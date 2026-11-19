Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pooll

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Трехсторонний саммит Россия — США — Китай уже можно считать «Ялтой 2.0».

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. К первой в истории трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США было приковано внимание всего мира, и ее уже ознаменовали исторической.

По итогам переговоров стороны приняли Декларацию о мире. О чем говорили политики и почему их встреча вызвала переполох в Европе — читайте в материале 5-tv.ru.

«Абсолютный кошмар». Чего испугались европейские союзники Киева

Еще до начала трехсторонней встречи американское издание Politico вынесло в заголовок слова «абсолютный кошмар». Самый чувствительный для Европы разговор состоялся до трехсторонних переговоров. Путин и Трамп отдельно обсудили Украину. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, именно украинский конфликт стал главной темой их беседы, длившейся около 40 минут. Это была первая очная встреча двух президентов после переговоров на Аляске в 2025 году.

Один из сценариев, встревоживших европейских лидеров, описала Al Jazeera. Опрошенные изданием аналитики допускали, что Вашингтон может пойти на уступки Москве по вопросам, связанным с НАТО, или поддержать соглашение по урегулированию украинского конфликта, при котором часть территорий останется под российским контролем.

Обозреватель Reuters Рон Буссо увидел в трехсторонней встрече лидеров проявление более широкой проблемы. Евросоюз остается одним из крупнейших торговых блоков, однако его экономический вес, по оценке автора, пока не дает ему сопоставимого влияния на международные переговоры — от Украины до Ирана.

Среди причин Буссо назвал разногласия внутри ЕС, необходимость добиваться консенсуса по внешнеполитическим вопросам и зависимость от США и НАТО в сфере обороны.

«Если этого не произойдет, Европа рискует оказаться в стороне от обсуждений, которые могут иметь серьезные последствия для ее экономики и национальной безопасности», — сказал журналист.

«Какого друга он выберет?» — реакция Варшавы и Киева

В Варшаве очень нервно отреагировали еще и на приветствие Трампа, который назвал Путина другом. Глава польского МИД Радослав Сикорский сказал в эфире TVP Info, что слова и жесты главы Белого дома вызвали у Варшавы «некоторое беспокойство».

«С кем он больше дружит — с Путиным или с нашим президентом (Польши Каролем Навроцким. — Прим. ред.)? И что он, возможно, предпримет, если дело дойдет до крайности? Какого друга он выберет?» — задался Сикорский вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский же сказал, что рассчитывает получить информацию о встрече в Шэньчжэне от спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на это в соцсети X, иронически взяв слово «проинформируют» в кавычки.

«Зеленский ворчит по поводу саммита АТЭС, утверждает, что (Стив. — Прим. ред.) Уиткофф и (Джаред. — Прим. ред.) Кушнер „проинформируют“ его о встречах Трампа», — сыронизировал он.

«Остаешься за бортом». О чем спорят в Германии

В Германии же назвали двустороннюю встречу Путина и Трампа дипломатическим успехом России. В комментариях под публикацией Die Welt часть читателей поставила под сомнение тезис об изоляции Москвы. Одни писали, что в стороне от переговоров рискуют остаться сами Германия и ЕС. Другие увидели в разговоре повод надеяться на дипломатическое урегулирование.

«Да, немецкие граждане, вот что бывает, когда отказываешься от диалога. Остаешься за бортом», — написал читатель под именем Jörg H.

Другой комментатор, Maik S., увидел во встрече «росток надежды на мир».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с aif.ru назвал главным страхом европейских столиц перспективу остаться в стороне от переговоров.

По его оценке, встреча Путина с лидерами США и Китая подрывает тезис об изоляции России. Политолог предположил, что после переговоров европейские лидеры будут обращаться к Вашингтону, чтобы выяснить, о чем шла речь, и попытаться повлиять на дальнейшие решения.

«Они опасаются того, что они же находятся в ниспадающем тренде, остаются, в прямом смысле этого слова, загнивающим Западом», — отметил эксперт.

