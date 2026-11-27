Фото: www.globallookpress.com/Markus Brunner

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Чем опасны утиная, петушиная, магнитная, пьяная и другие походки?

Шарканье ногами, раскачивание из стороны в сторону и даже привычка смотреть под ноги могут быть признаками нарушений в работе организма.

Походка человека способна многое рассказать о состоянии его здоровья. Причиной изменения характера движений могут стать заболевания головного и спинного мозга, поражения периферических нервов, нарушения в работе мышц и суставов. Причем некоторые особенности походки возникают еще до того, как человек начинает осознавать серьезность проблемы.

Какие заболевания могут скрываться за шаркающей, петушиной, утиной и пьяной походкой? И когда необходимо обратиться к неврологу?

Почему у человека меняется походка

Как узнать, определить болезнь по походке человека? Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

За способность человека ходить отвечают сразу несколько систем организма. Чтобы сделать даже один шаг, необходимо одновременно задействовать мышцы, суставы, нервную систему и вестибулярный аппарат.

Головной мозг управляет движениями, мозжечок участвует в поддержании равновесия и координации, а периферические нервы обеспечивают передачу сигналов между центральной нервной системой и мышцами.

Если в работе одного из этих звеньев происходит сбой, характер движений может измениться. Человек начинает иначе ставить стопы, переносить вес тела с одной ноги на другую, наклоняться вперед или раскачиваться при ходьбе.

О чем говорит шаркающая походка

Как узнать, определить болезнь или диагноз по походке человека? Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Человек передвигается мелкими шагами, практически не отрывая стоп от пола. Его туловище слегка наклонено вперед, а руки почти не двигаются в такт ходьбе — такие особенности характерны для паркинсонической походки.

При болезни Паркинсона нарушается работа структур головного мозга, участвующих в управлении движениями. Постепенно человеку становится сложнее выполнять привычные действия, которые раньше не требовали никаких усилий.

Одно из проявлений заболевания — замедленность движений, или брадикинезия. Она отражается не только на походке, но и на способности застегивать пуговицы, писать от руки, одеваться и выполнять другие повседневные задачи.

Еще одна характерная особенность паркинсонической походки — трудности в начале движения. Человек словно застывает на месте, не в силах сделать первый шаг. Подобные эпизоды могут возникать при поворотах или попытке пройти через дверной проем.

Стоит обратить внимание и на движения рук. У здорового человека они естественным образом раскачиваются во время ходьбы. При болезни Паркинсона амплитуда этих движений может уменьшаться, причем поначалу изменения нередко заметны только с одной стороны.

О чем говорит «петушиная» походка

Как узнать, определить болезнь по походке человека? Фото: www.globallookpress.com/Stefan Kiefer

Если человек при ходьбе слишком высоко поднимает колени, словно перешагивает через невидимое препятствие, речь может идти о так называемой «петушиной» походке. В медицине такое нарушение называется степпажем.

Причина изменения характера движений заключается в слабости мышц, отвечающих за подъем стопы. Когда человек переносит ногу вперед, ее носок свисает вниз. Чтобы не зацепиться пальцами за поверхность и не упасть, приходится сильнее сгибать ногу в коленном и тазобедренном суставах.

При этом стопа может опускаться на пол с характерным шлепком.

Одной из распространенных причин появления «петушиной» походки является поражение малоберцового нерва. Он участвует в управлении мышцами, которые позволяют человеку поднимать стопу.

Нарушение работы нерва может быть связано с травмой, длительным пребыванием в положении на корточках или привычкой сидеть, закинув ногу на ногу. Кроме того, причиной степпажа могут стать межпозвоночная грыжа и поражение периферических нервов на фоне сахарного диабета.

Насторожиться стоит, если человек начал регулярно спотыкаться на ровном месте, цепляться носком обуви за ступеньки или испытывать трудности при попытке поднять переднюю часть стопы.

О чем говорит пьяная походка

Как узнать, определить болезнь по походке человека? Фото: www.globallookpress.com/PIC

Человек широко расставляет ноги, шатается из стороны в сторону, не может двигаться по прямой и с трудом сохраняет равновесие при поворотах. Со стороны может показаться, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Однако подобная манера передвижения бывает и у абсолютно трезвых людей. В неврологии такое нарушение может относиться к атактической походке.

Атаксия — расстройство координации движений. Одной из причин ее возникновения является поражение мозжечка — отдела головного мозга, который участвует в поддержании равновесия, регулировании точности и согласованности движений.

При мозжечковой атаксии человек широко расставляет ноги, пытаясь таким образом обеспечить себе дополнительную устойчивость. При этом длина шагов может быть неодинаковой, а движения — неравномерными.

Причинами мозжечковой атаксии могут стать инсульт, рассеянный склероз, наследственные заболевания нервной системы, длительное злоупотребление алкоголем и воздействие некоторых лекарственных препаратов.

В ряде случаев нарушение координации развивается на фоне дефицита витаминов.

О чем говорит «утиная» походка

Как узнать, определить болезнь по походке человека? Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Mykyta Filippov

«Утиной» называют походку, при которой человек заметно раскачивается из стороны в сторону. Во время движения он поочередно переносит вес тела на правую и левую ногу, наклоняя туловище.

Одной из возможных причин такой манеры передвижения является слабость мышц тазового пояса. В норме они помогают удерживать таз в устойчивом положении, пока человек опирается только на одну ногу. Когда мышцы не справляются с этой задачей, для сохранения равновесия приходится компенсировать их слабость движениями туловища.

«Утиная» походка может встречаться при различных заболеваниях мышц, в том числе при мышечных дистрофиях.

При этом необычная манера передвижения зачастую оказывается не единственным проявлением мышечной слабости. Человеку может стать трудно подниматься по лестнице, вставать с низкого дивана или стула без помощи рук.

Причиной появления такой походки могут быть и проблемы с тазобедренными суставами.

О чем говорит походка «ножницами»

Как узнать, определить болезнь по походке человека? Фото: www.globallookpress.com/Stefan Obermeier

При некоторых поражениях центральной нервной системы у человека повышается мышечный тонус. Такое состояние называется спастичностью.

Из-за чрезмерного напряжения мышц движения становятся скованными, человеку сложно свободно сгибать и разгибать ноги.

Одним из вариантов спастической походки является ножницеобразная. При передвижении ноги располагаются слишком близко друг к другу, а иногда перекрещиваются, напоминая движение лезвий ножниц.

Подобная походка может встречаться у людей с детским церебральным параличом, при рассеянном склерозе и некоторых поражениях спинного мозга.

О чем говорит «магнитная» походка

Как узнать, определить болезнь по походке человека? Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder

При магнитной походке создается впечатление, что подошвы обуви человека приклеены к поверхности. Он с трудом начинает движение, делает короткие шаги, едва отрывая стопы от пола, и испытывает сложности при поворотах.

Одной из возможных причин такого нарушения является нормотензивная гидроцефалия. При этом заболевании происходит расширение желудочков головного мозга, связанное с нарушением циркуляции спинномозговой жидкости. Оно преимущественно встречается у людей старшего возраста.