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В какие дни можно экспериментировать с цветом и формой ногтей, а когда лучше отложить поход к мастеру?

В декабре хочется успеть все: выбрать подарки, закончить дела и встретить Новый год красивой до кончиков пальцев. Но в заботах о дизайне и праздничном покрытии легко забыть о здоровье самих ногтей и коже рук.

Лунный календарь маникюра на декабрь 2026 года подскажет, когда лучше заняться укреплением ногтей, в какие дни начинать отращивать натуральную длину, а когда можно смело экспериментировать с лаками.

А еще в этом декабре есть шанс увеличить достаток в наступающем году, если правильно выбрать дату и оттенок. Какой цвет выбрать для привлечения денег? И когда записываться к мастеру, чтобы ногти оставались крепкими и красивыми, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за ногтями важен лунный календарь

Лунный гороскоп и календарь денежного маникюра на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшние дни. Фото: 5-tv.ru

Лунный календарь в маникюре — не просто дань традициям, а продуманная система, основанная на ритмах природы и энергетике человека. Ногти, как и все тело, подчиняются лунным циклам: они растут, накапливают микроэлементы и восприимчивы к внешним воздействиям.

Выбирая день для процедуры, вы можете не только улучшить состояние пластины, но и привнести в жизнь гармонию, удачу и материальную стабильность.

В неблагоприятные же даты даже качественный маникюр рискует быстро потерять вид, а сама процедура — оказаться травматичной и лишить вас внутреннего равновесия.

Когда начинать отращивать ногти в декабре 2026 года по лунному календарю

В лунной традиции рост ногтей связывают с растущей Луной. В декабре для начала ухода с этой целью особенно подходит 11 декабря, а для его продолжения — 20 и 21 декабря.

11 декабря Луна находится в Козероге, наступают третьи и четвертые лунные сутки. В этот день стоит уделить внимание аккуратной форме и заранее предупредить мастера, что ваша главная цель — сохранить натуральную длину.

Дома желательно завести полезную привычку: каждый вечер ухаживать за ногтями и кожей вокруг них.

20 декабря, в 12-е и 13-е лунные сутки, и 21 декабря, в 13-е и 14-е, растущая Луна будет находиться в Тельце. Эти дни лучше посвятить бережному уходу.

«Проверьте, не появились ли зацепки, из-за которых жалко терять уже отросшую длину. Это даты для вашего плана отращивания, а не повод подрезать ногти каждый раз, когда в календаре стоит удачная отметка», — отметила Курникова.

Когда лучше укреплять ногти в декабре 2026 года по лунному календарю

Лунный гороскоп и календарь денежного маникюра на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшние дни. Фото: 5-tv.ru

11 декабря — главный день месяца для укрепляющего ухода, потому что Луна находится в знаке зодиака Козерога.

Козерог в астрологии связан с прочностью, структурой и дисциплиной. Поэтому в этот день рекомендуется подобрать программу ухода, которой вы сможете придерживаться регулярно, а не только во время посещения салона.

Чтобы ногти оставались крепкими, важно не забывать о простых правилах. После мытья рук надо увлажнять кожу и ногтевые пластины, во время уборки надевать хозяйственные перчатки и не использовать ногти вместо инструментов.

Ведь для сохранения натуральной длины необходимо прежде всего уменьшить повседневную нагрузку на нее.

Когда восстанавливать ногти после гель-лака в декабре 2026 года по лунному календарю

Лунный гороскоп и календарь денежного маникюра на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшние дни. Фото: 5-tv.ru

Для восстановления ногтей и пересмотра привычного ухода подойдут 1 и 29 декабря, когда убывающая Луна будет находиться в Деве.

Первого декабря наступают 22-е лунные сутки, а 29-го — 21-е и 22-е. Дева в астрологии символизирует внимательность к деталям. Поэтому эти даты можно посвятить своеобразной ревизии маникюра.

«Оцените, насколько удобна нынешняя длина, в каком состоянии находятся ногти после снятия покрытия и какие привычки мешают сохранить их здоровыми и красивыми», — сказала Курникова.

Однако косметический уход не стоит путать с лечением.

