Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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За одну щетку можно заплатить несколько сотен рублей, за другую — несколько тысяч. Но всегда ли разница в цене означает более качественную чистку?

Обычная зубная щетка стоит недорого, не требует подзарядки и знакома каждому с детства. Электрическая обещает избавить от налета почти без усилий, следит за временем чистки и даже предупреждает, если человек слишком сильно давит на зубы.

Но действительно ли все эти функции необходимы или производители просто научились дорого продавать привычную гигиеническую процедуру?

Результаты научных исследований оказались интереснее рекламных обещаний. Какая щетка лучше удаляет налет, что выбрать людям старше 50 лет и стоит ли тратить деньги на дорогую модель — в материале 5-tv.ru.

Электрическая против обычной: какая зубная щетка лучше удаляет налет

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Главная задача любой зубной щетки — удалять мягкий бактериальный налет. Именно его накопление способствует развитию кариеса и воспаления десен.

При использовании обычной щетки человек самостоятельно совершает все движения. Поэтому результат во многом зависит от техники, продолжительности процедуры и того, насколько тщательно очищаются труднодоступные участки.

Электрическая модель выполняет часть движений автоматически. Пользователю необходимо перемещать головку вдоль зубного ряда, не пропуская поверхности.

Но действительно ли это повышает эффективность?

В 2014 году исследователи международной организации Cochrane проанализировали результаты 56 исследований, в которых приняли участие более пяти тысяч человек.

Выяснилось, что электрические щетки в среднем удаляли на 11% больше налета после одного-трех месяцев использования. При наблюдении дольше трех месяцев разница достигала 21%.

Показатели воспаления десен также снижались сильнее: на 6% в первые месяцы и на 11% при более продолжительном использовании.

Однако ученые подчеркнули, что клиническое значение такой разницы не во всех случаях очевидно.

Что говорят современные исследования зубных щеток

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Vikki Grant

В 2026 году ученые опубликовали метаанализ 19 клинических испытаний, в которых сравнивали разные технологии электрических щеток с ручными моделями.

Наиболее эффективными по уменьшению налета и воспаления десен оказались щетки с вращательно-возвратными движениями круглой головки.

Следом расположились звуковые модели. Обычные щетки в среднем показывали менее выраженные результаты.

Главное преимущество электроники заключается не в количестве движений, которое обещает реклама, а в том, насколько хорошо устройство помогает удалять налет при ежедневном использовании.

Но даже самая современная модель не принесет пользы, если чистить зубы несколько секунд или пропускать отдельные участки.

Может ли электрическая зубная щетка повредить эмаль и десны

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Marina Horvat

Еще один популярный страх связан с безопасностью. Некоторые люди опасаются, что быстрые движения электрической головки постепенно стирают эмаль или травмируют десны.

Однако сама по себе электрическая щетка не считается опаснее обычной при правильном использовании. Гораздо большее значение имеют жесткость щетины и сила нажатия.

Специалисты рекомендует выбирать щетки с мягкой щетиной. Слишком интенсивная чистка может повреждать ткани десен и способствовать их отступлению от зубов. При этом навредить можно и самой простой ручной моделью, если сильно прижимать ее к поверхности.

У некоторых электрических щеток предусмотрен датчик давления. Когда пользователь слишком сильно нажимает, устройство подает сигнал или уменьшает интенсивность работы.

Но наличие датчика не означает, что можно перестать следить за техникой. Если десны кровоточат, зубы стали чувствительными или появились болезненные ощущения, следует обратиться к стоматологу. Менять щетку наугад недостаточно.

В чем отличия разных зубных щеток

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

В магазинах можно встретить несколько видов электрических зубных щеток.

Одни оснащены небольшой круглой головкой, которая совершает вращательно-возвратные движения. Другие используют быстрые колебания вытянутой головки — такие модели обычно называют звуковыми.

Существуют и ультразвуковые устройства, работающие по другому принципу.

Однако высокая частота движений сама по себе не гарантирует, что щетка будет очищать зубы лучше остальных. Но на результат влияют также конструкция насадки и техника использования.

Поэтому при покупке не стоит ориентироваться исключительно на обещания десятков тысяч движений за минуту.

Куда важнее удобство головки, мягкость щетины и возможность тщательно очистить все поверхности зубов.

А если человек давно пользуется обычной щеткой и стоматолог не обнаруживает проблем с гигиеной, менять устройство только ради новых технологий необязательно.

