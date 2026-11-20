Фото, видео: legion-media/Alamy; 5-tv.ru

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Сладкие шарики кажутся безобидным лакомством, однако их избыток может обернуться серьезными проблемами с пищеварением. Что показал эксперимент с искусственным желудочным соком?

Более 100 шариков тапиоки застряли в желудке 14-летней девочки из Китая, которая ежедневно пила популярный среди молодежи бабл-ти. А в других странах любители напитков с модной добавкой попадали в больницы с серьезными осложнениями. При этом опасения специалистов связаны не только с количеством съеденных шариков, но и с особенностями их производства.

Чем опасно чрезмерное употребление бабл-ти, из чего делают тапиоку и как она ведет себя в желудке? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Бабл-ти и проблемы с пищеварением: чем опасен популярный напиток

www.globallookpress.com/imago stock& people via www.imago

«Я бы не рекомендовал пить бабл-ти, особенно на регулярной основе — это будет накопление гликогена в печени, это будет предрасположенность к жировому гепатозу», — говорит хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

Специалисты обращают внимание и на состав популярного угощения. По словам эксперта Роскачества Натальи Филатовой, бабл-ти правильнее рассматривать как десерт, а не обычный напиток.

«Это действительно высококалорийный десерт с высоким гликемическим индексом, потому что сама по себе тапиока — это углеводный продукт, который более чем на 90% состоит из крахмала», — объяснила эксперт.

Из тропического корня — в стакан: как делают шарики тапиоки

www.globallookpress.com/imago stock& people via www.imago

Тапиоку производят из корней тропического кустарника маниока. Это растение способно поглощать вещества из окружающей среды.

«Мы проводили исследование образцов тапиоки. Ранее в образцах удавалось находить свинец», — рассказал инженер-химик Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса Михаил Селиверстов.

Если культуру выращивают на почвах рядом с промышленными предприятиями или свалками, существует риск накопления тяжелых металлов, в том числе ртути и мышьяка.

«(Ртуть и мышьяк. — Прим. ред.) тоже может накапливаться в организме и оказывать отрицательное воздействие на нервную систему, и на выводящую систему, на почки, на кроветворную систему», — рассказала Наталья Филатова.

Еще одна особенность маниока связана с его природным химическим составом. Сырой корнеплод содержит линамарин — вещество, из которого при определенных условиях может образовываться синильная кислота.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в африканских странах регистрируется около тысячи случаев отравления маниокой, а смертность среди пострадавших достигает 20%.

«Это приводит к очень тяжелым полинейропатиям, то есть это тяжелые поражения периферических нервов, когда пациенты не могут вставать или совершать тонкие движения рук», — объяснил Дмитрий Монахов.

Чтобысделать сырье безопасным, его подвергают многоступенчатой обработке. Корни очищают, долго вымачивают, ферментируют, измельчают и сушат. В результате получают крахмал, который используют для изготовления тапиоки.

«Определенным образом подготавливают, формируют шарики, отваривают, и вот получается такая желеобразная консистенция», — рассказала Наталья Филатова.

Что происходит с тапиокой в желудке: эксперимент с искусственным желудочным соком

www.globallookpress.com/Ole Spata

Чтобы проверить, как шарики тапиоки ведут себя в условиях, имитирующих пищеварение, специалисты провели лабораторный эксперимент. Для исследования подготовили раствор, воспроизводящий некоторые свойства желудочного сока.

«Как известно, желудочный сок человека состоит из нескольких основных ингредиентов. Первый ингредиент — это вода. Данный компонент необходим для измельчения пищи и облегчения моторики желудка. Второй — это фермент, обеспечивающий переваривание белковой пищи в желудке человека. Третий — это соляная кислота», — рассказала заместитель декана по научной работе факультета физико-математических и естественных наук РУДН Александра Голубенкова.

В приготовленный раствор поместили три образца: шарики тапиоки, вареную куриную грудку и белок сваренного вкрутую яйца. Все образцы оставили в растворе на два часа, после чего сравнили произошедшие изменения.

«По прошествии двух часов можем оценить состояние наших образцов. Образец под номером два — куриная грудка — постепенно становится более мягкой, образуется такая муть. Процесс переваривания ускоряется. Третий образец — куриный белок от яйца, сваренного вкрутую, — произошло частичное переваривание куриного белка. Образец под номером один — шарики тапиоки — без изменений. Тапиока в желудке человека практически не переваривается», — рассказала Александра Голубенкова.

Таким образом, в условиях проведенного эксперимента шарики тапиоки сохранили свою форму, тогда как белковые продукты начали изменяться под действием раствора.

Как часто можно пить бабл-ти

Alamy/legion-media

Специалисты рекомендуют не злоупотреблять напитками с тапиокой и ограничивать их употребление одним-двумя разами в месяц.

В качестве умеренной порции стоит придерживаться объема около 300 миллилитров с небольшим количеством наполнителя.

Кроме того, лучше выбирать теплые варианты напитка, отдавать предпочтение растительному молоку и пить воду после употребления бабл-ти.

При употреблении большого количества бабл-ти существует риск проблем с продвижением пищевых масс по желудочно-кишечному тракту. Шарики могут скапливаться и образовывать плотный комок.

«Если вы являетесь особым любителем тапиоки, то первое, что могу посоветовать, — это разжевывать шарики тапиоки, не проглатывать их полностью», — советует Александра Голубенкова.