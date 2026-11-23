Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Когда-то артистка пыталась отговорить наследника от женитьбы. Что заставило ее пересмотреть взгляды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Наташа Королева заметно постройнела, похорошела и выглядит счастливой. В чем причина? Может, в удачном браке Архипа и Мелиссы? Или потому, что сын съехал с квартиры родителей? Зачем певица подглядывает за молодой семьей в окно? И какая на самом деле Королева свекровь? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Слухи о том, что Наташа Королева не может отпустить сына в самостоятельную жизнь, ходят давно. Сама певица уверяет: у Архипа и Мелиссы все прекрасно, и ревности к невестке у нее нет. Таролог засомневался в этом и разложил карты.

«И Наташа, и Мелисса не смогут ужиться, пока они не примут друг друга. Наташа не верит в искренность Мелиссы. Они могут говорить все, что угодно. По картам совершенно точно я могу сказать. Есть, я бы так сказал, какое-то зло, которое пока дремлет. Какие-то могут быть моменты в самой Мелиссе», — заявил таролог Илья Кио.

«Вот знаете, как бы в чужой монастырь… Вот у них все нормально. Я не лезу. Я вот считаю, что у них все будет хорошо. Советы вот эти материнские не надо, пожалуйста. Вот не надо. Вот они сами разберутся, взрослые люди, так что лучше без советов», — рассказала певица, заслуженная артистка России Наташа Королева.

Первое время певица и ее невестка ладили с трудом. Королева не одобрила выбор сына. И даже отговаривала его от свадьбы. Но Архип был непреклонен и маму слушать не стал.

«Мне кажется, любой адекватный человек бы так отреагировал», — рассказал сын Наташи Королевой Архип Глушко.

Вот уже два года молодая семья счастлива в браке. Но приняла ли Наташа Королева выбор сына? Или звезда только притворяется примерной свекровью?

Таролог обратил внимание на то, что Наташа и Мелисса родились под одним знаком зодиака. И в сложностях их отношений якобы виноваты звезды.

«Близнецы и Близнецы. Обе очень свободолюбивые, не любят контроль и такие своенравные. Они иногда могут впадать в какое-то бунтарство и идти на безрассудные моменты. Им сложно друг с другом», — объяснил Кио.

В своих интервью Наташа Королева подчеркивает: семью своего сына Архипа и Мелиссы контролировать не стремится.

«Мы живем в разных местах и видимся не так часто», – рассказала певица.

Но есть любопытная деталь: квартира, которую звездные родители подарили Архипу на свадьбу, находится в том же районе, где обитают Королева и Глушко. И теперь жизнь сына и невестки проходит на глазах внимательной свекрови.

«В московской квартире, когда я живу, то я вижу их балкон. Я вижу, когда они дома. Светом поморгать могут», — поделилась Королева.

Королева тут же уточняет, что за жизнью молодой пары смотрит со стороны и соблюдает личные границы.

«В чем отличие свекрови от тещи? Знаете, в чем? Это тещи проверяют, тещи засовывают такие свои пять копеечек, ну как бы всегда хотят как-то быть в курсе. Мы — свекрови, мы не вмешиваемся. Я по примеру своей мамы: она у меня стопроцентная теща. Любая теща, она обязательно должна почему-то руководить процессом», — рассказала певица.

Таролог сделал еще один расклад и неожиданно заявил: карты показывают — в сложных отношениях Наташи и Мелиссы, возможно, виноват сам Архип.

«Он водный и мягкий, в нем нет вот этого лидерства, он сам, может быть, не до конца понимает, чего хочет», – заявил таролог.

Певица признается: взглянула на невестку по-другому, когда открыла для себя ее таланты и способности, которых прежде не замечала.

«Она прекрасно готовит. Она шьет, вышивает бисером, делает сумки. Она очень мудрая для своих лет. Она очень открытая, добрая», — поделилась Королева.

Кулинарные таланты Мелиссы оценил и Сергей Глушко. Он сам отличный повар и знает толк в хорошей еде.

«Ой, она очень вкусно печет песочные печенья и делает к ним лимонный курд. Это что-то невероятное», — рассказала певица.

Семейные посиделки по выходным постепенно стали доброй традицией. Наташа и Сергей с удовольствием навещают Архипа и Мелиссу, где проводят время за общим столом.

«У нас обязательно есть по субботам такие совместные ужины или обеды», — рассказала Королева.

Но со временем Наташа Королева заметила: такие застолья оборачиваются лишними килограммами. На это даже обратил внимание муж певицы.

«Муж не гоняет, но когда он видит, что уже как-то… Пора! Он так ненавязчиво намекает: «Пора! Пора! Пора, мать, пора!» — призналась Наташа.

Наташа совету последовала. Диеты, рекомендации врачей и регулярная физическая нагрузка принесли результат, и Королева вновь в прекрасной форме.

«Мне очень нравится, потому что Наташу вообще не узнать. Она и так была с секс-символом всегда. А это просто… Просто красота», –восхитился певец Прохор Шаляпин.

Совместные трапезы пришлось пока отложить. Но это не означает, что семья сына осталась без присмотра внимательной свекрови. Теперь певица стала больше времени проводить с Мелиссой, которую сделала своим визажистом.

«Сегодня она меня готовила, собирала к королю, потому что моя визажист — она в „Дубаях“ там отдыхает „на пляжах“. Пришлось невестку припахать», – рассказала Королева.

Пока карты и знаки зодиака предсказывают разлад, в реальной жизни Наташа с удовольствием появляется с Мелиссой на светских мероприятиях, и там они больше похожи на двух подружек, чем на свекровь и невестку.