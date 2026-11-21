Фото, видео: www.globallookpress.com/Silas Stein; 5-tv.ru

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Всего за один вечер через легкие курильщика могут пройти десятки литров дыма.

«Это же не сигареты» — так нередко оправдывают курение кальяна в компании друзей. Сладкий вкус и отсутствие резкого запаха создают ощущение безопасности. Между тем вместе с дымом человек вдыхает угарный газ, тяжелые металлы и канцерогенные вещества.

Чем могут обернуться регулярные посиделки с кальяном, сколько дыма проходит через легкие за одну сессию и какие бактерии могут жить в устройстве? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Чем кальян опаснее сигарет: что выяснили ученые

www.globallookpress.com/IMAGO/NomadSoul

Житель Приморья умер от тяжелого поражения легких, а в Вене компания друзей оказалась в больнице после вечеринки. Всех героев этих новостей объединяет одно — любовь к кальяну.

Колбы с жидкостью опаснее сигарет. Те, кто предпочитает кальян, получают в четыре раза больше канцерогенных и мутагенных веществ. Десятикратную дозу тяжелых металлов — и в 30 раз выше концентрацию угарного газа.

«У меня очень много, кстати, молодых людей, которые приходят после курения вейпов и кальянов, у которых вдруг, откуда ни возьмись, появился аллергический ринит. Хотя в жизни он никогда не был аллергиком», — говорит пульмонолог Элла Ильина.

Кроме того, достаточно частым обитателем кальянов является синегнойная палочка.

«В кальянах можно обнаружить золотистый стафилококк, легионелла может встречаться, а также дрожжеподобные грибы Candida albicans, вызывающие инфекции дыхательных путей», — говорит инженер-эколог София Лайко.

Сколько дыма попадает в легкие за полчаса курения кальяна

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Derich_Anrey

Одна затяжка кальяна по объему дыма сопоставима с целой сигаретой. За полную кальянную сессию курильщик делает от 100 до 200 затяжек. Итого получается, что человек вдыхает от 50 до 100 литров дымовой субстанции.

«Страна советов» решила проверить, насколько это много в действительности. Для эксперимента использовали кальян, насос и воздушные шары, которые наполняли дымом.

«Один стандартный кальян, 30 минут активного тления, смог наполнить пять шаров. Вот сколько дыма вынуждены пропускать легкие человека во время курения кальяна. Вывод здесь простой, и вы его знаете», — говорит ведущий Роман Перелыгин.

Хронический бронхит: почему после кальяна появляется кашель

www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

Россиянка Мария Артенова много времени проводила в барах и кафе, где вместе с друзьями любила пробовать разные вкусы табака. Но постепенно у девушки развился кашель. Она решила показаться специалисту, который назначил флюорографию.

«Врач сказал, что от курения такие пятна. Потом думаю: а вдруг у меня онкология? Я для себя решила, что больше не буду курить», — сказала девушка.

Марии диагностировали хронический бронхит. Но даже если она бросит вредную привычку, кашель сам собой не пройдет.

«При лечении хронического бронхита важно очистить дыхательные пути от вязкой и густой мокроты. Для этого часто применяются муколитики. Среди них средства с эрдостеином. Это муколитик нового поколения, который разжижает и выводит мокроту, а также защищает легкие от негативного воздействия табачного дыма за счет его антиоксидантного эффекта. Эрдостеин препятствует закреплению бактерий в дыхательных путях и усиливает действие антибиотиков. А что особенно важно при хроническом бронхите, когда лечение может включать в себя много препаратов, средство не оказывает негативного влияния на желудочно-кишечный тракт», — говорит пульмонолог, кандидат медицинских наук Алексей Никишенков.