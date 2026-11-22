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Новогоднее застолье может стать испытанием для сердечно-сосудистой системы. Кому стоит проявить особенную осторожность?

Новый год встретили, бокалы подняли, любимые салаты попробовали. Но спустя несколько часов сердце вдруг начинает бешено колотиться. Появляется слабость, не хватает воздуха, а пульс становится неровным. Кажется, что виноваты усталость и бессонная ночь. Однако за такими симптомами иногда скрывается опасное нарушение сердечного ритма.

Врачи называют это состояние синдромом праздничного сердца. Оно может возникнуть даже у человека, который раньше не жаловался на здоровье. Особенно осторожными стоит быть людям старше 45 лет — с повышенным давлением и лишним весом.

Почему алкоголь способен вызвать мерцательную аритмию и как не оказаться в больнице после праздничного застолья?

Что такое синдром праздничного сердца

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Синдром праздничного сердца — нарушение сердечного ритма, связанное с обильным употреблением алкоголя. Чаще всего речь идет о фибрилляции предсердий, которую также называют мерцательной аритмией.

При таком состоянии верхние камеры сердца сокращаются неравномерно. Человек ощущает сильное сердцебиение, перебои в работе сердца. Иногда появляются головокружение, слабость и одышка.

Синдром может развиться даже после однократного употребления большого количества алкоголя. Причем приступ необязательно начинается во время застолья. Нарушение ритма способно возникнуть через 12–36 часов после употребления спиртного.

Как сообщает Минздрав России, более 90% таких эпизодов фибрилляции предсердий прекращаются самостоятельно. Однако в течение года повторный приступ возникает примерно у 20–30% пациентов.

Это не означает, что можно ждать восстановления ритма без медицинской помощи. При первом же приступе необходимо обследование.

Почему алкоголь вызывает мерцательную аритмию

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Этанол и продукты его распада способны влиять на электрическую активность сердечной мышцы. Это повышает вероятность нарушения ритма.

Еще одна проблема — обезвоживание. После употребления большого количества спиртного организм теряет жидкость. Одновременно может нарушаться баланс электролитов, необходимых для нормальной работы сердца.

Ситуацию могут усугубить недосып, стресс и соленая пища. Во время новогоднего застолья эти факторы нередко действуют одновременно.

Риск мерцательной аритмии повышают артериальная гипертония, ожирение и остановки дыхания во сне.

Опасность заключается не только в неприятных ощущениях. Фибрилляция предсердий может способствовать образованию тромбов и повышать риск инсульта.

Почему после 45 лет стоит быть особенно осторожными

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После 45–50 лет многие сталкиваются с повышенным давлением, лишним весом или нарушениями обмена веществ. При этом гипертония может долго протекать без выраженных симптомов.

Человек чувствует себя нормально и редко измеряет давление. Но во время праздника организм получает дополнительную нагрузку из-за алкоголя, соленой пищи и недосыпа.

Сам по себе возраст старше 45 лет не означает, что синдром обязательно возникнет. Однако при гипертонии и других заболеваниях сердечно-сосудистые риски увеличиваются.

В клинических рекомендациях Минздрава России подчеркивается важность контроля артериального давления при фибрилляции предсердий. Поэтому перед праздниками людям с гипертонией стоит проверить давление и убедиться, что назначенное лечение помогает его контролировать.

Можно ли пить алкоголь при гипертонии

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

Распространенное заблуждение — считать, что небольшое количество алкоголя полезно для сосудов. Иногда можно услышать совет выпить бокал вина для снижения давления.

Однако использовать спиртное для профилактики сердечных заболеваний нельзя. Алкоголь способен вызывать учащенное сердцебиение, колебания давления и нарушения ритма.

Именно поэтому лучше и вовсе отказаться от употребления спиртных напитков. Особенно это важно людям с плохо контролируемым давлением и ранее диагностированной аритмией. Универсальной безопасной дозы спиртного для таких пациентов не существует.

