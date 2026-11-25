Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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После химиотерапии болезнь вновь начала прогрессировать, и теперь Лерчек рассчитывает на помощь китайских специалистов. Какие есть риски, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Валерия Чекалина свободна! Как блогеру удалось добиться помилования? Кто будет выплачивать ее многомиллионный штраф? Что за экспериментальное лечение она собирается получить за границей? Какие бывают опасные побочные эффекты? И почему Лерчек в очередной раз заподозрили в обмане? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Всем привет! Моя первая сторис за столько много времени. Самая прекрасная новость случилась сегодня. Ну что, будем прыгать от счастья? Ура-ура-ура! Смотрите, что есть — загранпаспорт», — поделилась блогер Валерия Чекалина.

Это видео Валерия Чекалина записала на выходе из госучреждения, где ей вернули загранпаспорт. Лерчек сообщила, что вместе с документом получила шанс на жизнь. Теперь можно лететь в Китай на лечение, которое якобы способно победить рак желудка четвертой степени. Еще недавно она не могла о таком и мечтать. Выехать за границу не давала судимость.

Диагноз Лерчек поставили сразу после рождения четвертого ребенка. Чекалина прошла девять курсов химиотерапии в столичном онкоцентре. В какой-то момент стало лучше. Она начала выходить в свет, дала интервью и даже собиралась участвовать в турнире по танго.

«Мне кажется, это какой-то был для нее стимул. Человек, когда болеет, если он унывает, он как бы и не выздоровеет», — рассказала диджей Катя Гусева.

Но недавно возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини сообщил, что состояние Валерии резко ухудшилось. Страшные боли стали причиной срочной госпитализации. Вскоре на связь вышла и сама Чекалина. Поделилась: метастазы растут с новой силой.

«Исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу. В надпочечниках, яичниках, они опять вернулись в легкие. Рак начал прогрессировать с новой силой», — рассказала Чекалина.

Лерчек рассказала: врачи посоветовали ей попробовать новейшую технологию — CAR-T-клеточную терапию.

«Берут клетку вашего иммунитета, модифицируют ее таким образом, чтобы она узнавала опухолевую клетку. После того как эту клетку получают модифицированную, ее размножают и вводят человеку», – объяснил доктор медицинских наук, онколог Александр Дзидзария.

Этот метод успешно применяется и в России. Но лечение крупных опухолей, в том числе рака желудка, пока доступно только в Китае. Отправиться туда Валерия не могла. В июле суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно за незаконный вывод средств за рубеж. А также назначил штраф в размере 763,5 миллиона рублей.

«У нее (Валерии Чекалиной. — Прим. ред.) установлена обязанность раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для того, чтобы отмечаться там как лицо условно осужденное», — рассказал адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

Адвокаты пытались добиться смягчения наказания. А когда это не помогло, Валерия решила написать личное обращение президенту. И у нее получилось. Глава государства подписал указ о помиловании.

«Это действительно счастливый день в жизни. Это не просто бумажка с помилованием. Спасибо за доброту нашему президенту. Это шанс на то, чтобы победить рак навсегда», — поделилась блогер.

Теперь с Чекалиной сняты все ограничения. Блогер может свободно передвигаться по миру и беспрепятственно вести блог в интернете. Чем, собственно, она и занялась. Спустя три года молчания Лерчек вернулась в сеть. Делится с подписчиками буднями мамы четверых детей и подробностями своей борьбы за жизнь.

«Отек прям сильный, вот так выглядит», — показала Чекалина.

Чекалиной не нужно думать, где искать почти миллиард на оплату штрафа. Все долги с нее списали.

«Просто могу пожелать крепкого здоровья, чтобы Лера справилась со всеми трудностями и благополучно вышла из всех ситуаций», — пожелал рэпер Натан.

Но в очередной раз нашлись те, кого смущает чрезмерная жизнерадостность девушки, которая еще недавно якобы не могла встать с кровати для посещения судебного заседания.

«Они (подписчики, комментаторы. — Прим. ред.) заходят (в социальные сети. — Прим. ред.): „Так, у тебя рак четвертой степени, как это так, ты пошла танцевать? Так, давайте напишем гадость“. Может быть, им от этого лучше становится. Я считаю, всем им надо к психотерапевту», — высказалась Катя Гусева.

Врачи объясняют: скорее всего, в данном случае сработала психосоматика. Воодушевленная хорошими новостями Лера на время забыла о болях. У нее появилась надежда.

«Я очень хочу жить ради своей семьи. Я обязательно это сделаю ради всех вас. Хоть это и сложно, но я обязательно выдержу все», — заявила Чекалина.

Эксперты предупреждают: этот путь будет тяжелым. CAR-T-терапия пока находится на стадии клинических испытаний. Она не гарантирует полного выздоровления. К тому же у вакцины много специфических побочных эффектов.

«CAR-T-терапия, надо понимать, что была разработана и применялась изначально для лечения лимфом. И вот именно то, что мы будем создавать для лечения рака желудка, будет бить гораздо сильнее по другим органам. Это — небезопасная терапия, и шанс, в том числе летальных исходов, гораздо выше, чем, например, при химиотерапии», — объяснил Дзидзария.

По словам специалистов, препарат создается индивидуально для каждого пациента из его собственных перепрограммированных клеток. Цена такой терапии очень высокая. Базовая стоимость начинается от 13 миллионов рублей.

«Человек, которому говорят, что вам осталось жить три месяца, готов отдать любые деньги и готов на любые эксперименты за шанс. В данном случае это даст продление жизни, да, конечно, шанс, но точно не надо говорить, что это панацея, что четвертую стадию рака желудка можно сейчас вот так вот легко вылечить этой терапией», – добавил Дзидзария.

Еще недавно адвокат Валерии говорил: годовой доход его клиентки якобы составляет 344 тысячи рублей. Именно этот аргумент он использовал в суде, когда просил снизить штраф.

«Если бы она его начала оплачивать за 300 лет до основания Москвы, прошло бы татаро-монгольское иго, прошла бы наполеоновская вся эта история. Первая мировая, Вторая мировая, Советский Союз бы распался, где-то в наши дни бы она нам, наверное, его заплатила. Ну вот тысяча лет примерно, чуть больше», — объяснил Третьяков.

Но откуда в таком случае девушка сейчас возьмет деньги на экспериментальное лечение?

«Мне кажется, это не тот вопрос, который перед ней сейчас стоит, какая бы его цена ни была. Цена одна — это вопрос жизни. Я думаю, все это понимают. Это не вопрос здоровья, это — вопрос жизни», — заявил адвокат Артем Ковыршин.

Чекалина рассказала, что ведет переговоры с фондами. Также, по словам адвоката, ей помогают с финансами друзья и знакомые. В такой тяжелый момент они сплотились ради одной-единственной цели: помочь Лере выиграть эту битву.