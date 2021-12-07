🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 декабря, растущая Луна в Козероге повышает риск возникновения конфликтов. Звезды рекомендуют проявить терпение и тогда день пройдет благополучно.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 декабря, растущая Луна в Козероге повышает риск возникновения конфликтных ситуаций. Звезды рекомендуют проявить терпение и не вступать в споры. Также стоит быть осторожнее в финансовых вопросах.

♈ Овен

Непростой день с точки зрения общения. Вероятно, что некоторые новости вас не обрадуют. Однако постарайтесь отнестись к временным трудностям философски. Если вы проявите терпение, то уже очень скоро ситуация изменится самым лучшим образом.

Космический совет: постарайтесь не ссориться с людьми, которые вам дороги.

♉ Телец

Сегодня вам стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. Не перенапрягайтесь и избегайте переохлаждения. В последнее время вы слишком много работали, возможно, вам стоит устроить себе выходной и провести время так, как вам хочется.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♊ Близнецы

В этот день кому-то из близких людей может понадобиться ваша помощь. Приготовьтесь к тому, что большую часть времени придется заниматься решением вопросов других людей. Будьте внимательны к тем, кто в вас нуждается.

Космический совет: уделите внимание своим близким.

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♋ Рак

Вам предстоит очень насыщенный день. Придется проявить чудеса многозадачности, чтобы везде успеть. Но вы обязательно справитесь со всеми делами. Добиться успеха поможет позитивный настрой и желание во всем достичь результата, будь то деловые вопросы или личные отношения.

Космический совет: проявите упорство в достижении поставленных целей.

♌ Лев

День не лишен напряженных моментов. Однако возникшие трудности едва ли стоит воспринимать всерьез. Постарайтесь избегать ссор. Гораздо продуктивнее будет сохранить добрые отношения с окружающими, чем доказать свою правоту.

Космический совет: не навязывайте свою точку зрения.

♍ Дева

На первый план выйдут финансовые вопросы. Воздержитесь от совершения сделок и крупных покупок. Едва ли они будут удачными. Не исключено, что кто-то захочет ввести вас в заблуждение. Фильтруйте поступающую информацию.

Космический совет: подумайте, как можно укрепить ваше финансовое положение.

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♎ Весы

Сегодня вам стоит быть осторожнее при общении с начальством. Не исключены конфликты на работе. Проявите сдержанность, даже если вы уверены, что претензии к вам предъявляются необоснованно. Скоро всем станет очевидно, что вы были правы.

Космический совет: не спорьте с начальством.

♏ Скорпион

Вас ждет очень благоприятный день с точки зрения личных отношений. Те, кто находится в поиске своей второй половинки, имеют все шансы на интересное знакомство. Тех, кто в паре, ожидает всплеск чувственности и страсти. Сделайте любимому человеку приятный сюрприз, проведите время вместе.

Космический совет: верните романтику в вашу жизнь.

♐ Стрелец

Постарайтесь сохранять спокойствие, даже если все идет не по плану. Мелкие неприятности не стоят ваших переживаний. Не стоит корить себя за какие-то промахи. Помните, что даже из ошибок можно извлечь полезный опыт.

Космический совет: научитесь извлекать уроки из ошибок прошлого.

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♑ Козерог

День благоприятен с точки зрения финансов. Возможны неожиданные денежные поступления. Какую-то сумму стоит потратить лично на себя. Все покупки будут удачными и принесут вам массу положительных эмоций.

Космический совет: купите себе то, о чем давно мечтали.

♒ Водолей

День категорически не подходит для принятия важных решений. Если вас переполняет энергия деятельности, лучше займитесь спортом. Физические упражнения позволят вам отвлечься и взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Космический совет: воздержитесь от принятия важных решений.

♊ Рыбы

Вас ждет спокойный, размеренный день. Едва ли удастся добиться грандиозных успехов, но и серьезных промахов не предвидится. Вечер проведите в кругу семьи, уделите внимание своим любимым.

Космический совет: сосредоточьтесь на текущих делах.

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