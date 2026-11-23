Фото: Instagram*/el3mir

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Обстоятельства смерти 36-летнего мужчины выясняют следователи.

Сегодня стало известно о смерти музыкального менеджера и бывшего продюсера Ольги Бузовой, Димы Билана — Эльмира Магеррамова. Ему было 36 лет.

По информации 5-tv.ru, тело Эльмира было обнаружено в Москве около многоэтажного на улице Василия Ланового в районе 12 часов дня. Другие СМИ также сообщают, что не исключена версия суицида. Обстоятельства смерти выясняют следователи.

Мужчина успел поработать с популярнейшими звездами отечественной эстрады, среди них: и рэпер T’Killah, и дуэт Artik & Asti, и многими другими.

Еще месяц назад Эльмир отметил день рождения, о котором кратко выразился в социальных сетях: «Пол-Москвы вчера на голове стояло». Коллеги в комментариях желали ему успехов и здоровья, а Бузова написала: «Береги свою любовь», намекая на возлюбленную продюсера.

Как Магеррамов оказался в музыкальном бизнесе, какую роль сыграл в карьере Бузовой и что известно о его личной жизни — в материале 5-tv.ru.

Более десяти лет в шоу-бизнесе: чем занимался Эльмир Магеррамов

Instagram*/el3mir

В отличие от артистов, с которыми он сотрудничал, Эльмир Магеррамов редко становился героем больших интервью. Его профессиональная биография известна прежде всего по реализованным проектам.

Основным направлением его деятельности был музыкальный менеджмент. Он занимался развитием артистов, организацией выступлений и управлением проектами.

За годы работы Эльмир занимал руководящие позиции в музыкальных лейблах Self Made Music, Archer Music и Out of Records.

Когда Эльмир Магеррамов работал с Ольгой Бузовой

Instagram*/el3mir

Одним из наиболее известных направлений деятельности Эльмира Магеррамова стало сотрудничество с Ольгой Бузовой.

В конце 2010-х певица уже активно строила музыкальную карьеру. После нескольких лет работы на телевидении она начала выпускать песни, снимать клипы и выступать перед концертной аудиторией. В это время Магеррамов входил в команду, сопровождавшую ее выступления.

Уже в 2018 году активно называла его концертным директором артистки. Продюсер регулярно появлялся рядом с Бузовой во время ее профессиональной деятельности.

Работа продюсера распространялась и на видеопроизводство. Одним из подтвержденных проектов стал ролик Ольги Бузовой на песню «Проблема», опубликованный в сентябре 2020 года.

Дима Билан, Artik & Asti и другие звезды: с кем еще сотрудничал продюсер

Instagram*/el3mir

Ольга Бузова была не единственной известной исполнительницей в профессиональной биографии Эльмира Магеррамова. В качестве музыкального менеджера и организатора концертов он также работал с дуэтом Artik & Asti. Кроме того, в портфолио Магеррамова указано сотрудничество с Димой Биланом.

Роман Эльмира Магеррамова с Ольгой Бузовой

Instagram*/el3mir

Постоянное присутствие Эльмира рядом с Ольгой однажды стало поводом для обсуждения их возможных отношений. В 2018 году в прессе появились публикации, посвященные личной жизни певицы.

Тогда зрители внимательно следили за ее окружением и пытались выяснить, появился ли у артистки новый избранник после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

В числе мужчин, которым приписывали романтический интерес к Бузовой, называли и ее концертного директора. Магеррамов часто сопровождал певицу на работе. Подписчики также заподозрили их в совместной поездке в Турцию.

В последующие годы Магеррамов продолжал появляться в окружении артистки и за пределами концертных площадок.

В декабре 2022 года Ольга Бузова показала поклонникам, как отпраздновала переезд в новую квартиру. Певица пригласила близких людей и коллег, которые помогали ей в работе.

Среди гостей оказались ее пиар-директор Антон Богославский, продюсер Арам Арчер, Эльмир Магеррамов и другие представители окружения артистки.

Впрочем, артистка и Магеррамов настаивали, что между ними не было никаких романтических чувств.

Что известно о личной жизни Эльмира Магеррамова

Instagram*/el3mir

При всей заметности его работы в шоу-бизнесе сведения о личной жизни продюсера оставались ограниченными.

Магеррамов часто делал публикации на страницах в соцсетях, шутливо намекая на свой статус холостяка. Однако этой осенью заявил, что сердце его занято. Блогер и модель Надежда Ахмидеева стала новой избранницей Эльмира. Вместе они путешествовали, ходили на концерты и отмечали его последний день рождения.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.