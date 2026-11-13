«Сегодня твой последний день»: в каком аду жила девушка, убитая сожителем у центра помощи в Санкт-Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Иллаха Мамедова несколько месяцев пыталась сбежать вместе с 5-летним сыном от тирана в Санкт-Петербурге. Ей не хватило всего нескольких шагов, чтобы спрятаться от неадеквата.

За дверью кризисного центра помощи женщинам в Санкт-Петербурге Иллаху Мамедову ждал пятилетний сын. До него оставалось несколько шагов. 12 ноября на крыльце центра молодую мать с особой жестокостью зарезал бывший сожитель Ягуб Сулейманов — тот самый человек, от которого она пыталась спастись.

Девушка дважды пыталась уйти от тирана. Во второй раз готовилась заранее, но не успела довести дело до конца…

Что заставило Иллаху прятаться от человека, который является отцом ее ребенка? Какие ужасы семейной жизни погибшей удалось узнать? И какое всплыло темное прошлое мужчины — в материале 5-tv.ru.

Отбирал деньги, избивал, угрожал: в каком аду жила молодая мама

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Сотрудница благотворительного фонда Надежда Шаронова, которая оказывала погибшей юридическую помощь, рассказала 5-tv.ru, что Иллаха познакомилась с Сулеймановым примерно в 2019 году. Мужчина работал охранником, а девушка уже имела профессию и стремилась развиваться.

Однако вскоре начались ограничения. Сожитель требовал, чтобы женщина занималась исключительно домом и ребенком, контролировал ее передвижения и расходы.

«Он считал, что женщина должна сидеть дома и заниматься хозяйством. У него были претензии к ней как к хозяйке», — пояснила Шаронова.

По ее словам, Сулейманов не только избивал Иллаху, но и запугивал ее.

«Он работал охранником, приносил домой оружие, угрожал ей оружием, бил ее при ребенке, угрожал ей при ребенке», — рассказала она.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина начал кричать и унижать Мамедову, когда она ждала ребенка. Он забирал деньги и контролировал расходы, отбирал и разбивал телефоны. Иногда он выгонял девушку на улицу, запирал дома и запрещал выходить. Незадолго до родов она узнала, что у него есть жена и двое детей.

Иллаха рассказывала сотрудникам кризисного центра, что сожитель неоднократно ее бил. После одной из травм у нее было серьезное сотрясение мозга. Медики обратили внимание на характер повреждений, но женщина объяснила их бытовыми обстоятельствами. Позже она сказала, что скрыла побои под давлением мужчины.

Уйти Иллаха хотела еще после первых проявлений агрессии. Однако своего жилья у девушки не было, а по месту регистрации она жить, как рассказывала, не могла.

На ней остался и кредит за машину. В начале отношений мужчина, по словам Иллахи, Сулейманов уговорил ее оформить покупку авто на себя, пообещав устроиться в такси. Транспортное средство впоследствии продали. Как рассказывала Мамедова, деньги от продажи сожитель ей не вернул. Долг превысил 800 тысяч рублей, а ее счета заблокировали судебные приставы.

Уже пыталась сбежать от тирана

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В 2025 году Иллаха уже пыталась сбежать вместе с сыном. Однако мужчина объявил ребенка в розыск и через несколько дней выяснил, где находятся мать и мальчик. После нескольких попыток он забрал сына, поэтому Иллахе пришлось вернуться к тирану.

Ко второму уходу она уже готовилась заранее. Мамедова работала помощником воспитателя в детском саду, куда ходил и ее сын. Она договорилась получать часть зарплаты наличными, понемногу переносила на работу вещи и купила новый телефон с другой сим-картой.

В августе 2026 года Мамедова оформила документы для получения социальных услуг на себя и сына. Спустя месяц на работе Иллаха написала заявление на отпуск с последующим увольнением и избавилась от старого телефона. Тогда же ее с ребенком приняли в отделение помощи женщинам.

Шаронова, вспоминая погибшую, отметила, что Иллаха не собиралась мириться с прежней жизнью.

«Девочка умная была», — отметила женщина.

Мамедова хотела лишить бывшего сожителя родительских прав, готовила документы. Сотрудники присматривали за сыном, когда ей нужно было уехать по делам, помогали искать новую работу и готовить обращения в ведомства. Девушка рассматривала переезд в Ленинградскую область. Она даже прошла собеседование на ферме, где предлагали место с проживанием.

При этом Иллаха опасалась, что бывший сожитель сможет узнать, где она находится, если она официально устроится на работу или определит сына в детский сад. И, как оказалось, боялась не зря. Мужчина смог разыскать новый номер телефона жертвы и начал ее терроризировать.

