Фото: 5-tv.ru

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В старинном тексте обнаружили неприятный образ, связанный с испорченной едой, в которой завелись черви. Как его трактовать в преддверии Огненной Козы?

Рост цен, трудности с урожаем и болезни животных — такие предупреждения содержит древняя китайская «Книга Матушки Земли» для наступающего 2027 года. А в трактовках «Книги Перемен» на первый план выходит другой неприятный образ — сосуд с испорченной пищей, в которой завелись черви.

Что этот образ означает для года Красной Огненной Козы, почему 2027-й сравнивают с 1907-м и какие ошибки прошлого нам предстоит исправить? О древних предсказаниях и их толковании эксклюзивно 5-tv.ru рассказала китайский астролог Маргарита Богатова.

Когда наступит год Красной Огненной Козы и что означает его символ

По восточному календарю Огненная Коза вступит в свои права 6 февраля 2027 года. Ее правление продлится до 25 января 2028-го, после чего наступит год Земляной Обезьяны.

Коза занимает восьмое место в 12-летнем цикле китайского зодиака. В китайской традиции ее также называют Овцой или Бараном: все три названия связаны с иероглифом 羊.

В отличие от западной астрологии, восточная система учитывает не только животное-покровителя, но и одну из пяти стихий: Дерево, Огонь, Землю, Металл или Воду.

В 2027 году Коза соединяется со стихией Огня, причем речь идет об энергии Инь. Такое сочетание обозначается иероглифами 丁未 — Дин-вэй. Оно занимает 44-е место в шестидесятилетнем цикле, в котором комбинации небесных стволов и земных ветвей повторяются каждые 60 лет.

В традиционных астрологических трактовках Коза ассоциируется с мягкостью, творческим началом, стремлением к гармонии и заботой о близких. Огонь добавляет этому образу эмоциональности, страстности и желания перемен.

Получается довольно противоречивый символ: внешне миролюбивая Коза может оказаться куда более чувствительной и требовательной, чем кажется. Поэтому в символическом прогнозе на первый план выходят не громкие победы, а способность справляться с внутренними противоречиями и сохранять отношения.

Что предсказывает «Книга Матушки Земли» на 2027 год

Новый 2027 год Огненной Козы: гороскоп, прогноз и предсказания. Фото: 5-tv.ru

В Китае существует старинный прорицательный текст «Ди Му Цзин», известный также как «Книга Матушки Земли» или «Канон Земной Матери».

Его особенность заключается в том, что предсказания составлены для каждого из 60 годов традиционного китайского календарного цикла. В отличие от «Книги Перемен», здесь не нужно задавать вопрос и выбирать гексаграмму. Достаточно найти текст, соответствующий определенному году.

Основное внимание в «Книге Матушки Земли» уделяется сельскому хозяйству, погодным условиям, урожайности, состоянию скота и благополучию населения.

2027 году соответствует сочетание Дин-вэй. Посвященное ему пророчество содержит предупреждения о возможных трудностях с урожаем, подорожании товаров и заболеваниях животных.

«Общий китайский прогноз по старинному тексту „Матушки Земли“ обещает поздний и средний по объему и качеству урожай в Юго-Восточных землях, прогнозирует рост цен на все товары и предупреждает о риске возникновения эпидемий среди людей», — рассказала Богатова.

Отдельное предупреждение касается стоимости товаров и шелка. Согласно пророчеству, цены могут пойти вверх, а добывать шелковое волокно станет труднее.

Упоминаются и болезни домашнего скота. В традиционном китайском представлении к шести основным видам домашних животных относили лошадей, коров, овец, кур, собак и свиней. Предостережение о заболеваниях животных сопровождается словами о тревогах, которые могут затронуть и людей. Именно эту часть предсказания астролог интерпретирует как предупреждение о возможных эпидемиях.

Не обошлось и без предупреждений о природных катастрофах. С земной природой Козы в рамках китайской астрологической традиции связывают повышенный риск землетрясений и цунами.

При этом прогноз погоды на 2027 год выглядит умеренным. В отличие от 2026-го, для которого предсказывались особенно дождливые весна и лето, следующий период характеризуется достаточным, но не чрезмерным количеством осадков.

Что такое «Книга Перемен» и как в ней описан 2027 год

Новый 2027 год Огненной Козы: гороскоп, прогноз и предсказания. Фото: 5-tv.ru

«Книга Перемен» с китайского буквально означает «Канон перемен». Это один из древнейших китайских философских текстов. Она состоит из 64 графических фигур — гексаграмм, каждая из которых символизирует определенную жизненную ситуацию и ее развитие.

Именно сочетание исторических циклов и образов «Книги Перемен» помогает понять, почему астрологи обращают особое внимание на наступающий год.

Китайская астрология рассматривает время как чередование циклов. Один из них связан с повторением сочетаний небесных стволов и земных ветвей, другой — с более продолжительными периодами, которые используются в традиционных школах фэншуй.

Согласно системе девяти периодов, с 2024 по 2043 год продолжается девятый период, связанный со стихией Огня. В рамках этой традиции ему приписывают темы преобразований, публичности, технологий и изменения привычного порядка.

Как 2027 год связан с прошлым

Новый 2027 год Огненной Козы: гороскоп, прогноз и предсказания. Фото: 5-tv.ru

Предыдущие годы Красной Огненной Козы приходились на 1967 и 1907 годы. Однако, по словам Богатовой, для сравнения с наступающим периодом интереснее именно 1907-й.

«Но ближе к нынешнему времени по энергиям именно 1907, поскольку он также проходит в огненную двадцатилетку, которая стартовала в 1906 году», — подчеркнула астролог.

