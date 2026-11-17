Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В 20 лет модель купается в роскоши, принимает дорогие подарки и готовится к свадьбе с 50-летним бизнесменом. Что или кто стоит за ее успехом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Двадцатилетняя Валентина Алексеева за последние месяцы стала одной из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Как молодая девушка достигла такой популярности? Кто помог ей добиться известности? Почему подписчики подозревают ее в лукавстве? И что она не поделила с «Мисс Россия» Анной Линниковой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Имя яркой молодой красавицы Валентины Алексеевой появилось в светских хрониках благодаря Филиппу Киркорову, который назвал ее «музой», осыпал подарками и посвятил песню.

«Ты же бриллиант», — сказал певец, народный артист России Филипп Киркоров.

«Я в шоке, вау», — отреагировала Алексеева.

Маститый артист и начинающая светская львица без устали обменивались комплиментами. Сначала их даже заподозрили в романтических отношениях!

«Я думаю, каждая девушка сама для себя понимает, что ей нужно делать, что ей не нужно делать. Мне кажется, что это, безусловно, лучшее, что случилось со мной в этом году, потому что он (Филипп Киркоров. — Прим. ред.) украсил этот мой год, он украсил мою жизнь», — поделилась модель Валентина Алексеева.

А потом выяснилось, что сердце красавицы уже занято! Ее избранник — 50-летний бизнесмен из Челябинска Илья Мительман. Алексеева выкладывает в соцсети фото и видео, на которых спутник страстно ее обнимает и целует.

«У нас как будто бы конфетно-букетный период как начинался, так и не заканчивается. Я считаю, что у каждой девушки должны быть такие отношения, чтобы вся жизнь была конфетно-букетный период», — рассказала Алексеева.

Недавно Мительман сделал Валентине предложение руки и сердца. По ее словам, это было неожиданно, но, безусловно, приятно. Кольцо от олигарха она приняла, но о самом торжестве пока не думает.

«Все слухи по поводу свадьбы, конечно же, это все неправда, потому что в стране непростое время, никакой свадьбы быть не может, но если она вдруг скоро будет, то вы узнаете об этом первыми», — заявила модель.

Дорогие наряды, фотосессии, интервью и красные дорожки — все это привычный мир для Валентины Алексеевой. Она — обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», а также финалистка конкурса «Мисс Вселенная — 2024». Почему на красавицу в последнее время обрушилась волна негатива? И что она не поделила с другой «Мисс Россия» Анной Линниковой?

Валентина Алексеева — третьекурсница московского медицинского университета. По ее словам, посещает все занятия, в том числе и практику в больнице. В своем блоге показывает, как проходят будни. В комментариях одни восхищаются ее красотой и продуктивностью, другие сомневаются в том, что модель честна с подписчиками.

«Я считаю, что нужно просто любить жизнь и любить все, что ты делаешь, искренне любить и стараться совмещать, если тебе это по-настоящему нравится», — отметила Алексеева.

Откровения о романе с мужчиной на 30 лет ее старше, утверждения, что она всего добилась исключительно своими силами… Все это вызвало волну сомнений и негатива в адрес Алексеевой. Особенно негодует Анна Линникова, которая завоевала титул «Мисс Россия» на два года раньше Валентины.

«А вот ******* (нагло врать. — Прим. ред.) на публику и рассказывать, как ты „все сама“, не нужно. Нет больших денег — нет большого пиара», — заявила модель, «Мисс России 2022» Анна Линникова.

«Эта девушка живет на скандалах. Таких людей нужно просто пожалеть», — прокомментировала Алексеева.

«Валька, закрой свой тупорылый рот, особенно в мою сторону! А то ты как скажешь, что депрессии нет, потом весь интернет тебя обсуждает и твою тупость!» — заявила Линникова.

Перепалка двух красавиц привлекла внимание общественности. В соцсетях обсуждают обеих и спорят, кто из них прав. Алексеева приняла решение больше на эту тему комментариев не давать.

«Когда я выиграла, она написала мне огромное сообщение о том, что она очень рада за мою победу, что она поддерживала, что она тоже голосовала, что она всячески будет помогать. Я не буду комментировать», — поделилась Алексеева.

Но богатый жених и «суперспособность» Алексеевой успевать все и сразу — не единственное, что обсуждают. Ходят слухи о ее пластических операциях. Сама модель отрицает вмешательства.

«Как будто бы у нее вроде как натуральная внешность, по-моему, только вот, мне кажется, не знаю, может быть, зубы там, да?» — предположила актриса Лилия Сайфуллина.

«Для меня, для человека, который много чего повидал в жизни, это выглядит очень естественно и красиво. Поэтому… Даже если там что-то есть, вмешательство, то это сделано гениально, что такой человек, как я — профессионал, этого не заметил», — отметил стилист Владислав Лисовец.

Мы решили спросить мнение эксперта: что, на его профессиональный взгляд, могла сделать Валентина?

«Я предполагаю, что у Валентины каких-то радикально хирургических вмешательств не было. Носик у нее прекрасный для ринопластики, потому что показаний никаких нет. Но, возможно, предположительно, была проведена аугментационная маммопластика, то есть это увеличение молочных желез при помощи имплантов, но выполнено все очень грамотно, деликатно, эстетично и естественно. Если сравнивать ее фотографию до и после, скорее всего, здесь была проведена грамотная контурная пластика костей лицевого скелета. Ну и, возможно, деликатное увеличение губ также было проведено», — рассказала пластический хирург Луиза Беттер.

Несмотря на внешнюю хрупкость, критику и сплетни Валентина Алексеева переносит стойко. Участие в конкурсах красоты закалило ее.

«Хейт я всегда пропускаю мимо. Мне очень понравилось, как кто-то мне сказал, что „Валь, ты, если его не будешь читать, у тебя его и не будет, и ты даже не будешь знать, что он существует“. Я так и делаю, это помогает», — поделилась Алексеева.

Модель не желает подстраиваться под шаблоны, знает, чего хочет, и идет к своей цели. Сейчас в приоритете — высшее образование. Но и от шоу-бизнеса отказываться не собирается — она уже стала его полноправной участницей.