Собянин о важности каждого москвича: «Мы живем в конкурентном пространстве»

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Мэр Москвы подчеркнул, что в России есть большая команда, принимающая эффективные действия по повышению уровня жизни граждан.

Кроме «Единой России» в стране нет партии, которая предпринимала бы более эффективные действия по повышению уровня жизни граждан. Такое заявление опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам столичного главы, чем больше город, тем больше появляется проблем, что должны решать власти. Постоянное движение вперед требует «энергии и динамизма». Скромные темпы развития в условиях мегаполиса недопустимы, иначе его жители просто не заметят позитивных перемен.

«Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами. Если от нас уедет сотня тысяч людей — казалось бы, ну и подумаешь, из 12 миллионов куда-то сто тысяч уедет. Но уехать могут сто тысяч самых талантливых, самых креативных, а среди них, может, пара человек — гениальные», — отметил Собянин.

Мэр твердо уверен, что необходимо создавать такие условия, в которых люди не будут думать о переезде в лучшее место, в которых они захотят жить, работать, рожать детей — инвестировать в свой город. Для этого нужно, чтобы свою малую родину россияне считали с одной стороны самой крутой в мире, а с другой — самой спокойной, безопасной и экологичной.

«Единая Россия» — это не только депутаты Государственной Думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда, команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее. Большая команда», — сказал Собянин.

Мэр Москвы заявил, что другой команды, которая могла бы не только критиковать, но и взять на себя ответственность за решение проблем, в стране нет.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Собянин отметил быстрое улучшение ситуации с коронавирусом в Москве.