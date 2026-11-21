Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

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Покупать дорогое оборудование ради одного ремонта необязательно. Какие инструменты стоит держать под рукой, а какие выгоднее арендовать всего на несколько дней?

Для домашнего ремонта не всегда нужен целый арсенал дорогих инструментов. Что стоит иметь под рукой, какое оборудование выгоднее взять в аренду и чем резать плитку, чтобы получить аккуратный край?

Как выбрать инструмент под задачу и избежать ошибок при работе — смотрите в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Базовый набор: какие инструменты должны быть дома, а что выгоднее взять в аренду

www.globallookpress.com/uwe umstätter

Молоток с гвоздодером поможет забить гвозди, извлечь крепеж, демонтировать плитку и старую штукатурку;

Пассатижи пригодятся для фиксации предметов и закручивания гаек;

Плоскогубцы — для работы с проволокой и кабелем;

Набор отверток разного размера позволит закручивать и выкручивать шурупы и саморезы;

Строительная рулетка понадобится для замеров, а уровень — для проверки ровности конструкций.

Для некоторых ремонтных работ требуется более сложное оборудование. Однако покупать дорогие инструменты ради нескольких отверстий в стене или разовой укладки плитки необязательно. В таких случаях можно воспользоваться арендой.

«Самый популярный, конечно, перфоратор. Их берут постоянно, потому что людям часто нужно что-то сделать в квартире, просверлить несколько отверстий», — рассказал владелец компании по аренде инструментов Алексей Помогаев.

По словам предпринимателя, спрос на подобные услуги позволяет достаточно быстро окупать оборудование. Конкуренция пока небольшая, а рентабельность — высокая.

«УШМ-ка новая такая стоит порядка 15 тысяч рублей. Если мы сдаем за 700 рублей в сутки, то вот мы можем посчитать, что приблизительно нам нужно сдать ее на 20–25 суток. Средний срок окупаемости одного инструмента — полтора месяца», — объяснил Помогаев.

Схема выгодна и клиенту. Если человек занимается мелким ремонтом раз в год, намного проще заплатить за аренду, чем вкладывать деньги в аппарат, который будет пылиться на балконе.

Например, керамогранит в ванной можно не обновлять 20–30 лет. А чтобы его уложить, понадобятся специальные устройства.

Чем лучше резать плитку: плиткорез, болгарка или реноватор

www.globallookpress.com/STELLA

Программа «Стройнадзор» сравнила три инструмента для резки плитки: ручной плиткорез, угловую шлифовальную машину, или болгарку, и реноватор.

Цель эксперимента — выяснить, какой из них позволяет работать быстрее и получать наиболее аккуратный срез.

Первым испытали ручной плиткорез.

«Это наиболее доступный, понятный и простой инструмент», — отметил ведущий программы Филипп Курочкин.

Принцип работы достаточно простой. Предварительно размеченную плитку устанавливают под режущий элемент, проводят по линии разметки, а затем разламывают с помощью специального упора.

«У самого плиткореза есть специальный такой упор. Снизу у нас здесь небольшой выступ. И как раз, делая аккуратное надавливание, мы эту плитку ломаем идеально ровно по срезу», — объяснил Курочкин.

С таким инструментом справится даже новичок. И для прямой резки мелкоформатной плитки это — оптимальный вариант. Но если нужно сделать срез под каким-либо углом или сложной формы, то для этого больше подходит болгарка.

Следующим инструментом стала угловая шлифовальная машина. В отличие от ручного плиткореза, болгарка позволяет выполнять срезы под углом. Во время эксперимента она достаточно быстро справилась с задачей. Однако для аккуратной работы потребуется определенный навык.

«Болгарка тоже справилась довольно-таки быстро, и мы смогли отрезать плитку под небольшим углом. Но нужно помнить два важных нюанса: сначала нужно подобрать диск под конкретную плитку и нужно потренироваться, потому что нет никакого упора, и, чтобы отрезать ровно, нужно, чтобы была правильно поставлена рука», — рассказал Филипп Курочкин.

Таким образом, болгарка подходит для более сложных срезов, но требует внимательности и правильного выбора оснастки.

Последним в эксперименте проверили реноватор — это многофункциональный инструмент, который можно использовать для подрезки материала и дополнительной шлифовки.

«Для длинных продольных срезов такой инструмент уже не подходит, но зато он незаменим там, где труднодоступные места и нужно что-то подрезать, подшлифовать, подровнять», — объяснил Курочкин.

По итогам эксперимента выяснилось, что универсального инструмента для всех видов работ с плиткой нет.

Ручной плиткорез удобен для большого объема прямых срезов, болгарка — для резки под углом, а реноватор — для обработки труднодоступных участков.

При этом существует еще один вариант — электрический плиткорез. Он позволяет выполнять как прямые, так и фигурные срезы, ускоряет работу и снижает вероятность появления сколов. Однако такой аппарат стоит дорого и занимает много места.

Какой электроинструмент обязательно должен быть дома

www.globallookpress.com/Ingram Images

Несмотря на разнообразие профессионального оборудования, для большинства бытовых задач достаточно одного универсального электроинструмента. Эксперты советуют приобрести шуруповерт, который может помочь быстро что-нибудь прикрутить.

При использовании любого устройства не забывайте о технике безопасности. Перед применением проверяйте его исправность. Надевайте защитные очки, перчатки, а при некоторых видах работ — лицевой щиток. И отложите задачу, если сильно устали или болеете.