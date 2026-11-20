Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Новогодние каникулы внесут свои коррективы.

До Нового года остается меньше двух месяцев, а некоторые россияне уже могут рассчитывать на приятное изменение привычного графика выплат заработной платы. В декабре деньги на карты части работников поступят раньше установленного срока. Причина не в дополнительной щедрости работодателей, а в продолжительных январских каникулах.

Впрочем, рассчитывать на досрочное перечисление всей зарплаты стоит не каждому. Одни получат деньги за весь декабрь еще до боя курантов, другим все-таки придется ждать января. А некоторым сотрудникам перед праздниками могут перечислить сразу несколько выплат.

Кому работодатель обязан перевести зарплату до 30 декабря 2026 года, когда ждать годовую премию и почему в январе денег может прийти меньше обычного — в материале 5-tv.ru.

Кто получит на работе зарплату за декабрь досрочно

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В первую очередь изменения коснутся сотрудников, у которых установленная дата перечисления заработной платы приходится на новогодние выходные.

В 2027 году россияне, работающие по стандартному пятидневному графику, будут отдыхать с 31 декабря по 10 января включительно. Первый рабочий день после праздников — понедельник, 11 января.

По Трудовому кодексу РФ, если день выдачи зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздником, работодатель обязан перечислить деньги накануне.

Поэтому сотрудники, которые обычно получают окончательный расчет за месяц с 1 по 10 число, смогут получить декабрьскую зарплату еще до наступления Нового года.

Последним рабочим днем 2026 года станет среда, 30 декабря. Именно к этой дате работодатели должны обеспечить перечисление средств, если обычный день выплаты выпадает на праздничный период.

При этом досрочная выплата не означает, что сотруднику положена дополнительная зарплата. Он просто получает заработанные деньги раньше привычной даты.

Почему зарплату нельзя задержать до окончания каникул

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Закон предусматривает, что заработную плату сотрудникам должны выдавать не реже чем каждые полмесяца.

Конкретные даты устанавливаются трудовым или коллективным договором либо правилами внутреннего трудового распорядка.

Например, в одной компании аванс могут перечислить 20 числа, а окончательный расчет — 5 числа следующего месяца. В другой организации деньги могут приходить 25-го и 10-го.

Оба варианта могут соответствовать законодательству, если соблюдаются установленные сроки.

Но если выплата за декабрь назначена на 5 января, работодатель не вправе просто перенести ее на 11 января, объяснив задержку новогодним отдыхом. Иначе возникнет просрочка, даже если бухгалтерия компании отдыхает вместе с остальными сотрудниками.

Кому зарплата придет по обычному графику

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Досрочные выплаты затронут не всех работающих россиян.

Если окончательный расчет в организации установлен, например, на 12 или 15 января, оснований обязательно перечислять его в декабре из-за новогодних праздников нет.

Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому работодатель может сохранить привычный график.

Ситуация аналогична с сотрудниками, которым расчет за декабрь обычно поступает еще до конца месяца.

Например, если внутренними документами предусмотрена выплата 29 декабря, деньги могут прийти в этот день без какого-либо дополнительного переноса.

Отдельный порядок возможен для работников со сменным графиком и сотрудников организаций, которые продолжают деятельность в праздники.

Однако сама по себе работа предприятия во время каникул не отменяет требований к срокам перечисления зарплаты.

Поэтому главным ориентиром остается не профессия человека, а дата, закрепленная в документах работодателя.

Можно ли получить в декабре сразу две зарплаты

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Для некоторых работников декабрь действительно окажется месяцем нескольких денежных поступлений на карту.

Например, в первой половине месяца человек получит окончательный расчет за ноябрь. Затем ему перечислят зарплату за первую половину декабря. А ближе к Новому году поступит оставшаяся часть заработка за декабрь.

Такая ситуация возможна, если окончательный расчет по обычному графику приходится на первые дни января.

В результате в декабре человек увидит сразу несколько переводов заработной платы.

Однако это не означает, что годовой доход увеличился. Часть денег, которая обычно поступала бы в январе, просто окажется на счете раньше. Поэтому особенно важно правильно распределить расходы на праздники.

Если весь досрочный расчет потратить на подарки, продукты и развлечения, следующего перечисления придется ждать дольше привычного.

