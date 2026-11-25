Фото, видео: Река Александр/ТАСС

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В 75 лет артист продолжает удивлять публику не только акробатическими трюками на сцене, но и признаниями о личном. Что ему пришлось пережить, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Олег Газманов сделал неожиданное признание! Кого подарили певцу дочь и зять? И что за беда случилась у него незадолго до этого? Как народному артисту удается оставаться в идеальной форме? И почему зрители на концертах музыканта радуются, когда он забывает слова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Новость. Новость номер два. Сенсация! В моей семье пополнение!» — заинтриговал народный артист России Олег Газманов.

«Мы хотим вас поздравить», — сказала журналистка.

«Дедушка, потому что у меня появился ребенок», — заявил артист.

Олег Газманов умеет интриговать! После этих слов поклонники певца начали гадать: кто же сделал артиста дедом — сын Родион или дочь Марианна, которая недавно вышла замуж? Но на фото с праздника у девушки не было и намека на интересное положение!

Секрет раскрыл сам певец. Объяснил: внук у него — четвероногий, пушистый и с хвостом.

«Зовут его Орби Олегович Газманов (собаку. — Прим. ред.). Все будет теперь со мной», — поделился Газманов.

Питомец стал для певца спасением в трудный момент. Недавно у Газманова умер пес по кличке Зорро, который был рядом с ним целых 13 лет. Олег Михайлович тяжело переживал потерю. Тогда дочь и зять решили подарить ему новую собаку.

«Это маленький щенок. Абсолютно черный — немецкая овчарка», — рассказал Газманов.

Легендарный есаул признается: Орби оказался очень активным и с характером. Под стать хозяину.

«Ай, больно уже! Ты чего? Ты чего кусаешься так сильно?» — обратился певец к питомцу.

Теперь у народного артиста есть компания для утренних пробежек и тренировок. В 75 лет Газманов не позволяет себе расслабиться!

«Я отжимаюсь, приседаю там, гуляю и так далее», — рассказал артист.

У Олега Михайловича есть традиция — каждый год он прибавляет по одному разу в своих отжиманиях согласно количеству прожитых лет. И потом запускает челлендж среди подписчиков и коллег. Таким образом несет ЗОЖ в массы. Вдохновил отжиматься даже певицу Славу, которая постоянно твердит, как сильно не любит спорт.

«Ну, знаете ли, я тут тоже не лыком шита! Сколько там мне — 46? ***** (блин. — Прим. ред.), на этом закончено», — поделилась певица Слава.

Исполнитель уверен: именно регулярная физическая активность помогает ему оставаться в форме и не уставать во время концертов, где он до сих пор крутит сальто и всегда поет вживую.

«Почему я не люблю фонограмму? Потому что из фанеры слов не выкинешь. Это раз и навсегда в студии записанное произведение. Я когда вижу людей, например, зал — 500 человек, это одно отношение. Если зал сто тысяч человек или там поляна, я по-другому пою», — объяснил Газманов.

Олег Михайлович сообщил, что часто меняет тексты хитов в зависимости от ситуации и места. Зрители приходят от таких экспромтов в восторг.

«Ну, например, там: „Как же так получается? Снова в Питере встречаемся“. Ну и так как-то веселее: „Я по жизни загулял, и в Воронеж я попал“. Людям нравится, что это живьем», — рассказал певец.

Певец рассказал: иногда так увлекается, что забывает правильные слова. На помощь приходят поклонники.

«У меня большой фан-клуб. И на моих сольных концертах они все сидят. Я только пропускаю — они сразу подсказывают. Но иногда это даже хорошо, потому что я уже настолько много раз пою некоторые песни и настолько уже попадаю в ноты, что иногда людям кажется, что это фонограмма. И когда я забываю слова, например, народ так радуется в зале: «Ух ты, это нормально, оказывается!» — рассказал Газманов.

Газманов выступает на сцене уже 57 лет. За это время он пробовал себя в разных жанрах, менял имидж и репертуар. Единственное, что остается постоянным, — народная любовь. Хиты артиста знают наизусть большинство жителей нашей страны. И с удовольствием ему подпевают.