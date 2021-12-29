Леденящие душу: семь кошмарных предсказаний Нострадамуса на 2022 год

Фото: Depositphotos / Rustic Witch

Толкователи книги великого французского провидца расшифровали его пророчества на будущий год и советуют готовиться к худшему.

Легендарный французский астролог Нострадамус умер 2 июля 1566 года, а сделанные им пророчества продолжают сбываться. Подсчитано, что всего великий провидец написал свыше шести тысяч предсказаний, и 70% из них на сегодня исполнились. На 2022 год толкователи записей Нострадамуса выдали очередную порцию расшифрованных пророчеств.

Смерть Ким Чен Ына

В 14-м четверостишии Центурии IV Нострадамус написал: «Внезапная смерть первого персонажа приведет к переменам и может привести к появлению другого персонажа в королевстве».

Толкователи полагают, что «первый персонаж» — это не кто иной, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, учитывая резкую потерю веса и постоянные слухи о проблемах со здоровьем у него.

Катастрофическое землетрясение

В записи «Ближе к середине крайнего севера в глубинах Азии скажут, что произошло землетрясение» последователи провидца увидели указание на мощное землетрясение в Японии в следующем году.

Они отметили, что 7 октября 2021 года землетрясение магнитудой 5,9 уже потрясло регион Канто, и это был самый сильный удар со времен подземных толчков, опустошивших регион Тохоку 11 марта 2011 года. Многие эксперты высказали мнение, что произошедшее в Канто землетрясение — лишь прелюдия к куда более мощному.

Ванга предсказала нехватку воды и новые болезни в 2022 году

Война в Европе

Считается, что одно из пророчеств Нострадамуса на предстоящий год предсказывает войну в Европе, причем в осаде окажется столица Франции.

«По всему великому городу будут солдаты, размещенные на полях и в городах», — гласит запись провидца.

Впрочем, есть также предположение, что речь идет о беспорядках и хаосе, которые уже возникли и будут продолжаться в Париже на фоне ограничений из-за коронавируса.

Миграционный кризис

Запись Нострадамуса «От крови и голода еще большее бедствие. Семь раз приходите на морской пляж. День голода, занятое место, плен» была истолкована как усиление голода в мире из-за войн и вооруженных конфликтов, которые приведут к увеличению миграционных потоков.

Эксперты полагают, что в цитате о пляжах предсказатель имеет в виду пляжи Европы, куда прибудет в семь раз больше мигрантов, чем обычно. Между тем проблема с беженцами уже сейчас остро стоит перед Евросоюзом и Великобританией, пишет The Sun.

Крах Евросоюза

Многие увидели в предсказаниях Нострадамуса крах самого Евросоюза, проблемы которого начались после выхода Великобритании в 2016 году.

Во фразе «Священные храмы в римском стиле отвергнут фундаменты гоффеса» переводчики увидели указание на Римский договор, ратифицированный в 1957 году, который, по сути, основал ЕС.

Если верить толкованию, Brexit был только началом, а всему объединению стран суждено развалиться в 2022 году. Уже возникло предположение, что Польша станет первой страной, которая вслед за Великобританией выйдет из объединения после ссоры между Варшавой и Брюсселем.

Открывается Ящик Пандоры: звезда «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2022 год

Падение астероида на Землю

Одним из предсказаний Нострадамуса на 2021 год было падение на Землю астероида.

«Огонь я вижу, который с неба упадет», — написал астролог.

Однако астероид 2021GW4 миновал Землю. Кроме того, НАСА не сочло его слишком уж большой угрозой, соответствующей драматическому предсказанию Нострадамуса. Поэтому, по предположению толкователей, настоящий «огонь с неба» стоит ожидать в новом году.

Восстание роботов

Среди предсказаний Нострадамуса есть также развитие искусственного интеллекта, которое станет опасным для человечества.

«Луна в полночь над высокой горой. Новый мудрец с одиноким мозгом видит это: его ученики приглашены быть бессмертными, глаза обращены на юг, руки за пазухами, тела в огне», — говорится в одной из записей.

Предположительно, «бессмертные ученики» — это и есть роботы и в целом искусственный интеллект, который с каждым годом становится все более продвинутым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нострадамус предсказал «сближение» России с Украиной в 2022 году.