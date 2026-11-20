Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Соседов открыто критиковал знаменитостей и не боялся громких высказываний. Могли ли его конфликты иметь отношение к трагедии? И что известно про красную тетрадь?

Музыкальный критик Сергей Соседов годами собирал компромат на звезд и готовился раскрыть финансовые махинации на региональном конкурсе? Вокруг гибели ведущего продолжают множится самые разные версии.

Что за красная тетрадь была у Соседова и куда она исчезла после его смерти? Какие секретные документы мог хранить критик в банковской ячейке? Неужели вскрыты еще не все загадки?

Кому мог перейти дорогу Соседов, разобрались в программе журналиста Андрея Малахова.

Что мог знать Сергей Соседов

Смерть Сергея Соседова — причины, версии, последние новости, жизнь и тайны. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

В интернете набрал популярность ролик о красной тетради, которую критик будто бы привез в Нерюнгри. Согласно распространившейся информации, незадолго до трагедии Соседов обнаружил подозрительные финансовые документы, связанные с проведением регионального конкурса.

Речь шла о фиктивных сметах и скрытых денежных потоках. Журналист якобы узнал о возможных нарушениях и собирался предать эту информацию огласке.

А за день до гибели Соседов, как отмечается в ролике, позвонил матери и рассказал о своем открытии. Более того, он будто бы предупредил организаторов конкурса, что намерен выступить с разоблачением в прямом эфире. Вскоре после этого музыкального критика не стало.

Отдельное внимание в видео уделялось красной тетради. Утверждалось, что Соседов записывал туда фамилии и денежные суммы, которые могли иметь отношение к обнаруженной им схеме. После смерти журналиста тетрадь якобы исчезла.

Кому Соседов мог перейти дорогу

Смерть Сергея Соседова — причины, версии, последние новости, жизнь и тайны. Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

При жизни журналист не стеснялся критиковать известных исполнителей, открыто обсуждал их творчество и нередко высказывался весьма резко.

«По поводу угроз и всего остального: мне звонили артисты, обиженные Сергеем, и просили меня поговорить с ним. Понимаете, музыкальная журналистика — это немножко субъективная история», — рассказал музыкальный журналист Владимир Полупанов.

По его словам, конфликты удавалось уладить, а серьезных обид на Соседова никто не держал.

Сам Соседов прекрасно понимал, насколько непростыми бывают отношения между знаменитостями.

«В музыкальной тусовке никто никого не любит. Поверьте мне, никто и никого. Даже если когда все целуются, это клубок, клубок целующихся змей. Все за глаза друг о друге говорят бог весть что», — говорил он.

Какой компромат на звезд мог хранить Соседов

Смерть Сергея Соседова — причины, версии, последние новости, жизнь и тайны. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В интернете распространился и другой ролик, авторы которого утверждали, что за месяц до поездки в Нерюнгри Соседов арендовал банковскую ячейку.

Якобы внутри находились четыре папки с финансовыми документами, расписками и электронными носителями. Предполагалось, что собранные материалы содержали сведения о налоговых нарушениях и теневой бухгалтерии известных исполнителей.

Анонимный автор ролика уверяет, что Соседов занимался сбором информации на протяжении 15 лет. Более того, журналист якобы предусмотрел возможность внезапной смерти и распорядился передать архив в Следственный комитет через 40 дней после своей гибели…

Если бы такая информация подтвердилась, круг потенциально заинтересованных лиц мог оказаться весьма широким.

«Если даже Сергей Соседов и арендовал банковскую ячейку, то, во-первых, существует банковская тайна. Сейчас пока никто не имеет доступа. Что там лежало, какие документы и так далее, мы не знаем», — пояснил адвокат Евгений Тонкий.

Могли ли быть замешаны третьи лица в смерти Соседова

Смерть Сергея Соседова — причины, версии, последние новости, жизнь и тайны. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Соседов отправился в сентябре в Нерюнгри для участия в конкурсе моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». По словам его близкого друга, актера, Вячеслава Федорова, незадолго до поездки они разговаривали по телефону. Критик рассказал о предстоящем мероприятии, но подробности путешествия товарищ не знал.

«Мы с ним созванивались где-то за три дня. Он мне звонил и сказал, что он едет. Я бы его отговорил, конечно», — признался Федоров

По словам мужчины, против дальней командировки сына выступала и мать журналиста, которая беспокоилась за сына.

Особенное возмущение друга вызвала организация путешествия. Федоров обратил внимание на длительную дорогу и отсутствие рядом с критиком человека, который мог бы помочь в случае ухудшения самочувствия.

«У меня вот вопрос к заказчикам: везут такого известного человека — он же должен отдохнуть! У него не должен быть такой перелет! Перелет, потом 14 часов на машине — это же дорога на тот свет! Это здоровый человек не выдержит. И почему с ним рядом никого не было? Ни охранников, ни помощников?» — возмутился Федоров.

Друзья вместе посещали Чехию, Индию и Египет, Соседов любил открывать для себя новые места, но здоровье у него было не самое сильное. При жизни критик также периодически жаловался на недомогания: у него бывало пониженное давление, могла длительное время держаться высокая температура. А однажды во время концерта он упал с невысокой сцены, хотя рядом находились ступеньки.

На распространившихся кадрах последних секунд жизни Соседова было видно, что журналист передвигался с трудом.

«Мне кажется, что это очень сильная усталость», — думает Федоров.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Соседова стал перелом основания черепа.

При этом ведущий Андрей Малахов отметил, что Соседов скончался не непосредственно в момент падения. Смерть наступила спустя примерно шесть часов в больнице, а скорая помощь, предположительно, прибыла лишь через полтора часа после происшествия. Из-за этого в окружении критика до сих пор не исключают постороннего вмешательства в его гибель.

Какие тайны всплыли после смерти Соседова

Смерть Сергея Соседова — причины, версии, последние новости, жизнь и тайны. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После смерти журналиста неожиданно выяснилось, что его финансовое положение было значительно лучше, чем предполагали многие знакомые. Например, у него была просторная квартира площадью около 90 квадратных метров в Москве, хотя жил он вместе со старенькой матерью в скромной двушке.

«Про эту квартиру вообще мы ничего не знали, что он ее купил», — признался племянник музыкального критика Олег Казанцев.

В квартире при жизни критика проживали посторонние люди, которые обманывали Соседова. Говорили, что делают ремонт.

Квартира оказалась не единственным дорогостоящим приобретением критика, также он приобрел автомобиль ценой примерно в пять миллионов рублей. Незадолго до смерти критик внес примерно 70% стоимости, оставшуюся сумму оформил в кредит.

Однако воспользоваться покупкой Соседов так и не успел. На кого именно зарегистрирована машина, также неизвестно. Собственно, за таким дорогостоящим имуществом и могли охотиться. Ведь мало кто знал, что квартиру и машину критика есть кому наследовать.

«Он никогда про брата не говорил. Он никогда не говорил про племянников, только про маму», — вспомнила подруга Соседова Александра Рошель.

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в якутском городе Нерюнгри. Эпатажный журналист упал с лестницы в местной гостинице и получил черепно-мозговую травму. Спасти его врачам не удалось.

Официально смерть Соседова признали несчастным случаем. Несмотря на это, слухи по поводу его преждевременного ухода продолжают множиться. Однако на данный момент нет доказательств, что у критика была красная тетрадь или что он мог хранить некий компромат в банковской ячейке.