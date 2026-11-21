Какие инструменты обязательно должны быть в каждом доме — набор на все случаи жизни
Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru
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Покупать дорогое оборудование ради одного ремонта необязательно. Какие инструменты стоит держать под рукой, а какие выгоднее арендовать всего на несколько дней?
Для домашнего ремонта не всегда нужен целый арсенал дорогих инструментов. Что стоит иметь под рукой, какое оборудование выгоднее взять в аренду и чем резать плитку, чтобы получить аккуратный край?
Как выбрать инструмент под задачу и избежать ошибок при работе — смотрите в программе Пятого канала «Стройнадзор».
Базовый набор: какие инструменты должны быть дома, а что выгоднее взять в аренду
- Молоток с гвоздодером поможет забить гвозди, извлечь крепеж, демонтировать плитку и старую штукатурку;
- Пассатижи пригодятся для фиксации предметов и закручивания гаек;
- Плоскогубцы — для работы с проволокой и кабелем;
- Набор отверток разного размера позволит закручивать и выкручивать шурупы и саморезы;
- Строительная рулетка понадобится для замеров, а уровень — для проверки ровности конструкций.
Для некоторых ремонтных работ требуется более сложное оборудование. Однако покупать дорогие инструменты ради нескольких отверстий в стене или разовой укладки плитки необязательно. В таких случаях можно воспользоваться арендой.
«Самый популярный, конечно, перфоратор. Их берут постоянно, потому что людям часто нужно что-то сделать в квартире, просверлить несколько отверстий», — рассказал владелец компании по аренде инструментов Алексей Помогаев.
По словам предпринимателя, спрос на подобные услуги позволяет достаточно быстро окупать оборудование. Конкуренция пока небольшая, а рентабельность — высокая.
«УШМ-ка новая такая стоит порядка 15 тысяч рублей. Если мы сдаем за 700 рублей в сутки, то вот мы можем посчитать, что приблизительно нам нужно сдать ее на 20–25 суток. Средний срок окупаемости одного инструмента — полтора месяца», — объяснил Помогаев.
Схема выгодна и клиенту. Если человек занимается мелким ремонтом раз в год, намного проще заплатить за аренду, чем вкладывать деньги в аппарат, который будет пылиться на балконе.
Например, керамогранит в ванной можно не обновлять 20–30 лет. А чтобы его уложить, понадобятся специальные устройства.
Чем лучше резать плитку: плиткорез, болгарка или реноватор
Программа «Стройнадзор» сравнила три инструмента для резки плитки: ручной плиткорез, угловую шлифовальную машину, или болгарку, и реноватор.
Цель эксперимента — выяснить, какой из них позволяет работать быстрее и получать наиболее аккуратный срез.
Первым испытали ручной плиткорез.
«Это наиболее доступный, понятный и простой инструмент», — отметил ведущий программы Филипп Курочкин.
Принцип работы достаточно простой. Предварительно размеченную плитку устанавливают под режущий элемент, проводят по линии разметки, а затем разламывают с помощью специального упора.
«У самого плиткореза есть специальный такой упор. Снизу у нас здесь небольшой выступ. И как раз, делая аккуратное надавливание, мы эту плитку ломаем идеально ровно по срезу», — объяснил Курочкин.
С таким инструментом справится даже новичок. И для прямой резки мелкоформатной плитки это — оптимальный вариант. Но если нужно сделать срез под каким-либо углом или сложной формы, то для этого больше подходит болгарка.
Следующим инструментом стала угловая шлифовальная машина. В отличие от ручного плиткореза, болгарка позволяет выполнять срезы под углом. Во время эксперимента она достаточно быстро справилась с задачей. Однако для аккуратной работы потребуется определенный навык.
«Болгарка тоже справилась довольно-таки быстро, и мы смогли отрезать плитку под небольшим углом. Но нужно помнить два важных нюанса: сначала нужно подобрать диск под конкретную плитку и нужно потренироваться, потому что нет никакого упора, и, чтобы отрезать ровно, нужно, чтобы была правильно поставлена рука», — рассказал Филипп Курочкин.
Таким образом, болгарка подходит для более сложных срезов, но требует внимательности и правильного выбора оснастки.
Последним в эксперименте проверили реноватор — это многофункциональный инструмент, который можно использовать для подрезки материала и дополнительной шлифовки.
«Для длинных продольных срезов такой инструмент уже не подходит, но зато он незаменим там, где труднодоступные места и нужно что-то подрезать, подшлифовать, подровнять», — объяснил Курочкин.
По итогам эксперимента выяснилось, что универсального инструмента для всех видов работ с плиткой нет.
Ручной плиткорез удобен для большого объема прямых срезов, болгарка — для резки под углом, а реноватор — для обработки труднодоступных участков.
При этом существует еще один вариант — электрический плиткорез. Он позволяет выполнять как прямые, так и фигурные срезы, ускоряет работу и снижает вероятность появления сколов. Однако такой аппарат стоит дорого и занимает много места.
Какой электроинструмент обязательно должен быть дома
Несмотря на разнообразие профессионального оборудования, для большинства бытовых задач достаточно одного универсального электроинструмента. Эксперты советуют приобрести шуруповерт, который может помочь быстро что-нибудь прикрутить.
При использовании любого устройства не забывайте о технике безопасности. Перед применением проверяйте его исправность. Надевайте защитные очки, перчатки, а при некоторых видах работ — лицевой щиток. И отложите задачу, если сильно устали или болеете.