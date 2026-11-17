Фото, видео: www.globallookpress.com/Ricardo Rubio; 5-tv.ru

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Пока фанаты подсчитывают убытки от отмененного в Египте концерта, в жизни артистки разгорается новый конфликт с экс-возлюбленным. Подробности узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Шакира отменила концерт, который должен был стать историческим. Почему звезда передумала выступать у подножия одного из чудес света? И сколько денег потеряли из-за этого ее российские поклонники? Зачем Шакира подала в суд на Жерара Пике через четыре года после расставания? И что в поведении артистки вызвало опасения у фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ее концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал два миллиона зрителей. А текущее мировое турне звезды стало первым в истории латиноамериканским шоу, сборы которого превысили полмиллиарда долларов.

«У нее прекрасные вокальные данные, потрясающая хореография. Но это не самое главное! Все творчество Шакиры наполнено глубоким смыслом», — отметила поклонница певицы.

«С моей аудиторией меня связывает настоящая дружба, которая может выдержать все! Поклонники доказали, что будут рядом и останутся верны мне даже в самые тяжелые моменты», — заявила певица Шакира.

Завершающим городом тура должен был стать Каир. Обещали грандиозное шоу прямо у подножия пирамид Гизы. Сотни наших соотечественников приобрели билеты стоимостью от 14 до 89 тысяч рублей, взяли отпуска и целыми группами бронировали отели. Ольга Винокурова организовала специальный тур.

«Это показалось „эффектом вау“. Вот эта вся светомузыка, концерт, Гиза, Шакира со своими танцами. Восьмое чудо света на фоне седьмого чуда света», — рассказала организатор авторских туров Ольга Винокурова.

А за месяц до дня икс фанаты узнали: выступление переносится на апрель следующего года.

«Я даже не знала, что делать. Я начала в интернете смотреть какие-то подтверждения, но кроме того, что она сама выложила это подтверждение, больше ничего не было. Люди потеряли очень большие деньги», — рассказала Винокурова.

Организаторы сообщили: отменили концерт по соображениям безопасности. Но многие уверены: дело в эмоциональном состоянии исполнительницы. Ведь она проходит очередной судебный процесс с бывшим возлюбленным.

«Девушки вообще почему-то очень любят футболистов. Не знаю почему. Наверное, потому что они как-то баснословно богаты. Единственное, тоже опыт показывает, что и разводы с футболистами тоже бывают болезненными», — отметил музыкальный журналист Алексей Остудин.

Шакира и Жерар Пике расстались в июне 2022 года. Эта история тогда гремела во всех СМИ. Спортсмен не стал отрицать измену. И уже через несколько дней после ухода от латиноамериканки вышел в свет с новой пассией. А Шакира в ответ выпустила хит. Он стал настоящим гимном женщин, которые пережили предательство.

«Она всеми способами намекала на то, что она гораздо лучше — она царица, а он променял ее на какую-то новую девушку, которая не стоит даже волоса Шакиры. И эта песня вместе с клипом набрали за первый день больше 60 миллионов просмотров по всему миру», — рассказал светский обозреватель Максим Золотухин.

Она пережила предательство первого возлюбленного, угрозу тюрьмы за неуплату налогов, последующее оправдание. И самое страшное для артиста — потерю голоса. Применение необычных техник в пении привело к кровоизлиянию в связки. Врачи сомневались, что Шакира сможет продолжить карьеру.

«Если попросту говорить — это синяк, то есть вы ударились, и образовалась гематома. Кровоизлияние может перерасти уже в другие состояния, в том числе, например, в различные доброкачественные образования», — объяснила фониатр Дарья Харина.

Доктора тогда настаивали на операции. Но знаменитость решила довериться альтернативным методам. Медитировала, посещала сеансы гипноза и хранила полное молчание, чтобы не травмировать связки. Спустя семь месяцев Шакира запела!

«Когда мы говорим слово „Шакира“, это всегда драйв, это всегда взрыв эмоций. Голос Шакиры перепутать с кем-то невозможно. Можно только пародировать ее, копировать ее», — отметила певица Этери Бериашвили.

Расставание с Пике Шакира восприняла как еще одно испытание. Она решила начать новую жизнь и вместе с сыновьями переехать из Испании в Америку. Футболист согласился отпустить мальчиков. Но при условии, что певица будет ежегодно оплачивать ему пять перелетов бизнес-классом в обе стороны. И погасит его личный долг в размере 400 тысяч евро. В пересчете на рубли — это более 36 миллионов.

«Разница в социальном статусе и разница в возрасте имеют значение. Мужчина, который младше Шакиры на 10 лет, такое впечатление, что он частично играл роль сыночка рядом с мамочкой, которая обеспеченная, которая уже успешная. Но такое впечатление, что он так и остался маменькиным сыночком», — объяснил психолог Сергей Костеренко.

В итоге суд не удовлетворил просьбу Пике. Он мог видеться с детьми в любое время. Но все финансовые вопросы должен был решать самостоятельно. Встречаться в Америке футболист отказывался. Предпочитал забирать сыновей к себе в Испанию. Шакиру это раздражало.

«Все то, что происходило в жизни Шакиры, будь то позитивные события или негативные, — это все опыт, это все складывалось в ее такую жизненную копилочку», — отметила Бериашвили.

Певица видела, как тяжело Саше и Милану даются многочасовые трансатлантические перелеты. Но не хотела мешать их отношениям с отцом. Лишь когда поняла, что поездки плохо влияют на учебу и здоровье, ломают привычный график, подала на бывшего в суд. Артистка требует пересмотреть соглашение об опеке. Настаивает: Пике должен сам прилетать к ним в Майами.

«Она сильная, в общем, девушка, сама за себя постоять может, сама, по большому счету, себя сделала», — отметил Остудин.

Жерар открыто заявил, что идея Шакиры ему не по нраву. Так что эта битва рискует затянуться. Фанаты надеются, она завершится к апрелю. И концерт у египетских пирамид все-таки состоится.