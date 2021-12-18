Открывается Ящик Пандоры: звезда «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2022 год

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Ведьма Марианна Атие винит во всем человечество, которое провоцирует природу на страшные катаклизмы.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Марианна Атие дала прогноз на 2022-й. Согласно ему, россиян ждет целый ряд потрясений. Ведьма считает, что во всех природных катаклизмах, в том числе в распространении коронавируса виновато человечество, поэтому природа ему жестоко мстит.

«Мор всегда находится рядом, ждет подходящего момента, как только человечество ослабевает духовно, тут же открывается Ящик Пандоры — так было, есть и будет всегда», — рассказала экстрасенс в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, в следующем году нужно ждать обвала курса доллара, что приведет к инфляции. Это сподвигнет людей к бездумному потреблению товаров. Также предстоящий год, считает ведьма, приведет к страшным природным катастрофам.

«Нас ждут ураганы и подводные взрывы природного газа, лесные пожары и чудовищная жара, загрязнение мирового запаса кислорода и пресной воды», — описала Атие.

Марианна Атие получила свой чудесный дар от отца. Она призналась, что всегда использовала его только для благих намерений. К сожалению, ведьме не удалось разглядеть позитивные стороны в наступающем году, рассказал StarHit.ru.

Трудно не согласиться с ведьмой, ведь о предстоящих проблемах в 2022 году уже рассказала самая именитая предсказательница Ванга. Однако она не знала как долго продлится пандемия, но однозначно была уверена, что люди к ней привыкнут и станут относится как к сезонной болезни. Также она предсказывала различные внешнеполитические изменения в отношениях между Россией, США Украиной и Белоруссией. С первыми двумя отношения будут и дальше ухудшаться, а вот позже Россия, Украина и Белоруссия смогут объединиться, рассказала «Вечерняя Москва». С США контакты могут и вовсе исчезнуть.

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