Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefan Kunz; 5-tv.ru

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Мечта о красивой улыбке иногда оборачивается болезненными ранками на щеках и губах. Почему они возникают и какие ошибки мешают слизистой восстановиться?

Брекеты должны помочь обрести ровную улыбку, но поначалу могут доставить немало неудобств. Щеки и губы натирает, на слизистой появляются ранки, а привычные прием пищи и чистка зубов становятся болезненными. Как понять, идет ли обычное привыкание или пора снова к ортодонту?

Почему брекеты травмируют слизистую, что мешает ей заживать и как облегчить период адаптации? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Ровные зубы ценой натертых щек: почему брекеты травмируют слизистую

www.globallookpress.com/imago stock& people via www.imago

К поверхности каждого зуба специальным стоматологическим клеем прикрепляют небольшие пластинки — брекеты. Их соединяет металлическая дуга с эффектом памяти формы.

Когда дугу устанавливают на неровный зубной ряд, она стремится вернуться в исходное положение. За счет этого конструкция оказывает дозированное давление на зубы.

Сила воздействия может составлять от 20 до 200 граммов на каждый зуб. Перемещение зубов происходит постепенно — примерно на один миллиметр в месяц. Однако элементы конструкции соприкасаются со слизистой оболочкой полости рта и могут ее травмировать.

«Это травма, прежде всего, слизистой, и она может сопровождаться просто натертостями, она может сопровождаться афтами, она может сопровождаться отеком», — объяснила ортодонт Ольга Исайчикова.

Средний срок ношения брекетов составляет от одного до двух лет, однако в первые дни после установки они могут натирать внутреннюю поверхность щек, губы и десны.

В ответ на механическое воздействие возникает защитный отек. Постепенно организм адаптируется к ортодонтической конструкции, и неприятные ощущения могут уменьшиться.

Больно чистить, но пропускать нельзя: что мешает ранкам заживать

www.globallookpress.com/Albrecht Weißer

Одна из важных задач в период адаптации — поддерживать гигиену полости рта. Из-за болезненных ощущений пациентам бывает сложно тщательно чистить зубы, однако недостаточное удаление налета может усугубить воспаление. Пропуски чистки зубов способны замедлить заживление поврежденной слизистой.

«Налет вокруг брекетов и у края десны поддерживает воспалительный процесс и замедляет заживление. Лечить ранки помогают полоскания отварами ромашки, шалфея, коры дуба, которая богата танинами. Это дубильные вещества. На поверхности слизистой они образуют защитную пленку, блокируют доступ инфекции к нервным окончаниям», — рассказала стоматолог Екатерина Судакова.

Таким образом, неприятные ощущения могут быть связаны не только с механическим воздействием брекетов, но и с воспалением, которое поддерживается зубным налетом.

Привыкать или идти к врачу: что делать, если брекеты натирают

www.globallookpress.com/Albrecht Weißer

Для восстановления травмированной слизистой необходим комплексный подход. Важно не только уменьшить раздражение, но и поддерживать чистоту полости рта, чтобы не усугублять воспалительный процесс.

При этом болезненные ощущения, отек и повреждения слизистой требуют внимания стоматолога, особенно если они мешают принимать пищу и чистить зубы.