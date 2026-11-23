Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

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Головная боль, ломота в суставах и скачки давления не всегда связаны с метеозависимостью.

Перед дождем ломит суставы, при смене температуры скачет давление, а в дни магнитных бурь нет сил даже на привычные дела. Многие называют это метеозависимостью и просто ждут, когда погода наладится. Но всегда ли причина недомогания — за окном?

Почему самочувствие может ухудшаться при перемене погоды, какие болезни легко принять за метеозависимость и как разобраться в причинах головной боли и слабости? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Огурец и селедка от слабости: как соленое может улучшить самочувствие

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Бытует мнение, что соленый огурец или селедка помогают метеозависимым людям легче переносить перемены погоды. И в этом совете есть определенный смысл.

Перед дождем или во время магнитной бури может снижаться артериальное давление, из-за чего появляются слабость, головокружение и тяжесть в голове.

При гипотонии соль действительно может сыграть свою роль. Натрий помогает организму задерживать воду, благодаря чему увеличивается объем циркулирующей крови и давление может немного повыситься.

Поэтому соленый огурец способен принести облегчение человеку, который плохо себя чувствует именно из-за пониженного давления.

Суставы ноют перед дождем: почему не стоит винить только погоду

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Kyrylo Syvun

Многие привыкли связывать ухудшение самочувствия с магнитными бурями и переменами погоды. Однако официального диагноза «метеозависимость» в медицине нет. Изменения окружающей среды могут провоцировать симптомы уже имеющихся заболеваний.

«Такого диагноза — метеочувствительность, метеозависимость — просто не существует в медицине, и мы его никогда официально, конечно же, не ставим. Изменение окружающих условий может быть именно триггером», — объяснила кардиолог, кандидат медицинских наук Альбина Нургазизова.

Например, из-за перепадов атмосферного давления у некоторых людей могут болеть колени, шея и поясница. Причина может быть связана с изменением давления внутри суставов.

«Каждый сустав — это замкнутая полость. Внутри находится внутрисуставная жидкость. Когда меняется атмосферное давление, то повышается либо понижается растворимость газов в этой жидкости. Давление внутри суставной полости изменяется. На это реагируют болевые рецепторы, которые расположены в суставной капсуле. Обычно здоровые суставы не реагируют на погоду совсем. Поэтому, если человек отмечает какие-то изменения на фоне изменения погоды, ему уже нужно обратиться к врачу», — рассказала ревматолог, кандидат медицинских наук Ксения Ночевная.

«Погодные качели» могут давать о себе знать не только болью в суставах. Резкие перепады температуры тоже становятся испытанием для организма, особенно для тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

То холод, то жара: почему перепады температуры опасны для сердца

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Одни люди особенно остро реагируют на изменения атмосферного давления, другие — на резкие температурные скачки. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может приводить к дополнительной нагрузке на сердце.

«При изменении окружающей среды, при похолодании происходит резкое сужение сосудов. Если, наоборот, жара, то тогда происходит расширение сосудов и также запускается физиологическая реакция. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями это приводит к резким скачкам давления и перегрузке по работе сердца. А у здорового человека в целом ничего не происходит. Это нормальная физиологическая адаптивная реакция», — пояснила Нургазизова.

Сердце может остро реагировать на температурные скачки. Но не меньше разговоров вызывают магнитные бури, которым часто приписывают головную боль и упадок сил.

Магнитные бури и головная боль: что происходит с нервной системой

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Еще один повод для беспокойства у людей, считающих себя метеозависимыми, — геомагнитные аномалии. По мнению врачей, солнечная активность не провоцирует головную боль, а ожидание магнитной бури, тревожные новости и сообщения о ней сами по себе могут усиливать неприятные ощущения.

«Человек может реагировать даже не на само событие, а на ощущение предшествия этого события негативно — бытовым языком — „накручивает себя“. И объективно появляется жалоба», — отметил невролог Денис Редько.

При этом на самочувствие гораздо сильнее могут влиять хронический стресс, волнение и недостаток сна. Постоянное напряжение истощает нервную систему и приводит к нарушениям в работе различных систем организма.

«Наша нервная система при хроническом стрессе оголяется и истощается. Все знают серотонин — гормон радости. Но это не только гормон радости — это вещество, которое является нейромедиатором (биологически активные химические вещества, которые обеспечивают передачу сигналов между нервными клетками. — Прим. ред.) нашего организма. Нервные клетки общаются между собой за счет серотонина. „Серотониновый бак“ (запас серотонина. — Прим. ред.) истощается, и наш организм уже не может полноценно переваривать все, что происходит в течение дня. Могут усиливаться головная боль, боли в спине, утомляемость, снижается внимание», — объяснил Редько.

Проверить свои ощущения и узнать, действительно ли самочувствие зависит от погодных условий, можно с помощью небольшого эксперимента.

Дневник метеозависимого: как вычислить настоящую причину плохого самочувствия

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Чтобы понять, действительно ли недомогание связано с климатическими изменениями, врачи рекомендуют не полагаться только на субъективные ощущения, а вести специальный дневник. В нем стоит отмечать метеорологические и собственные показатели.

«Там должны фиксировать, какое было атмосферное давление, какая была температура воздуха, были ли магнитные бури или нет. Есть даже специальные приложения для отслеживания магнитных бурь. И, соответственно, фиксировать свое давление, желательно два раза в день — утром и вечером. Когда хотя бы неделю такой дневник ведется, мы уже можем объективно предоставить данные и объяснить пациенту, например, что при повышении температуры воздуха он склонен к повышению давления. И здесь необходимо вспомнить о препаратах, которые мы используем для экстренной помощи», — посоветовала Нургазизова.

За реакцией на дождь и снег могут скрываться реальные и серьезные заболевания. Если человека беспокоят головокружение, одышка или боли в сердце, важно выяснить истинную причину этих симптомов, а не списывать их на погоду.

«Если у пациента есть такие симптомы: головокружение, одышка, боли в сердце, то тогда мы разбираемся, почему они возникли, с каким конкретно органическим заболеванием они связаны. В диагнозе у пациента будет, конечно, не метеочувствительность, а именно органическое заболевание, например артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь или ишемическая болезнь», — подчеркнула Нургазизова.

Метеозависимость — не диагноз, а плохое самочувствие не всегда связано с погодными изменениями. За привычными головной болью, слабостью и ломотой могут скрываться заболевания, которые нельзя игнорировать. Поэтому важно не списывать все на магнитные бури и перепады температуры, а вовремя обращаться к врачу.