Если нарушение ритма уже возникало после алкоголя, повторять подобный эксперимент в новогоднюю ночь опасно.

Лекарства и алкоголь: почему нельзя смешивать

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Еще одна ошибка — самостоятельно отменять лекарства перед праздником. Некоторые считают, что таблетки от давления нельзя сочетать со спиртным, поэтому решают пропустить прием.

Но такая тактика может привести к ухудшению контроля давления. Особенно если лечение рассчитано на ежедневное применение.

Алкоголь действительно взаимодействует с некоторыми сердечно-сосудистыми препаратами. Например, может усиливать снижение давления, вызывая головокружение и слабость.

Особой осторожности требуют лекарства, уменьшающие свертываемость крови. Их назначают некоторым пациентам с мерцательной аритмией для профилактики инсульта. Злоупотребление алкоголем может повышать риск кровотечений.

Главное правило — не отменять препараты и не менять дозировку самостоятельно. Совместимость назначенных лекарств со спиртным необходимо обсуждать с врачом. Самый безопасный вариант — отказаться от алкоголя.

Как не переесть на Новый год

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Oksana Shufrych

Праздничное застолье часто начинается с колбасы, бутербродов и майонезных салатов. Затем появляются горячее, десерты и сладкие напитки. В результате за несколько часов человек съедает гораздо больше обычного.

Переедание не считается основной причиной синдрома праздничного сердца. Однако обильная пища усиливает дискомфорт, а избыток соли создает дополнительную нагрузку при гипертонии.

Роспотребнадзор рекомендует не садиться за праздничный стол голодным. В течение 31 декабря лучше соблюдать привычный режим питания.

Имеет значение и очередность блюд. Можно начать с овощей, затем перейти к рыбе, птице или другим белковым продуктам. Сладости же оставить на завершение ужина.

Так будет проще контролировать порции и не набрасываться сразу на самые калорийные закуски. При этом необязательно пробовать все блюда за один раз.

Меньше соли и майонеза: как изменить новогоднее меню

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

Людям с гипертонией стоит обращать особое внимание на содержание соли. Ее много в колбасах, копченостях, соленой рыбе, сырах и готовых соусах.

Взрослым рекомендуется употреблять менее пяти граммов соли в сутки. Учитывать нужно и те минералы, которые уже содержатся в продуктах.

Для праздничного меню можно выбрать запеченную рыбу, птицу, овощи и салаты с более легкими заправками. Часть майонеза заменить натуральным йогуртом, если это подходит к рецепту.

Полностью отказываться от любимого оливье необязательно. Достаточно уменьшить порцию, не досаливать блюдо и чередовать его с овощными закусками.

Важно и не превращать новогоднее застолье в многочасовое непрерывное употребление пищи. Между приемами еды лучше делать перерывы.

Когда нужно срочно вызывать скорую помощь

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Синдром праздничного сердца нельзя определить только по ощущениям. Учащенное сердцебиение после алкоголя может быть связано с разными причинами, включая опасные нарушения ритма.

Насторожить должны внезапные перебои в работе сердца, сильное сердцебиение, выраженная слабость и одышка. Особенно если раньше подобных симптомов не было.

Если появились боль или давление в груди, обморок, выраженная нехватка воздуха, внезапная слабость одной стороны тела или нарушение речи — немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112.

Даже если приступ быстро прошел, необходимо обратиться к врачу. Для оценки сердечного ритма могут потребоваться электрокардиограмма и дополнительные исследования. Не стоит самостоятельно принимать антиаритмические препараты или пытаться восстановить ритм алкоголем.

Новогодняя ночь должна оставаться праздником, а не испытанием для сердца. Для этого важно отказаться от спиртного, соблюдать назначенную терапию, контролировать давление и не переедать.

Мерцательная аритмия после алкоголя может возникнуть даже у человека без установленного сердечного диагноза. Поэтому после 45 лет особенно важно не игнорировать тревожные симптомы и вовремя обращаться за помощью.