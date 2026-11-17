Волочкова о своей матери: воспитывала меня как проект ради денег

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Роскошные украшения, дорогие курорты и постоянные выступления скрывают непростую личную историю балерина. Из-за чего постоянно переживает артистка, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровения Анастасии Волочковой о любви, предательстве и пластических операциях! Какие семейные тайны раскрыла нам балерина? Почему она не верит, что сможет когда-нибудь наладить отношения с самыми близкими людьми? Сколько стоит пригласить танцовщицу на корпоратив? И боится ли прима одиночества? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я, по сути, могла бы сесть сейчас и просто ничего не делать, курить кальян, пить свое просекко дорогое со свежей клубникой. Но я все время иду вперед, я все время в поиске», — рассказала балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

Краснодар. Один из самых модных клубов города. Зрители собрались на концерт Анастасии Волочковой. Все с нетерпением ждут появления примы. Она готовится к выступлению и выбирает наряды. Останавливается на золотом облегающем платье с пикантным декольте. Но это только для начала.

«Я у себя в концерте, в моем, сцена моя, переодеваюсь после каждой песни», — рассказала балерина.

«Это двадцать с чем-то раз?» — уточнил журналист.

«Не 20, я скажу сколько. Ну, наверное, раз 12, да», — ответила артистка.

Артистка рассказывает: в последнее время она трудится практически без выходных. Выступает как на крупных площадках, так и на частных мероприятиях.

«Дорого стоит позвать тебя на праздник и на корпоратив?» — спросил журналист.

«Ну, от одного миллиона. У меня большие затраты, потому что у меня большой дом. Это и затраты вообще по дому. Это моя команда, естественно», — ответила Волочкова.

Работа сейчас — ее главное спасение. Балерина признается: только на сцене может забыть о проблемах.

«Судьба у меня очень богата и насыщена разными событиями. Очень она как раз драматична», — рассказала артистка.

Со стороны жизнь звезды похожа на сказку: элитные курорты, перелеты в бизнес-классе, роскошные платья, дорогие украшения.

«Что это? Просто бижутерия?» — спросил журналист.

«Какая бижутерия? Добрый вечер. Знаешь, какие камни? Брюлики блестят. А что, турмалин Параиба мой не блестит со сцены? Здравствуйте. А вот бриллиант пять карат», — ответила Анастасия.

Но за все это пришлось заплатить высокую цену. Анастасия говорит: ради признания она пожертвовала самым дорогим — семьей.

«Я понимаю, что мои отношения ни с мамой, ни с дочерью, они уже не будут искренними. Они погрязли в фальши, в лицемерии, в алчности, когда мне звонят люди мои близкие только тогда, когда им нужны деньги или решить какой-то вопрос. И никогда просто так», — призналась Волочкова.

Танцовщица благодарна Тамаре Владимировне, что та когда-то привела ее в балет и поддерживала в самом начале пути. Но годы спустя Волочкова осознала истинную причину.

«Она воспитывала меня не как дочь, а как проект, на котором она хотела, оказывается, заработать. Ей все время хотелось, чтобы я была на какой-то войне, чтобы я все время с кем-то воевала, все время были какие-то антиподы», — рассказала балерина.

Анастасия говорит: больше всего боялась повторить путь мамы с собственной дочерью. Старалась вести себя с Ариадной по-другому. Не лезть в ее жизнь и дать право самой совершать ошибки. Но, как считает балерина, влияние бабушки оказалось сильнее.

«Я не понимала, за что они меня так ненавидят. Для меня тяжело было принять тот факт, что им кажется, обоим, что все, что принадлежит мне, должно принадлежать им. Они надели на себя ту корону, в которой нет их блеска. Блеск есть в моей короне, которую я заслужила», — заявила Волочкова.

Волочкова полагает, мать завидовала не только ее славе, но и успеху у мужчин. Прима до сих пор не может простить ей свой разрыв с Сулейманом Керимовым. Во всех интервью блондинка вспоминает этот красивый роман. И жалуется: бизнесмен задал такую высокую планку, что найти спутника подобного уровня практически невозможно.

«Меня не удивить ни яхтами, ни их размерами, ни частными самолетами, ни роскошными курортами, ни бриллиантами, ни шубами, ни деньгами. Невозможно. Я все это проходила», — рассказала артистка.

Артистка много раз пыталась построить отношения. Но практически все романы заканчивались после первой совместной поездки на Мальдивы.

«Потому что никто не может вынести экспрессию, яркость и востребованность Анастасии. Ты сегодня на коне, и все хотят отщипнуть от тебя кусочек славы, а приходишь домой и находишься в четырех стенах один», — считает певец Илья Гуров.

«В ней живет два человека, и абсолютно разные. Плохой и хороший, добродушный. Но вот плохой почему-то берет силу над хорошим», — поделился бодибилдер Валерий Юшкевич.

Анастасия уверяет, что не боится одиночества. Говорит, вполне комфортно чувствует себя в статусе свободной женщины, которая иногда ходит на свидания.

«Если мне там станет грустно, я могу просто выйти на улицу. И все люди, которые окружают меня, они меня все любят, все. Я красивая, яркая, сексуальная, интересная, с чувством юмора, добрая, классная, состоявшаяся, успешная, самодостаточная. Как можно меня не любить?» — заявила Волочкова.

Балерина уверена в своей неотразимости. Делится: в отличие от многих коллег ее красота натуральная! Волочковой пластика не нужна!

«Какие пластические операции? Зачем? Посмотри, какая я красивая!» — возмутилась артистка.

Секретами идеальной фигуры танцовщица называет регулярный спорт и питание, которого придерживается уже много лет.

«Я очень мало ем. Салатные листья и вареные яйца всмятку. Я делаю массаж спортивный. Парюсь в бане, окунаюсь в ледяную купель. И главное, я наслаждаюсь жизнью, любовью людей, а эта любовь, она заряжает и она дарит молодость», — поделилась Анастасия.

Анастасия уверена: именно этот внутренний свет и энергия помогают ей не стареть душой и уже более тридцати лет оставаться одной из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса.