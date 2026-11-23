Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Последствия тяжелой автокатастрофы долгие годы не давали артисту покоя. Почему 2004 год стал поворотным в его судьбе, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Сосо Павлиашвили и его супруги! В чем секрет их крепкого союза? Какую кухню предпочитает главный грузин российской эстрады? И чем его балует жена Ирина? Как дочь излечила артиста от тяжелой болезни? И что за профессии выбрали дети певца? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сосо Павлиашвили на сцене уже почти 40 лет! И артиста с нетерпением ждут в каждом уголке нашей большой страны!

«Развивать в себе культ какой-то — это бред. Я пою не только для женщин, я пою и для мужчин, и для детей. И для всех. Я пою для народа. Потому что я и есть народ. Я маленькая частица большого народа», — рассказал певец Сосо Павлиашвили.

В последние годы певец выступает в компании жены и сына. Сосо уверяет: работа с близкими для него — удовольствие.

«Мы друг друга поддерживаем, друг другу помогаем. И зал это ощущает, это приветствует. И наше единение передается, и потом единение со всем залом. Это очень трогательно, очень нужно», — поделился артист.

Во время поездки на гастроли в Ростов-на-Дону наша съемочная группа смогла убедиться в этом лично. Сосо, его супруга Ирина и сын Леван были вместе с утра до вечера. И ни разу не повысили друг на друга голос. Постоянно улыбались, советовались. Настоящая семейная идиллия!

«В жизни Сосо вообще очень нежный человек, и к детям, и ко мне. Он ко всем относится с огромной заботой, и даже, может быть, если в песнях больше присутствует драматизм некий, то в жизни Сосо настолько вот комфортный. И он очень тактичный, он очень чувствует людей, у него это от мамы», — рассказала жена Сосо Павлиашвили Ирина Патлах.

Супруги познакомились в середине 1990-х. Ирина Патлах занималась в театральной студии Дома творчества. В этом же здании записывал свои песни Павлиашвили. Случайная встреча переросла в красивый роман, который длится уже 27 лет.

«То, что рядом со мной счастливая женщина, которая с каждым годом становится все красивее и красивее, — это вот как раз плод нашей любви. Это все видят, и это невозможно не видеть», — поделился Павлиашвили.

Ирина смогла подружиться с сыном Сосо от первого брака, Леваном. А в 2004 году у супругов родилась общая дочь Лиза. Спустя четыре года на свет появилась младшая, Сандра. Отец обожает своих детей. Но со средней у него особые отношения. Он называет девочку своей спасительницей.

В 1996 году Павлиашвили попал в серьезную аварию. Он чудом остался жив. Но последствием стала посттравматическая эпилепсия. Приступы мучили певца на протяжении семи лет. И внезапно исчезли сразу после рождения Лизы!

«Конечно, связана. Она родилась, чтобы меня спасти. И ее прислал Бог. И Бог ведет до сих пор», — рассказал певец.

Сейчас Лиза учится в православном университете, изучает иконопись. Отец гордится ее успехами!

«Она сама все делает. Она не сходит с ума по каким-то брендам, украшениям. У нее совершенно другой мир, совершенно другие ценности: природа, лес, иконопись, живопись. Бьет татуировки в свободное время», — поделился Павлиашвили.

«Она художница очень талантливая. Она вот себя так реализовывает. А Сандра, наоборот, — это вообще другой человек. Она у нас такая: „Падам!“ Ей легко дается коммуникация», — рассказала Ирина.

За годы совместной жизни с Павлиашвили коренная москвичка Ирина в идеале освоила грузинскую кухню. И другие блюда, которые обожает артист.

«Грузинская (кухня. — Прим. ред.) — это в моем ДНК. Грузинская, кавказская. А так я очень люблю китайскую еду. Очень люблю. Чем острее, тем лучше. Когда много, допустим, тушеного мяса с овощами, с приправами разными, острыми, много зелени», — рассказал певец.

«У нас все любят вкусно покушать, независимо от праздников, дней рождения, свадеб и так далее. Сосо тоже никогда не мог сидеть на диете, потому что ему надо, чтобы обязательно попробовать и этого чуть-чуть, и этого чуть-чуть, и этого чуть-чуть», — поделилась Патлах.

Весь клан Павлиашвили обычно собирается в просторном доме певца в Подмосковье. Коттедж на берегу Клязьминского водохранилища Сосо и Ирина называют своим главным местом силы. На участке у супругов — мини-зоопарк. С ними живут шесть кошек и куры.

«Разные, абсолютно разные (куры. — Прим. ред.). И породистые, они потом перемещались друг с другом. Но они нам дарят яички. Мы их не убиваем, мы их не истребляем, мы не едим. Петухи нас будят с кукареканьем. Это — здорово», — рассказал артист.

«Это мечта Сосо о деревне, потому что его детство прошло в деревне, он просыпался под кукареканье петухов, и это что-то такое ностальгическое из детства. Он так захотел это привнести именно в дом в Москве», — объяснила Ирина.

Артист говорит, что очень благодарен возлюбленной за поддержку во всем. И считает ее подарком судьбы. В 2020 году Ирина и Сосо обвенчались.

«Столько лет мы идем рука об руку, и невозможно не видеть какого-то, наверное, благословения свыше, что мы до сих пор вместе. И поэтому венчание было каким-то логичным шагом», — поделилась Ирина.

«Мы к этому шли, и обязательно мы должны были к этому прийти. Я скажу еще больше, что после нашего венчания я позвонил моим родителям, попросил их, и они тоже повенчались. Так что все идет так, как должно идти», — рассказал Павлиашвили.

Певец счастлив, что теперь его союз с Ириной соединен перед Богом. И уверен: ничто не сможет разрушить их любовь.