Если ногти изменили цвет, начали отслаиваться, появились боль или воспаление, необходимо обратиться к дерматологу. Ждать подходящей даты по лунному календарю в такой ситуации не нужно. Лечение начинают после выяснения причины проблемы и по назначению врача.

Когда рукам потребуется домашнее спа в декабре 2026 года по лунному календарю

20 и 21 декабря стоит выделить время для домашних процедур красоты.

«Устройте себе небольшой спа-вечер: нанесите привычный крем на руки, аккуратно распределите средство по коже вокруг ногтей и постарайтесь хотя бы ненадолго отказаться от домашних дел», — посоветовала астропсихолог.

Если кожа слишком сухая, можно воспользоваться более плотным кремом и хлопковыми перчатками, если такой уход подходит.

В предпраздничной суете легко забыть о регулярном увлажнении. Поэтому полезно поставить крем рядом с раковиной и пользоваться им после каждого мытья рук.

Такой ежедневный уход гораздо полезнее одной продолжительной процедуры непосредственно перед Новым годом.

А вот самостоятельно срезать кутикулу или пытаться избавиться от сухости с помощью грубого скраба не рекомендуется. Это может привести к повреждению кожи.

Какие цвета выбрать в декабре 2026 года, чтобы привлечь богатство

Лунный гороскоп и календарь денежного маникюра на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшние дни. Фото: 5-tv.ru

Хочется встретить 2027 год с красивыми ногтями и настроем на финансовый успех? Тогда стоит обратить внимание на 20 и 21 декабря. Именно эти даты лунный календарь выделяет для денежного маникюра.

В этот период Луна находится в Тельце — знаке Венеры, который в астрологии связан с красотой, удовольствиями и материальным комфортом.

Поэтому обновление маникюра можно превратить в небольшой денежный ритуал. Его смысл заключается в том, чтобы научиться ценить собственный труд, позволять себе качественные вещи и внимательнее относиться к финансовым желаниям.

Главный денежный цвет декабря — глубокий изумрудный с золотым акцентом.

Тем, кто предпочитает более сдержанный маникюр, подойдут шоколадный оттенок или теплый нюд с тонкой золотой линией.

«Во время процедуры сформулируйте одну финансовую цель на следующий год: так у красивого дизайна появится личный смысл», — подсказала Курникова.

Например, накопить на крупную покупку, увеличить доход или начать откладывать деньги — тогда праздничный дизайн станет напоминанием о планах на 2027 год.

Какой маникюр сделать перед Новым годом по лунному календарю

Если хочется добавить праздничному образу яркости, запланировать визит к мастеру лучше на 27 декабря. В этот день Луна будет находиться во Льве, наступят 19-е и 20-е лунные сутки.

Этот знак зодиака располагает к выразительности и эффектным деталям, поэтому можно выбирать насыщенные цвета и заметный декор. Особенно подойдут красный, винный, сияющие покрытия или яркие акценты.

Однако эта дата выделяется именно для создания праздничного дизайна, а не для любых косметических процедур.

29 декабря больше подойдет тем, кто предпочитает аккуратный и продуманный образ.

Ухоженная форма и лаконичное покрытие легко впишутся в разные новогодние наряды. Такой маникюр будет уместен как на праздничной вечеринке, так и во время семейного застолья.

В какие дни декабря 2026 года лучше не экспериментировать с маникюром по лунному календарю

Лунный гороскоп и календарь денежного маникюра на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшние дни. Фото: 5-tv.ru

В декабре есть две даты, когда лунный календарь рекомендует ограничиться привычным домашним уходом: 9 декабря наступит новолуние, а 24 декабря — полнолуние.

В эти дни лучше перенести радикальную смену длины и первое знакомство со сложными техниками маникюра. Вместо экспериментов можно заняться увлажнением рук и мягким уходом за кожей вокруг ногтей.

При этом повседневную заботу о руках не стоит откладывать до благоприятной даты. Регулярные процедуры важны на протяжении всего месяца.

Ведь красивый маникюр зависит не только от положения Луны, но и от того, насколько внимательно вы ухаживаете за ногтями между посещениями мастера.