Почему заговорили о конце однополярного мира

Американская The Wall Street Journal увидела в трехсторонней встрече еще один признак того, что мировой порядок с доминированием Вашингтона уходит в прошлое.

Россия, США и Китай обсуждали глобальную безопасность за одним столом, хотя их представления о будущем мироустройстве, по оценке авторов, существенно расходятся.

Опрошенные Newsweek эксперты рассматривали встречу как дипломатический выигрыш Москвы. По их оценке, переговоры наравне с США и Китаем дают России возможность показать, что попытки вытеснить ее из международной дипломатии не достигли цели в Европе.

Французская Le Monde посвятила редакционную статью сравнению с Ялтой, где в феврале 1945 года Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль обсуждали устройство послевоенного мира.

По оценке редакции, стратегические интересы Москвы, Пекина и Вашингтона слишком сильно расходятся, чтобы встреча в Шэньчжэне привела к переделу мира по образцу 1945 года.

Однако Путин отметил, что трехсторонний саммит Россия — США — Китай напоминает новую Ялтинскую конференцию. Корреспондент газеты «Коммерсант» спросил главу государства, похожа ли эта трехсторонняя встреча на «Ялту 2.0», на что тот утвердительно кивнул.

Почему лидеры сели за круглый стол

Еще до переговоров внимание привлекло расположение лидеров на торжественном приеме. Путин и Трамп заняли места по обе стороны от Си Цзиньпина и его супруги. Как пояснила специалист по этикету и протоколу Татьяна Баранова, принимающая пара в такой композиции воспринимается как единый центр, а оба места рядом с ней считаются почетными.

Сами переговоры прошли в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Лидеры сели за круглый стол. По объяснению Барановой в беседе с РИА Новости, такая рассадка подчеркивает равенство участников.

«При таком расположении, в отличие от прямоугольного стола, участникам не придется сидеть друг напротив друга, порождая условную конфронтацию, и исключается возможность оказываться вдвоем по одну сторону стола против третьего», — пояснила эксперт.

Украина, Иран и ядерное оружие. Что прозвучало при журналистах

Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи. Он рассказал, что на предшествовавших ей двусторонних переговорах по инициативе Трампа много внимания уделили украинскому конфликту.

«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине», — отметил президент России.

Среди общих угроз он назвал международный терроризм и транснациональную преступность. Путин также напомнил, что три страны стояли у истоков ООН и несут ответственность за поддержание международного мира и укрепление международного права.

Си Цзиньпин призвал Россию, США и Китай совместно решать глобальные проблемы. По его словам, мир между ведущими державами помогает сохранять стабильность, а их противостояние ведет к хаосу. Глава КНР отметил, что Пекин развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Москвой. Он также выступил за регулярные контакты между тремя странами на высоком уровне и создание механизмов связи на случай кризисов.

«История учит: добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает мир в хаос. 80 с лишним лет назад, как несущая опора глобального антифашистского фронта, три наших государства, сражаясь плечом к плечу, одержали великую победу и тем самым защитили мирное небо над головой. История преподает самые поучительные уроки. Нам необходимо сохранять историческую память, открывать будущее, опираясь на прошлое», — сказал он.

Дональд Трамп заявил, что участники переговоров «действительно творят историю». Он назвал встречу возможностью обсудить сокращение ядерных вооружений и начать поиск путей урегулирования конфликтов на Украине и вокруг Ирана.

«Мы — три большие страны, у нас ответственность — поддерживать открытый, продуктивный диалог, который влияет на жизнь наших людей, но также и на жизнь всей планеты, граждан всей планеты», — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Еще одной темой он назвал деятельность Международного уголовного суда, который, по мнению президента, выходит за рамки своей юрисдикции.

Что вошло в Декларацию о мире

После вступительных заявлений лидеры продолжили переговоры за закрытыми дверями. Встреча в целом заняла около полутора часов. После нее Си Цзиньпин проводил Путина до машины. Трамп также покинул резиденцию, его кортеж направился в аэропорт.

По итогам переговоров Россия, Китай и США приняли Декларацию о мире. В документ вошли четыре пункта.