Сор из избы: таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря для всех знаков зодиака

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Расклад карт Таро показал, чего стоит ожидать, а чего — опасаться каждому знаку зодиака во вторую неделю декабря.

Карты Таро не только предупреждают об опасностях, но и мотивируют на большую активность и успех. Предлагаемый карточный расклад прогнозирует необремененную внешними заботами неделю с 6 по 12 декабря 2021 года, когда больше внимания стоит уделить семье и запросам домочадцев. Чего стоит ожидать, чего — опасаться и что — отложить на более поздний срок, рассказал Rsute.

Овен

Перевернутый Рыцарь Жезлов — выпавшая Овну карта предостерегает, что на неделе могут возникнуть конфликты в семье из-за проблем, которые все обходят стороной, но рано или поздно кому-то все равно придется их искоренять. Похоже, роль избавителя предназначается именно вам. Профессиональная сторона жизни не будет забирать все ваши соки, но мелкие жалобы, словно комары, будут доставать вас изрядно.

Телец

Перевернутая Пятерка пентаклей сподвигнет Тельцов разбить рутину будней, однако будьте осторожны: последствия ворошения осиного гнезда могут быть непредсказуемыми. Земной знак вдруг ощутит, что он более не в состоянии контролировать происходящее как на работе, так и на личном фронте. Всплывут отложенные домашние дела, их придется оперативно решать, чтобы сохранить мир и порядок в семье.

Близнецы

Перевернутый Паж кубков указывает на то, что неделя Близнецов будет провокационной: в нее войдут различного вида интриги, в том числе сексуальные. Вам придется посмотреть на ситуацию с другой стороны: только так вы сможете быть выше нее и эффективно ее разрешить.

Для романтических отношений наступает расцвет, вас ждет многообещающее знакомство либо новый виток развития с постоянным партнером.

Рак

Ракам выпала карта таро Сила, которая предвещает победу над любыми испытаниями. Вы обретете уважение родных, друзей и коллег: они сильно будут впечатлены вашими способностями преодолевать самые сложные барьеры.

Лев

На долю Львов выпала перевернутая Четверка пентаклей, она призывает их запастись терпением и переждать эту неделю. Если не прислушаться к действенным советам — велик риск обзавестись сильным разочарованием и в итоге оставить свою мечту неосуществленной. Карта говорит, что все будет, но чуть позже, в том числе и деньги, о которых вы так беспокоитесь.

Дева

Девятка Мечей предупреждает вас, что вас ждет разочарование и страдания по поводу несбывшихся надежд. Эти испытания даются вас неспроста: так вы сможете понять истинную натуру окружающих вас людей, узнать, кто друг, а кто — враг.

Весы

Четверка Мечей учит вас видеть все в реальном свете, а не через розовые очки, к которым вы, похоже уже начали привыкать. Все идет так, как и должно происходить, и ваша задача в данный момент — просто наблюдать и делать соответствующие выводы. Только сохраняя спокойствие, вы сможете расставить все по своим местам.

Скорпион

Королева пентаклей — проводник на пути раскрытия вашего потенциала. А диапазон его достаточно широк, именно благодаря ему Скорпионам будут больше доверять и обращаться за дельным советом, особенно в финансовых вопросах. Семья тоже заручится вашей поддержкой и наконец-то поймет, что вам можно доверять и более серьезные вопросы.

Стрелец

Перевернутая Императрица готовит Стрельцов к неожиданным, возможно, неприятным открытиям: у вас откроются глаза на привычные вещи и отношения, а всплывший внезапно секрет подарит вам свободу и ощущение счастья, которым вы будете наслаждаться всю неделю с 6 по 12 декабря.

Козерог

Тройка Кубков несет Козерогам долгожданное облегчение и повод расслабиться: вы получите желаемое и можете смело отправляться праздновать этот замечательный повод. Немного веселья слишком серьезным и основательным Козерогам точно не повредит.

Водолей

Семерка жезлов щедро одарит воздушный знак различными событиями. Водолей сможет заняться саморазвитием и продемонстрировать интеллектуальные способности. Уровень коммуникации обычно несговорчивого представителя зодиакальной семьи также будет зашкаливать, вы сможете проявить в беседе свои лучшие качества и очаровать собеседника.

Рыбы

Перевернутая Пятерка жезлов обещает Рыбам неделю без хлопот и потрясений. После большой проделанной работы они заслужили право почивать на лаврах, а те знания, которыми они успели обзавестись, сослужат им добрую службу.

Ранее 5-tv.ru приводил астропрогноз на неделю с 6 по 12 декабря от астролога Алены Никольской.