Например, сотрудник, получивший декабрьскую зарплату 30 декабря, может дождаться следующей выплаты только во второй половине января — в соответствии с графиком своей организации. Именно поэтому дополнительные деньги на карте перед праздниками не стоит автоматически считать праздничным бонусом.

Кому выплатят 13 зарплату перед Новым годом

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Помимо обычных выплат, часть работников может получить годовую премию. В повседневной жизни ее называют 13-й зарплатой.

Такие поощрения встречаются в государственных и коммерческих организациях. Работодатель может начислить их за выполнение плановых показателей, результаты работы подразделения или личные достижения сотрудника.

Но обязательной для всех россиян 13-й зарплаты не существует. Трудовой кодекс не предусматривает безусловного права каждого работника на дополнительный оклад по итогам года.

Обязанность выплатить премию может возникнуть, если соответствующие условия закреплены в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании.

Например, компания вправе предусмотреть годовое поощрение сотрудникам, которые выполнили поставленные задачи.

При этом размер премии, порядок расчета и срок перечисления могут различаться.

Одни организации переводят деньги в декабре, другие подводят финансовые итоги уже после Нового года.

Если премия предусмотрена обязательными условиями оплаты труда, ее невыплата может стать основанием для обращения к работодателю и в трудовую инспекцию.

Получат ли бюджетники зарплату раньше остальных

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Отдельный вопрос касается учителей, врачей, работников культуры и других сотрудников бюджетных учреждений.

Распространено мнение, что государственные организации обязаны полностью рассчитаться с персоналом до наступления Нового года.

Однако единого требования перечислить всем бюджетникам декабрьскую зарплату до 30 декабря нет.

Здесь также действуют установленные сроки выплаты.

Если расчет назначен на январские каникулы, деньги должны поступить заранее. Если дата приходится на рабочий день после праздников, возможна выплата в январе.

При этом отдельные учреждения могут самостоятельно организовать более ранние перечисления, если это допускается применяемым порядком оплаты труда.

Поэтому две школы или больницы даже в одном регионе могут использовать разные даты расчетов.

Пенсии за январь тоже поступят досрочно

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Изменения затронут не только работающих россиян, но и часть пенсионеров.

Гражданам, которым пенсия обычно поступает в начале месяца, январские деньги перечислят еще в декабре. Причина та же — продолжительные новогодние праздники.

Досрочные выплаты будут организованы как через банки, так и через почтовые отделения. Например, пенсионер, который обычно получает деньги 6 января, сможет рассчитывать на перечисление еще до праздников.

При этом обращаться с дополнительным заявлением не потребуется. Система переведет деньги автоматически.

Но если привычная дата получения пенсии не совпадает с выходными, выплата может пройти по обычному графику.

Точный день зачисления зависит от способа доставки и установленного расписания.

Что будет с социальными выплатами

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Досрочные перечисления могут коснуться и некоторых получателей социальных пособий. Выплаты, назначенные на первые десять дней января, планируется произвести до окончания декабря.

Однако разные пособия перечисляют по собственным правилам. Например, у единого пособия на детей, выплат по уходу за ребенком и других мер социальной поддержки могут отличаться сроки начисления.

Часть выплат производится за предыдущий месяц, а часть назначается по особому графику. Уточнять сроки лучше через Социальный фонд России или ведомство, которое назначило конкретную выплату.

Что делать, если зарплату не перечислили вовремя

Как и кому на работе досрочно выплатят зарплату за декабрь и январь, премии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если установленный срок выплаты совпал с новогодними праздниками, а деньги до 30 декабря не пришли, работнику стоит сначала обратиться в бухгалтерию или отдел кадров.

Необходимо уточнить дату, закрепленную в трудовом договоре, и выяснить причину задержки.

Если работодатель нарушил установленный срок, сотрудник вправе потребовать не только зарплату, но и компенсацию.

По Трудовому кодексу она начисляется за каждый день просрочки. Минимальный размер составляет одну 150-ю часть действующей ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы за каждый день задержки.

При этом обязанность выплатить компенсацию возникает независимо от наличия вины работодателя.

Если вопрос не удается решить внутри организации, можно обратиться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру.

Работнику также доступна судебная защита.