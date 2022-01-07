Идеальная совместимость: как по дате рождения вычислить вторую половинку

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Астрологи знают, как рассчитать исходный код человека, чтобы он встретил настоящую любовь и обрел семейное счастье.

Как долго порой некоторые ищут ту самую свою вторую половинку. Знакомятся, встречаются, влюбляются и через время расходятся. А в голове лишь один вопрос — почему и в этот раз не сложилось? Астрологи уверены, найти того самого судьбоносного человека возможно. Главное, правильно разгадать код любви.

Для вычисления кода любви достаточно лишь даты рождения. Необходимо сложить все цифры, приведя их к однозначному значению. К примеру, 11 января 2000 года. Суммируем все цифры: 1+1+0+1+2= 6. Расшифровку ищем ниже.

1

Если вам выпала единица, вы верны партнеру своему до тех пор, пока он не покушается на вашу свободу. Для вас идеальным спутником или спутницей станет человек с кодом любви три, семь и пять. Именно с ними вы достигните баланса своей индивидуальности и независимости.

2

Для вас личная жизнь безумно важна. Вы желаете быть любимым и всегда нуждаетесь во второй половинке. Для вас лучшими партнерами станут люди с кодом любви четыре и восемь. Они мудры, энергичны и благодаря им вы сможете сосредоточиться на своих целях.

3

Если при сложении цифр вашей даты рождения получилась тройка, вы творческий, веселый, харизматичный и оптимистичный человек. Наибольшая совместимость у вас с людьми с числом пять, шесть, восемь и девять. Будьте уверены, от них получите заботу, внимание и поддержку в достижении целей.

4

Нумерологи уверены, вы не приветствуете игр и развлечений в любви. Для вас важны долгосрочные отношения, спокойствие, уют и стабильность. Наибольшая совместимость с людьми с числами один, два и восемь. Благодаря им удастся достичь желаемых целей и стать хорошим родителем.

5

Пятерки — те еще авантюристы. Потому партнер нужен веселый, любящий приключения и спонтанность. Идеально подойдут люди с кодом любви один, сеть и пять.

6

Для вас главное место занимает семья. Вы чувствуете ответственность за других, потому зачастую пытаетесь все исправить и до последнего сохраняете даже больные отношения. Для таких людей идеальными партнерами станут те, чья дата рождения при сложении цифр имеет значение двойки или шестерки. Они дадут вам ту стабильность и поддержку, которую и требует душа.

7

Вы загадочны, вследствие чего зачастую сложно выражать свои эмоции и чувства. Но с другой стороны, семерки верны и преданны. Вы будете чувствовать себя комфортно в обществе партнера, который постоянно показывает свои теплые чувства. Лучшая совместимость с людьми с личными числами один, два или пять.

8

Вы серьезны, трудолюбивы, умны и чересчур упрямы. Учитесь лишь на своих ошибках, потому прежде чем обрести счастье, не раз обожжетесь. Однако вы верны и если влюбляетесь, то привязываетесь ко второй половинке. Самое лучшее партнерство, по словам нумерологов, с людьми с личными числами два, шесть или восемь. Именно они предоставят вам свободу и безопасность.

9

Вы любите независимость и уважаете чужую, ответственны и прирожденные лидеры. Чаще всего в отношениях вы даете, однако и принимать надо уметь. Лучшая совместимость у таких людей с партнерами, имеющими личные числа один и семь. Именно они помогут перезагрузиться на энергетическом уровне, дадут нужную свободу, а интеллект поможет девятке открыть для себя любовь каким-то необычным способом.

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