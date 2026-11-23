Фото, видео: www.globallookpress.com/Ricardo Demurez; 5-tv.ru

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От того, как мы дышим, зависит работа дыхательных мышц. Какие упражнения помогают развивать диафрагму, увеличивать продолжительность выдоха и лучше управлять потоком воздуха?

Умение правильно дышать помогает контролировать вдох и выдох, а специальные упражнения тренируют дыхательные мышцы. Для таких занятий необязательно покупать тренажеры: музыканты используют даже обычные воздушные шарики, а некоторые приемы можно освоить без знания нот.

Как научиться дышать с участием диафрагмы, зачем выполнять упражнение «Обезьянка» и чем полезна губная гармошка? Своими приемами поделился саксофонист Андрей Боголюбов в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

«Обезьянка» для легких: как научиться дышать диафрагмой

www.globallookpress.com/Global Look Press

Одно из упражнений, которое помогает научиться правильно дышать, называется «Обезьянка». Его главная задача – подключить диафрагму к дыхательному процессу.

«Нам нужно подключить диафрагму к нашему дыханию. Для этого мы сгибаемся, кладем руку на живот и во время вдоха принудительно надуваем живот», – объяснил саксофонист Андрей Боголюбов.

На следующем этапе руки следует опустить и попробовать сделать глубокий вдох ртом, продолжая контролировать движение живота. Важно не ограничиваться грудным дыханием, а задействовать диафрагму.

Затем необходимо постепенно разогнуться, стараясь сохранить набранный объем воздуха. Конечная цель – научиться достигать такого же объема легких уже за один вдох, плавно выпрямляя корпус.

Надувание шариков: детская забава для тренировки дыхательных мышц

www.globallookpress.com/Sonja Krebs

Еще одно полезное упражнение для развития дыхательных мышц – надувание воздушных шариков. Оно помогает тренировать силу и продолжительность выдоха, а также учиться контролировать поток воздуха. Для этого не требуется специальное оборудование или подготовка: достаточно обычного воздушного шарика.

«Когда я в детстве болел астмой, мне врач рекомендовал надувать шарики», – поделился музыкант.

Во время надувания шариков активно задействуются дыхательные мышцы, а человеку приходится постепенно выпускать воздух, поддерживая необходимое давление. Подобные упражнения не заменяют лечение астмы и других заболеваний легких. При выборе дыхательной гимнастики важно учитывать рекомендации лечащего врача.

Музыкальная гимнастика: как губная гармошка влияет на работу легких

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Berit Kessler

Необязательно сразу осваивать саксофон, чтобы попробовать дыхательную тренировку с помощью музыки. Например, для этого подойдет губная гармошка. Она тоже относится к духовым инструментам, поскольку во время игры активно задействуется дыхание.

«Губная гармошка в какой-то степени тоже духовой инструмент, поскольку задействуется дыхание. Но как такового сопротивления при игре на губной гармошке мы не испытываем», – пояснил Андрей.

Чтобы извлекать правильный звук, необходимо освоить исполнительское дыхание. Во время вдоха следует надувать живот, а на выдохе удерживать его в таком положении с помощью мышц пресса.

«В течение выдоха вы удерживаете мышцами пресса живот надутым. Таким образом вы подключаете диафрагму», – объяснил саксофонист.