В начале XX века происходили значимые политические и общественные изменения.

В Финляндии, которая тогда входила в состав Российской империи, женщины впервые были избраны в парламент. Россия и Великобритания юридически закрепили разграничение сфер влияния в Азии, затронувшее Персию, Афганистан и Тибет.

Летом того же года состоялась масштабная экспедиция исследователя Владимира Арсеньева на Дальний Восток.

Однако природные катастрофы стали одной из трагических страниц этого периода. В 1907 году разрушительные землетрясения произошли на Ямайке и Северной Суматре.

Именно эти исторические параллели астролог предлагает учитывать при рассмотрении символики наступающего года.

Что предвещает гексаграмма «Брожение»

Новый 2027 год Огненной Козы: гороскоп, прогноз и предсказания. Фото: 5-tv.ru

Восемнадцатая гексаграмма «Книги Перемен» носит название «Гу». В переводах ее нередко называют «Брожение», «Порча» или «Работа над испорченным».

В основе символа лежит довольно отталкивающий образ: сосуд с испорченной пищей, в которой появились черви.

Однако его смысл гораздо глубже простого предупреждения о неприятностях.

В классическом толковании речь идет о состоянии, когда накопившиеся ошибки, бездействие или неправильные решения приводят к разрушению привычного порядка. Но одновременно появляется возможность все исправить.

В известном комментарии к «И Цзин» востоковед Рихард Вильгельм объясняет: то, что было разрушено человеческими ошибками, может быть восстановлено человеческими усилиями. Таким образом, речь идет не о неизбежном наказании, а о возможности исправить последствия прежних решений.

Гексаграмма 18 состоит из двух триграмм: Горы сверху и Ветра снизу.

В традиционной интерпретации Гора символизирует неподвижность, а Ветер — движение и проникновение. Их сочетание связывают с застоем, который возникает там, где проблемы слишком долго остаются без решения.

Особое место в толковании занимают ошибки родителей и предшественников. Несколько линий гексаграммы посвящены необходимости исправлять то, что было испорчено отцом или матерью.

При этом древний текст предупреждает: чрезмерная жесткость способна навредить не меньше бездействия.

Еще одна любопытная деталь — упоминание трех дней до начала нового цикла и трех дней после него. В символическом прочтении это совет сначала разобраться в причинах проблемы, затем принять меры и убедиться, что прежняя ошибка не повторится.

Таким образом, «Брожение» не предсказывает катастрофу. Напротив, оно указывает на возможность преодолеть кризис, если вовремя заняться его причинами.

Какие ошибки придется исправлять в 2027 году

Новый 2027 год Огненной Козы: гороскоп, прогноз и предсказания. Фото: 5-tv.ru

Образ «Брожения» довольно неприятен, но несет личностный для каждого, важный философский смысл.

«Она содержит в себе малоприятный, но очень важный образ. Тарелка с едой, в которой настолько залежалась еда, что в ней завелись червячки», — уточнила Богатова.

За отталкивающей картиной скрывается предупреждение о накопившихся проблемах, ошибках и последствиях чужих решений. Речь может идти о недостатках, которые долгое время оставались без внимания и теперь требуют исправления.

В контексте прогноза на 2027 год астролог предлагает рассматривать эту гексаграмму как символ необходимости пересмотреть прежние решения и разобраться с тем, что мешает двигаться вперед.

Такие ситуации способны возникать в семье, на работе и в других сферах жизни. Иногда человеку приходится разбираться не только с собственными просчетами, но и с последствиями решений предыдущих поколений или прежних владельцев.

Главный символический совет на 2027 год — не игнорировать обнаруженные недостатки, а постепенно устранять их. При этом особое значение приобретает способ взаимодействия с окружающими. Вместо ссор, обвинений и открытого противостояния предпочтение следует отдавать спокойному диалогу.

В любовных отношениях это может означать возвращение к давно замалчиваемым обидам. Партнерам придется не столько выяснять, кто виноват, сколько учиться слышать друг друга. Особенно важными становятся вопросы доверия, взаимной поддержки и личных границ.

В финансовой сфере образ «Брожения» можно трактовать как напоминание о старых обязательствах. Неоплаченные счета, неудачные вложения, непродуманные расходы и отложенные решения способны мешать новым начинаниям. Поэтому символическим советом года становится наведение порядка в денежных делах.

В профессиональной жизни на первый план выходят терпение и способность пересматривать устаревшие подходы. Вместо стремления любой ценой добиться быстрого результата философия «Книги Перемен» предлагает сначала устранить то, что препятствует развитию.

Как привлечь удачу в год Красной Огненной Козы

Новый 2027 год Огненной Козы: гороскоп, прогноз и предсказания. Фото: 5-tv.ru

Несмотря на то что китайский Новый год наступит только 6 февраля, символику будущей хозяйки можно использовать уже в ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027-го.

Для праздничного образа подойдут красные, рубиновые и алые оттенки. Они соответствуют огненной стихии наступающего года. Дополнить наряд можно украшениями и аксессуарами с малахитом и соколиным глазом.

31 декабря рекомендуется посвятить приятным воспоминаниям, мысленно возвращаясь к счастливым моментам прошлого. А 1 января считается благоприятным временем для загадывания желаний. Особое значение придается и праздничному столу.

«На столе обязательно используйте мускатный орех и тимьян — в приправах или в напитках. Они дают особенную силу в эти дни. И обладают магическим и целебным действиями, раскрывая свою энергию максимально», — подчеркнула эксперт.