Бабушка одобрит, дети попросят добавки: беспроигрышные рецепты блюд на Новый год
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Oksana Shufrych
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Дети мечтают о фастфуде, взрослые хотят чего-нибудь необычного, а старшее поколение не готово отказаться от оливье. Как объединить все пожелания в одном праздничном меню?
На Новый год и так горят все сроки, а тут еще и домашние разрывают. Дети требуют поставить на праздничный стол пиццу и фаст-фуд, муж намекает на что-нибудь поинтереснее привычного пюре, а старшее поколение настаивает на соблюдении традиций.
Как составить меню, чтобы порадовать всех без исключения и при этом не готовить отдельно для каждого?
Секрет универсального новогоднего стола
Необязательно покупать дорогие деликатесы или проводить весь день у плиты. Секрет семейного застолья — в простых продуктах и знакомых вкусах.
Достаточно выбрать несколько блюд, которые легко приготовить на большую компанию, красиво подать и при необходимости изменить под предпочтения гостей. Острые соусы, дополнительную зелень и приправы лучше поставить отдельно. Тогда каждый сможет дополнить блюдо по своему вкусу.
В праздничное меню можно включить пять универсальных вариантов: любимый салат, горячую закуску, сытное мясное блюдо, гарнир и домашний десерт.
Оливье с курицей
Меню стола Новый год 2027: пять блюд для всей семьи рецепты. Фото:
Трудно представить семейный Новый год без оливье. Для одних этот салат связан с детством, для других давно стал обязательной частью праздничного ужина. Даже дети, которые обычно отказываются от овощей, нередко охотно уплетают оливье.
Вместо колбасы можно использовать отварную курицу. Она хорошо сочетается с остальными ингредиентами и делает вкус салата более мягким. Соленые огурцы лучше добавлять постепенно, чтобы не перебить остальные продукты.
В итоге и родителям получится угодить, и сделать салат не банальным.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 400 граммов;
- Картофель — 4 штуки;
- Морковь — 2 штуки;
- Яйца — 4 штуки;
- Консервированный зеленый горошек — 200 граммов;
- Соленые огурцы — 3 штуки;
- Майонез — 150 граммов;
- Соль — по вкусу;
- Укроп — для украшения.
Приготовление:
- Отварить куриное филе в подсоленной воде до полной готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками.
- Отварить картофель и морковь до мягкости, охладить, очистить и измельчить.
- Сварить яйца вкрутую, очистить и нарезать кубиками.
- Нарезать соленые огурцы, при необходимости слегка отжать лишнюю жидкость.
- Соединить все подготовленные продукты в глубокой миске, добавить зеленый горошек.
- Заправить салат майонезом, посолить и аккуратно перемешать.
- Убрать в холодильник до подачи, украсить свежим укропом.
Для детей можно отложить часть салата до добавления соленых огурцов. А чтобы блюдо выглядело праздничнее, разложить его по небольшим порционным креманкам.
Сырные шарики
Горячие закуски особенно хороши для большого застолья. Пока взрослые общаются, дети могут перекусить чем-нибудь небольшим и удобным. Сырные шарики подходят для этого идеально: хрустящая корочка скрывает мягкую расплавленную начинку.
Для приготовления не нужны редкие ингредиенты. Главное — выбрать сыр, который хорошо плавится, и следить за температурой духовки. Подавать шарики лучше теплыми, пока начинка остается тягучей.
Ингредиенты:
- Твердый сыр — 250 граммов;
- Яйцо — 1 штука;
- Пшеничная мука — 2 столовые ложки;
- Панировочные сухари — 100 граммов;
- Сливочное масло — 20 граммов;
- Сметана — 100 граммов;
- Укроп — небольшой пучок;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Натереть сыр на мелкой терке.
- Добавить яйцо и муку, тщательно перемешать до получения густой массы.
- Сформировать небольшие шарики влажными руками.
- Обвалять каждый шарик в панировочных сухарях.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный сливочным маслом.
- Запекать в разогретой до 190 градусов духовке примерно 10–15 минут до появления золотистой корочки.
- Для соуса смешать сметану с мелко нарезанным укропом и небольшим количеством соли.
- Подать сырные шарики теплыми вместе с соусом.
Если сырная масса получается слишком мягкой, перед формированием шариков можно ненадолго убрать ее в холодильник.
