это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.
♈ Овен
Овнам 8 января понадобится спокойный отдых, чтобы восстановить душевные силы. Звезды советуют представителям знака минимизировать общение и держать в секрете подробности отношений.
Космический совет: не раскрывайте детали ваших отношений.
♉ Телец
Тельцов ожидает день хороших идей и планов. Оптимизм и уверенность − залог успеха и получения нужных результатов в этот день. Возможны приятные неожиданности в личной жизни.
Космический совет: не упустите новые возможности в личной жизни.
♊ Близнецы
Заслуги Близнецов признают и оценят по достоинству, что повысит их авторитет и уверенность в себе. В целом день пройдет довольно спокойно, возможны мелкие недоразумения и неудачи, которые быстро разрешатся.
Космический совет: укрепляйте авторитет и уверенность в себе.
Неверные по гороскопу: названы шесть обреченных на измены зодиакальных пар
♋ Рак
Звезды 8 января обещают Ракам новые знакомства, встречи и приятные сюрпризы. Важно контролировать финансы, так как существует высокий риск необдуманных покупок и потерь.
Космический совет: тщательно контролируйте содержимое кошелька.
♌ Лев
У Львов может появиться неожиданная тяга к риску и любовным авантюрам. Астрологи не советуют поддаваться сиюминутным эмоциям, так как они принесут только разочарования и серьезные проблемы.
Космический совет: не поддавайтесь сиюминутным эмоциям.
♍ Дева
У Дев могут возникнуть конфликты с окружающими, в том числе с самыми близкими людьми. Это омрачит их настроение и повлияет на самочувствие. В решении самых важных вопросов стоит рассчитывать только на себя.
Космический совет: всегда рассчитывайте только на себя.
Юпитер в Рыбах: что планета сулит всем знакам зодиака в 2022 году
♎ Весы
Эмоциональная неустойчивость Весов может спровоцировать серьезный кризис. Звезды советуют обратиться за поддержкой к близким и избегать алкоголя − он только усилит депрессивное состояние.
Космический совет: не употребляйте сегодня алкоголь.
♏ Скорпион
Представителям этого астрологического символа рекомендовано сдерживаться — 8 января они с легкостью могут обидеть близких. Важно не давать ходу мрачным мыслям и постараться расслабиться.
Космический совет: постарайтесь расслабиться и не давайте ход мрачным мыслям.
♐ Стрелец
У Стрельцов появится возможность наладить семейную жизнь и улучшить жилищные условия. Важно быть готовым идти на компромиссы во взаимоотношениях с партнером и принимать его точку зрения.
Космический совет: будьте готовы пойти на компромисс.
Идеальная совместимость: как по дате рождения вычислить вторую половинку
♑ Козерог
День для представителей этого знака зодиака пройдет спокойно. Козероги смогут восстановить силы и решить необходимые повседневные дела. Звезды советуют избегать слишком эмоционального общения и негативно настроенных людей.
Космический совет: избегайте негативно настроенных людей.
♒ Водолей
Излишняя чувствительность обострит отношения Водолеев с окружающими. Представители знака могут совершить серьезную ошибку, поэтому важно все перепроверять, а также следить за словами и действиями.
Космический совет: следите за словами и действиями.
♊ Рыбы
Рыбы будут нуждаться в позитивных эмоциях и разнообразных впечатлениях. Им не стоит весь день находиться дома − звезды советуют найти время для прогулок, коротких поездок и общения с приятными людьми.
Космический совет: отправляйтесь на прогулку и проведите время с приятными людьми.
Ранее 5-tv.ru опубликовал рунический гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года для всех знаков зодиака.