Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Продюсер до сих пор считает встречу с певицей подарком судьбы, но в последнее время у него появился серьезный повод для беспокойства. Какой именно, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Иосиф Пригожин уверен: если не сдаваться, все желания исполнятся. А еще он всегда полагается на свою интуицию! Что это: дар или просто вера в лучшее? Какие решения продюсеру подсказало шестое чувство? За что звезда каждый день говорит «спасибо» Всевышнему? И какой секрет о Валерии Пригожин рассказал программе Пятого канала «Светская хроника»?

Иосиф Пригожин не считает себя пророком. Но признается, что предчувствие его никогда не подводит.

«У меня звериная интуиция. Если я не прислушиваюсь к своей интуиции, я всегда проигрываю. В свое время я даже не мечтал о Валерии. Я не хочу обидеть своих бывших жен, но скажу так. Если бы я знал, что в моей жизни встретится Валерия, я бы никогда не женился. Я бы женился только один раз», – признался Пригожин.

В браке со знаменитой певицей продюсер счастлив уже почти четверть века. И не сомневается: их пути сошлись не просто так.

«Вы скажете: вот парень сумасшедший, 24 года сходит с ума, наслаждается. Да, я наслаждаюсь. Я благодарю Бога за каждый день, который он мне дает возможность находиться рядом с такой величиной, с такой звездой, с такой артисткой», — поделился Пригожин.

Сейчас Пригожин сильно переживает за свою жену. По его словам, у Валерии появились проблемы со здоровьем, которые мешают ей выступать.

«Если она раньше пела три часа без остановки, сейчас ей немножко сложнее стало петь. Она меня будет, наверное, ругать, что я об этом рассказываю, но, может быть, найдется какой-то врач, который ей поможет. Понимаете? Связки отличные, а вот, как сказать это… Жидкость поднимается. И ни вниз не идет, и ни наверх. И застилает ее (диафрагму. — Прим. ред.), и не дает ей звук издавать. Определенные дни бывает, то она звучит, а то раз — и блокируется, и не может петь. Иногда приходится думать, как выступать, понимаете? Под фонограмму петь она не может, не хочет», — рассказал продюсер.

Пара обращалась к врачам, делали обследования — никаких отклонений не обнаружилось. И пока непонятно, как справляться с этим состоянием.

«Если хотите, это крик души. Буквально вчера Валерия на меня обиделась. Позвонил Стас Пьеха, рассказал, как он был на концерте у Сережи Лазарева. Говорит: «Это — потрясающе, это — фантастически. Он — как машина» (Сергей Лазарев. — Прим. ред.), в хорошем смысле этого слова.

Я ей говорю: «Лерочка, ты — круглая отличница. Ты понимаешь, тебе важно, чтобы все ноты лежали на полке. А Серега о нотах не думает, он просто кайфует». А для нее важно, вот понимаете, поскольку она профессиональный человек. И она так обиделась на меня за это просто. И я говорю: «Лерочка, солнышко, ну я же не хотел тебя обидеть ничем». То есть для нее это — болезненная история», — рассказал продюсер.

Но на неприятностях знаменитые супруги стараются не зацикливаться. Недавно Валерия нашла новое хобби, и сейчас изучает итальянский и китайский.

«Мне нравится общаться с людьми, я человек очень общительный. И когда ты, сокращая расстояние, общаешься с человеком на его языке, это, конечно, мне доставляет колоссальное удовольствие. Я вообще не комплексую. Где-то я себе что-то с ошибками скажу, где-то что-то криво, косо. Не важно», – рассказала заслуженная артистка России Валерия.

Пригожин — в восхищении. Ведь до этого Валерия уже овладела английским и французским!

«Я не знаю, куда она собирается, но она просто… Я тут пришел, она как заговорила на итальянском, китайском, я просто сидел вот так, думаю: «Лера, я даже так не могу», – признался Иосиф.

Валерия занимается каждый день в обязательном порядке.

«Неважно, в каком состоянии (Валерия. — Прим. ред.), но спорт она не пропускает», — сказал Пригожин.

«Даже иногда в ущерб сну. Ну, если не получилось у меня поспать сегодня, например, нормально. Четыре с половиной часа. Но я же не буду из-за этого тренировку отменять. Я все равно позанималась в девять утра», — рассказала певица.

«Я отменю сразу же», — сказал Иосиф.

«А ты даже не назначаешь. Зачем? Даже отменять нечего», — ответила Валерия.

«Иосиф, а вы тренируетесь вместе с Валерией?» — спросила журналист.

«Нет, конечно. Не могу сказать, почему я не тренируюсь. Это вызывает у меня особые ощущения. Я просто люблю смотреть, как она тренируется», — ответил продюсер.

Пригожин признается: любую возможность использует для творческого развития. Шутит: за 20 лет ни одна копейка в кармане не задержалась.

«У нас нету копилки даже. Мы не накопили себе ничего. Мы все время: поступает — тратим. Это купили. Там необходимо. Там помог. Там клип снял. Там песню записал. Там сейчас теперь рилсы пошли. Там это все. То есть мы все время в движении», — рассказал продюсер.

На помощь снова пришло шестое чувство: найти нужных людей, принять правильное решение.

«Моя интуиция мне подсказала, что с Саби будет отличный дуэт и будет хорошая коллаборация», — поделился Пригожин.

«Очень интересный, неожиданный коллаб (коллаборация. — Прим. ред.) у нас получился. Валерия просто максимально простой человек. Честно сказать, я не ожидала. Она очень простая, при этом имеет такой статус. Очень крутая. Я ее очень люблю, очень ценю и очень уважаю. И самое главное, я ей очень благодарна за то, что она решила меня поддержать и сделать со мной дуэт», — рассказала певица Саби.

Так родился новый трек «Мистер» в исполнении Валерии и Саби. Но посвящен он точно не образцовому мужу Пригожину, а «плохишам», отмечают певицы.