День смерти

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти; 5-tv.ru

В день смерти Иллаха вместе с заведующей отделением пришла на прием в службу занятости. В 13:50 они вышли из учреждения и часть пути прошли вместе. Затем Мамедова пошла одна. Она собиралась сделать фотографию для паспорта. Ее сын оставался в центре под присмотром специалистов.

В 15:07 Иллаха позвонила в дверь отделения. Сотрудница открыла дистанционно замок и увидела на экране домофона, как женщина заметалась по пандусу. Она подбежала к входу и через стеклянную дверь увидела, что мужчина наносит Мамедовой удары ножом.

Сотрудница нажала тревожную кнопку и вызвала скорую. Нападавший скрылся на машине каршеринга. Позднее он сам позвонил в правоохранительные органы и признался в содеянном.

До приезда медиков соцработники пытались остановить кровотечение. Иллаха скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Тетя погибшей Флора Исмаилова в разговоре с 5-tv.ru рассказала, что племянница стремилась получить образование и работать.

«Я ее вырастила», — сообщила родственница.

Когда Мамедова переехала в Петербург, общение прекратилось. По словам Флоры, племянница объясняла отсутствие контакта запретами со стороны партнера.

«Она с нами не общалась. Она все говорила, что-то муж запрещает, не знаю, в чем там проблема была», — рассказала женщина.

Родственница призналась, что не знала о происходившем в семье и тяжело восприняла известие о гибели Иллахи.

По предварительным данным, ребенок Иллахи останется под опекой государства.

«Воткну тебе нож в живот»

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалась аудиозапись телефонного разговора Иллахи с бывшим сожителем. Мужчина требовал деньги от Мамедовой и угрожал ей физической расправой — обещал отрезать пальцы, уши, нос…

«Твои слезы тебе не помогут. Я требую свои 800 тысяч, которые я на тебя ***** (потратил. — Прим. ред.) в прошлом году. Я жду их. Найди деньги, *****, или (сегодня. — Прим. ред.) будет твой последний день. Я тебе обещаю, что у тебя будет сегодня последний день», — сказал он.

Растерянная Мамедова в слезах пыталась объяснить, что регулярно передает ему заработанные средства.

«Пожалуйста, я же сказала, я каждый месяц отдаю тебе свою зарплату», — сказала она во время телефонного разговора.

Но мужчину этот ответ не устраивал. Он продолжил требовать деньги, а затем начал угрожать приехать с ножом.

«Через два часа, если денег не будет, я приеду и воткну тебе нож в живот», — сказал он.

«Нормальный, адекватный был»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Бывший коллега Ягуба Тагир признался 5-tv.ru, что известие о произошедшем стало для него потрясением. Мужчины давно знали друг друга. Вместе работали в охранных организациях Петербурга, позднее отправились на заработки на Север.

По словам мужчины, они трудились на вахте в районе Нарьян-Мара и Усинска, где занимались дорожным строительством. За время совместной работы он не замечал за Сулеймановым склонности к конфликтам.

«Он нормальный адекватный человек, сколько мы с ним на Севере были, почти год, я его как знаю. Нормальный, адекватный был. Никакой агрессии ни в мою сторону, ни в чью-либо еще, ни к кому он так не обращался. Обычное общение, как у всех», — рассказал собеседник.

О личной жизни Ягуба Тагир знал немного. Ему было известно, что у коллеги есть две семьи. Последний раз они разговаривали примерно полгода назад. Чем Сулейманов занимался после этого, бывший коллега не знает.

«Я сейчас в шоке. Что он такого сделал? Может, семейные какие-то проблемы, поругались. Тут уже гадать не надо», — признался он.

Знал о подготовке теракта, но промолчал

ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

Как оказалось, Сулейманов ранее уже привлекался к уголовной ответственности, причем дело было связано с подготовкой террористического акта.

В 2017 году его знакомый планировал устроить взрыв в Казанском соборе Санкт-Петербурга. По установленным судом обстоятельствам, мужчина рассказывал Сулейманову о своих намерениях, в том числе о планах арендовать помещение для изготовления взрывчатки. Сулейманов пытался отговорить его от преступления, но в правоохранительные органы не обратился.

Суд признал Сулейманова виновным в несообщении о преступлении по статье 205.6 УК РФ и назначил штраф в 70 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину.

К счастью, в 2017 году ФСБ теракт предотвратила. Как выяснилось, знакомым Сулейманова оказался еще на тот момент 18-летний Евгений Ефимов, его действиями руководили кураторы из-за рубежа. Он готовил взрывчатку и планировал устроить взрыв 16–17 декабря во время службы в Казанском соборе.

Сам Сулейманов в настоящее время задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.