Почему электрическая зубная щетка особенно удобна после 50 лет

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

С возрастом некоторым людям становится труднее выполнять мелкие движения руками.

Причиной могут быть артрит, снижение подвижности пальцев или другие заболевания, ограничивающие работу кистей.

В такой ситуации электрическая щетка позволяет выполнять меньше повторяющихся движений. Подобные устройства могут быть удобнее для пожилых людей и тех, кому сложно пользоваться обычной щеткой.

Какую зубную щетку выбрать при коронках, имплантах и брекетах

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Люди с коронками, имплантами и другими стоматологическими конструкциями нередко опасаются переходить на электрическую щетку.

Электрические модели могут облегчать чистку при использовании ортодонтических аппаратов, например брекетов. Но конструкция в полости рта требует особого внимания к участкам, где задерживается налет.

При имплантах, коронках и протезах стоматолог может рекомендовать специальные насадки, межзубные ершики или другие средства гигиены. Обычная щетка при этом тоже остается допустимым вариантом.

Важно понимать, что ни электрическая, ни ручная модель не способны полноценно очистить все промежутки между зубами. Для этих участков необходимы дополнительные средства. Их выбор зависит от расстояния между зубами и состояния десен. Поэтому людям со сложными стоматологическими конструкциями лучше согласовать домашний уход со специалистом.

Правда ли, что электрическая щетка избавляет от зубного камня

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Müller

Некоторые покупатели рассчитывают, что дорогой прибор сможет заменить профессиональную чистку у стоматолога. Но это распространенное заблуждение.

Зубной налет представляет собой мягкую пленку, содержащую бактерии. Если его вовремя не удалять, со временем он может минерализоваться и превратиться в зубной камень.

Обычная домашняя чистка уже не позволяет надежно убрать такие твердые отложения.

То же касается профилактики кариеса. Щетка удаляет налет, но большое значение имеет зубная паста с фтором, которая помогает защищать эмаль.

Можно ли почистить зубы электрической щеткой за 30 секунд

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

Еще одно заблуждение — будто благодаря автоматическим движениям можно справиться с чисткой всего за 30 секунд.

На практике рекомендации остаются одинаковыми.

Стоматологи советуют чистить зубы дважды в день примерно по две минуты, независимо от типа щетки.

Электрические модели часто оснащены таймером, который помогает соблюдать эту продолжительность.

Некоторые устройства через каждые 30 секунд напоминают о необходимости перейти к следующему участку полости рта. Но таймер не гарантирует качество чистки. За положенное время нужно обработать наружные, внутренние и жевательные поверхности всех зубов.

При использовании ручной щетки обычно рекомендуют мягкие короткие движения, направляя щетину к краю десны под углом около 45 градусов.

Для электрической модели техника зависит от конструкции и инструкции производителя. Например, небольшую круглую насадку следует последовательно перемещать от одного зуба к другому, не пытаясь сильно тереть поверхность.

Главное — не давить на зубы и не пропускать труднодоступные места.

Стоит ли переплачивать за электрическую зубную щетку

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/K. Thomas

Главный недостаток электрических моделей — более высокие расходы.

Покупателю необходимо заплатить за само устройство, а затем регулярно приобретать сменные насадки.

Некоторые щетки требуют зарядки, другие работают от батареек. Кроме того, электроника может выйти из строя.

Обычная ручная модель в этом отношении проще. Однако обе щетки необходимо регулярно менять.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует приобретать новую ручную щетку или сменную насадку каждые три-четыре месяца. Если щетина заметно износилась раньше, замену откладывать не следует.

Для человека, которому важны бюджет и простота, обычная модель может оказаться разумным решением.

А тем, кто постоянно пропускает участки при чистке, слишком сильно нажимает или испытывает трудности с движениями рук, электрическая щетка способна облегчить уход.

При этом наличие приложения, подключения к телефону или большого количества режимов не является обязательным условием качественной гигиены.

Так какая зубная щетка лучше

Что лучше купить и выбрать — электрическую или обучную зубную щетку, где эффект лучше, что удаляет налет. Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

Научные исследования в среднем отдают преимущество электрическим моделям по удалению налета и уменьшению воспаления десен.

Однако это не означает, что всем необходимо срочно отказаться от обычных щеток. Итоговый выбор зависит от состояния зубов, удобства и привычек конкретного человека.