Куриные рулетики с сыром
Главное горячее на семейном празднике должно быть не только вкусным, но и удобным для подачи. Большую птицу приходится разделывать прямо за столом, а мясо с костями не всегда подходит маленьким гостям. Куриные рулетики решают обе проблемы.
Нежное филе, сырная начинка и легкая сливочная подливка — сочетание без резких вкусов. Рулетики можно подготовить заранее, а отправить в духовку незадолго до ужина.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 800 граммов;
- Твердый сыр — 150 граммов;
- Сметана — 150 граммов;
- Сливки жирностью 10–20 процентов — 150 миллилитров;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Растительное масло — 2 столовые ложки;
- Соль, черный перец — по вкусу;
- Петрушка — для украшения.
Приготовление:
- Разрезать куриное филе вдоль на тонкие пласты.
- Накрыть мясо пищевой пленкой и осторожно отбить до одинаковой толщины.
- Натереть сыр на крупной терке.
- Посолить куриные пласты, при желании добавить немного черного перца.
- Выложить сыр на каждый кусок филе, свернуть плотные рулетики и закрепить деревянными шпажками.
- Смазать форму растительным маслом и уложить рулетики швом вниз.
- Смешать сметану, сливки и измельченный чеснок.
- Залить мясо полученным соусом и накрыть форму фольгой.
- Запекать при 180 градусах около 25 минут, затем снять фольгу и готовить еще 10–15 минут до полной готовности курицы.
- Удалить шпажки, украсить петрушкой и подать с горячим гарниром.
Чеснок можно исключить из соуса, если за столом будут дети, которые не любят выраженный аромат специй. Для более праздничной подачи рулетики можно нарезать наискосок и полить соусом из формы.
Картофельные дольки с румяной корочкой
Картофель остается одним из самых понятных гарниров для семейного застолья. Он сочетается с птицей, мясом и овощами, а запеченные дольки выглядят наряднее обычного пюре.
Чтобы получить румяную корочку, картофель важно обсушить перед запеканием и не укладывать слишком плотно. Тогда дольки будут подрумяниваться, а не тушиться в собственном соку.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 килограмм;
- Растительное масло — 3 столовые ложки;
- Сладкая паприка — 1 чайная ложка;
- Сушеный чеснок — половина чайной ложки;
- Соль — по вкусу;
- Сушеный розмарин — половина чайной ложки;
- Свежая зелень — для подачи.
Приготовление:
- Тщательно вымыть картофель, при необходимости очистить от кожуры.
- Нарезать клубни крупными дольками примерно одинакового размера.
- Промыть картофель холодной водой и тщательно обсушить бумажными полотенцами.
- Смешать растительное масло с паприкой, сушеным чесноком и розмарином.
- Добавить пряную смесь к картофелю и перемешать.
- Разложить дольки на противне в один слой, оставляя между ними небольшое расстояние.
- Запекать при 200 градусах примерно 35–45 минут до мягкости внутри и золотистой корочки снаружи.
- Посолить готовый картофель, посыпать свежей зеленью и сразу подать.
Для детей часть картофеля можно приготовить без специй. А взрослым предложить отдельно горчичный или чесночный соус.
Шоколадный торт без выпечки
Такой торт удобно приготовить накануне. За несколько часов в холодильнике печенье пропитается кремом, и десерт станет мягким. Для украшения подойдут шоколадная стружка, ягоды или кусочки фруктов.
Ингредиенты:
- Песочное печенье — 500 граммов;
- Сметана жирностью 20 процентов — 500 граммов;
- Сахарная пудра — 100 граммов;
- Какао-порошок — 2 столовые ложки;
- Молоко — 100 миллилитров;
- Темный или молочный шоколад — 80 граммов;
- Бананы — 2 штуки.
Приготовление:
- Соединить сметану с сахарной пудрой и какао-порошком, перемешать до однородности.
- Очистить бананы и нарезать тонкими кружочками.
- Подготовить прямоугольную форму или глубокое блюдо.
- Быстро обмакнуть печенье в молоко и выложить первый слой.
- Покрыть печенье шоколадным кремом, сверху распределить часть бананов.
- Повторить слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Смазать верх торта оставшимся кремом.
- Натереть шоколад на терке и посыпать десерт.
- Убрать торт в холодильник минимум на четыре часа, лучше на всю ночь.
- Перед подачей нарезать на порционные кусочки.