Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комментатор не скрывает гордости за наследника, но категорически отрицает, что помог ему стать телеведущим. Кто открыл Михаилу дорогу на ТВ, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сын знаменитого комментатора Дмитрия Губерниева пошел по его стопам. Как Михаил получил место телеведущего на федеральном канале? В чем соревнуются отец и сын? Какое увлечение их объединяет? И что за гештальт закрыл самый известный «Голос биатлона»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Отец и сын Губерниевы перешучиваются. Их глубокие, сильные голоса заполняют пространство. Оба баритоны — у Дмитрия энергичный, напористый, у Михаила — более лирический. Но есть в них что-то неуловимо схожее.

«Мишка, в отличие от меня, балбеса, хорошо знает английский, может вести мероприятия на английском языке», — рассказал комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Когда я учил испанский в университете, Дмитрий этим был очень недоволен: „Все: давай немецкий, ты не понимаешь“. Но два-то языка иностранных лучше, чем ни одного», — рассказал телеведущий, сын Дмитрия Губерниева Михаил Губерниев.

«Правильно, поэтому у меня их шесть», — ответил Губерниев-старший.

Дмитрия Губерниева знает вся страна. Комментатор и ведущий уже 25 лет является одним из самых известных голосов биатлона и других спортивных трансляций.

«Ну, он, конечно, обладает невероятной харизмой, он берет вот так вот всех быка за рога, и ты хочешь не хочешь, ты будешь его слушать, потому что он очень сильный оратор», — отмечает Вячеслав Макаров.

«Ты сразу узнаешь этот голос страны. Возможно, иногда надоедает, потому что слишком часто, но все-таки он лучший телеведущий, лучший комментатор», — считает теннисистка, мастер спорта Надежда Гуськова.

«Заслуженный журналист России в конце концов. Вроде твой папа, а вроде такой профессионал, и так постоянно: „Папа, папа“. Нет, он профи, надо как-то держаться. В общем, непросто», — признается Михаил.

Михаил стал постоянным ведущим новостей на федеральном телеканале в 2025 году. Говорили, что без протекции отца не обошлось. Но Дмитрий Губерниев громогласно это опровергает.

«На работе нет родственников, на работе есть коллеги! Ну какой блат? Я вообще тут ни при чем. Его на работу брала Тина Канделаки в этом смысле. И Мишка, отдать ему должное, что он два месяца реально как проклятый проходил эти тракты безумные совершенно», — заявил Губерниев-старший.

Михаил много работал: оттачивал подачу, учился не «теряться» в прямом эфире. Сейчас он еще не так узнаваем, как отец, но зарекомендовал себя перспективным самостоятельным журналистом!

«Иногда так бывают какие-то разные моменты, обсуждаем друг на друга, но это рабочая история, когда можем немножко крикнуть что-то там», — рассказал Губерниев-младший.

«Я всегда говорю, что Мишка молодец, что в нашей работе главное — не ********** (не упасть в грязь лицом. — Прим. ред.)», — отметил Губерниев-старший.

Техника речи у Губерниевых — ежедневная дисциплина. Рабочий инструмент и настольная книга — методичка по мастерству эфирного выступления. Дмитрий помогает сыну советами, но не навязывает свое мнение. У Михаила уже сложился свой стиль.

«Папа в одном ключе, сын вообще в другом амплуа. Он может взять у папы какие-то лучшие профессиональные стороны, но заниматься сравнением, мне кажется, это сразу ведет тебя в погибель», — считает Макаров.

Часть профессии и жизни — хорошая физическая форма. Методы у Губерниевых разные, но цель одна: повысить выносливость в кадре. Это не про рекорды, а про способность вести эфир без «провалов» по дыханию.

«Ну я слежу за собой, вот сегодня тренировался, час ходил с палками, ускорялся в подъем, потом обязательно отжимания, пресс, выпрыгивания и все такое прочее», — рассказал Губерниев-старший.

«У нас все по возрасту, у Дмитрия палки, у меня настоящий бег», — сказал Михаил.

«Да, но я с тобой марафон пробежал в 16 лет, Михаил, в отличие от тебя», — ответил Дмитрий.

«А я полумарафон пробежал в 16!» — сказал Михаил.

«Молодец, но не будем сейчас считаться, просто каждый выбирает по себе. Главное — двигаться», — ответил Дмитрий.

Кажется, Губерниевы хорошо понимают друг друга и очень близки. Но Дмитрий развелся с мамой Михаила, когда тому было три года. Как складывались их отношения, пока Мишу воспитывал отчим? И какую роль в его воспитании сыграл Дмитрий?

Михаил родился в 2002 году у супругов Дмитрия Губерниева и Ольги Богословской. И, как считает телеведущий, профессия была ему предначертана.

«У него выбора не было, потому что у него же мама, моя коллега, комментатор Ольга Богословская, чемпионка мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта. Поэтому Михаил вот так вот с этим безудержным „бла-бла“ рос всю жизнь», — поделился Губерниев-старший.

Супруги разошлись, когда Михаилу было три года. Несмотря на развод, Дмитрий принимал активное участие в воспитании сына. Наставлял, поддерживал, приобщал к спорту и музыке.

«У меня англоязычный проект „Whisky Romance“ („Романтика виски“. — Прим. ред.) называется. Сейчас делаем очень мощный альбом, будет из 12 песен. Потихоньку к этому готовимся. Это большая профессиональная история, направленная на „Лужники“, а дальше на Мэдисон Сквер Гарден (это легендарная многофункциональная арена в Нью-Йорке. — Прим. ред.)», — рассказал Губерниев-младший.

«А я гештальт в этом смысле как певец закрыл, у меня „Губерниев у микрофона“, полномасштабный диск во всех носителях, пожалуйста», — заявил Дмитрий Губерниев.

Михаил не пытается стать «вторым Дмитрием Губерниевым». Он берет лучшее от отцовской школы и идет своим путем.