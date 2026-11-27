В России начался прием обращений к Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года». Задать вопрос главе государства можно несколькими способами — от обычного телефонного звонка до записи видеообращения. При этом отправить сообщение президенту можно даже во время прямого эфира.

Как написать Путину вопрос на прямую линию в 2026 году? Какие данные необходимо указать в обращении и что происходит с вопросами, которые не прозвучали в эфире?

Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным в 2026 году

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2026 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. По традиции мероприятие пройдет в совмещенном формате прямой линии с населением и большой пресс-конференции президента России.

Так что возможность задать вопрос главе государства появится не только у представителей российских и зарубежных средств массовой информации, но и у обычных граждан.

Дожидаться начала прямого эфира необязательно — сбор обращений стартовал в полночь 27 ноября. При этом отправлять сообщения организаторам программы можно будет вплоть до завершения трансляции 10 декабря.

Как задать вопрос Путину через официальный сайт

Один из способов обратиться к президенту России — воспользоваться официальным сайтом программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Он доступен по адресу moskva-putinu.ru.

На сайте предусмотрена специальная форма для отправки обращений. С ее помощью можно изложить суть проблемы в письменном виде или записать видеовопрос.

Если обращение связано с конкретной проблемой, например отсутствием отопления в многоквартирном доме или невозможностью получить положенное пособие, желательно указать населенный пункт, обстоятельства произошедшего, а также сообщить, предпринимались ли ранее попытки исправить ситуацию.

Как позвонить Путину на прямую линию

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для приема вопросов от жителей России также выделен бесплатный номер 8-800-200-40-40.

Обращения принимают сотрудники, участвующие в подготовке программы.

Перед звонком желательно выписать основные сведения, которые могут потребоваться во время разговора. Например, даты предыдущих обращений в государственные учреждения или названия организаций, с которыми возникли разногласия.

Задать вопрос Владимиру Путину можно и из-за границы. Для таких звонков в 2026 году предусмотрены два отдельных номера:

+7 495 539-40-40;

+7 (499) 550-40-40.

Эти номера не заявлены как бесплатные, поэтому стоимость международного звонка следует уточнить у своего оператора связи.

Как отправить СМС на прямую линию Путину

Для приема СМС- и ММС-сообщений в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» предусмотрен короткий номер 0-40-40.

Тут советы стандартные: если речь идет о неудовлетворительном состоянии дороги, следует указать, где именно она находится. Если проблема связана с начислением пенсии, стоит уточнить, какие трудности возникли при получении выплаты.

С помощью ММС можно дополнить обращение изображением. Такой формат удобен, когда проблему проще продемонстрировать наглядно, чем описать словами.

Как написать Путину на прямую линию через МАКС

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Еще один способ связаться с организаторами прямой линии — воспользоваться мессенджером МАКС. Для сбора обращений граждан в нем предусмотрен специальный чат-бот «Итоги года с В. Путиным».

Перейти к нему можно по ссылке max.ru/moskvaputinu.

После открытия чат-бота необходимо нажать кнопку «Начать». Далее пользователю предложат поделиться номером телефона, по которому с ним при необходимости смогут связаться сотрудники редакции программы.

Также потребуется указать фамилию, имя и отчество, населенный пункт, возраст и адрес электронной почты.

После заполнения необходимых полей можно перейти непосредственно к отправке обращения — написать сообщение или загрузить видеозапись.

Как задать вопрос Путину через «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В социальных сетях есть официальные сообщества программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Во «ВКонтакте» такое сообщество находится по адресу vk.com/moskvaputinu, в «Одноклассниках» — ok.ru/moskvaputinu.

Оба ресурса позволяют направить организаторам программы как письменный вопрос, так и видеообращение.

Как обратиться к Путину через мобильное приложение

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Отправить вопрос президенту России можно и через специальное мобильное приложение «Москва Путину».

Информация о нем и инструкции по использованию, скачиванию размещены на официальном сайте программы. Также приложение доступно в российском магазине приложений RuStore.

Как правильно составить обращение к Путину

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Из текста обращения должно быть понятно, что именно произошло, когда возникла проблема и в чем заключается просьба заявителя.

Например, если жители многоквартирного дома на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться ремонта крыши, недостаточно просто сообщить о бездействии управляющей компании. Важно указать адрес дома, описать последствия протечек, перечислить инстанции, в которые уже обращались жильцы. По возможности стоит указать даты и регистрационные номера ранее направленных жалоб.

Если вопрос касается нескольких разных проблем, лучше подготовить отдельное обращение по каждой из них.

Еще из сообщения должно быть понятно, какого результата хочет добиться заявитель: проведения проверки, восстановления нарушенных прав, получения медицинской помощи или разъяснения действующего законодательства.

А если речь идет, например, об аварийном состоянии дома, разрушенной дороге или недоступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью, лучше снять видео и продемонстрировать саму проблему.

Кто принимает вопросы на прямую линию с Путиным

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Обработкой поступающих от россиян обращений занимается объединенная редакция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», в состав которой входит Народный фронт.

В 2026 году к работе колл-центра привлечены представители молодежного подразделения движения, ветераны специальной военной операции и участники волонтерских объединений.

В подготовке программы также участвует «Ростелеком». По информации компании, приемом и обработкой обращений граждан занимаются более 150 операторов.

Поступающие сообщения систематизируют, а для решения конкретных проблем представители Народного фронта взаимодействуют с ответственными ведомствами.

При обработке больших объемов информации применяются технологии искусственного интеллекта. В частности, в предыдущие годы для анализа обращений граждан использовалась нейросеть GigaChat от Сбера.

Что будет с вопросом, если Путин не ответит на него в прямом эфире

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ежегодно на прямую линию с Владимиром Путиным поступает гораздо больше обращений, чем глава государства физически способен рассмотреть за несколько часов эфира.

Представители Народного фронта продолжают заниматься обращениями граждан и после окончания программы, взаимодействуют с профильными ведомствами и контролируют результаты рассмотрения вопросов.

На прошлой прямой линии, которая прошла 19 декабря 2025 года, было получено свыше 3,2 миллиона заявок. Как информировал Народный фронт, 81% поступивших вопросов уже обработаны, из них треть получила положительное решение, а остальные находятся на стадии рассмотрения.

Как не стать жертвой мошенников при обращении к Путину

Итоги года с Владимиром Путиным 2026: как и где задать вопрос президенту России на прямую линию — все способы. Фото: www.globallookpress.com/Seleznev Pavel

На фоне подготовки к прямой линии с президентом России гражданам следует особенно внимательно относиться к выбору ресурсов для отправки обращений.

Не стоит пользоваться услугами посредников, обещающих за определенную плату якобы передать вопрос лично Владимиру Путину или гарантировать его включение в программу. Также настоящие сотрудники прямой линии не просят предоставить данные банковской карты, сообщить пароль от личного кабинета на «Госуслугах» или продиктовать код из СМС для регистрации обращения.

Переходить на сайт программы и в официальные сообщества лучше самостоятельно, а не по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей.