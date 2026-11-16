Фото, видео: www.globallookpress.com/ Nick White; 5-tv.ru

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Почему обычный дверной проем способен сбить человека с мысли, откуда берется дежавю и зачем нам вообще нужна способность забывать?

Картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» многие по привычке называют «Мишки в лесу» — совсем как знаменитые конфеты. Это один из примеров эффекта Манделы — феномена ложных воспоминаний.

Но память умеет преподносить и другие сюрпризы: мы забываем, зачем вошли в комнату, или испытываем странное чувство, будто уже переживали происходящее.

Почему память подводит даже в самых простых ситуациях, откуда берутся ложные воспоминания и когда необычные особенности работы мозга могут сигнализировать о проблемах со здоровьем? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

«Зачем я сюда пришел?» — почему одни мысли теряются, а другие не отпускают

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Иногда при переходе из одной комнаты в другую человек неожиданно забывает, зачем туда направлялся. Это явление называют эффектом дверного проема. Оно связано с особенностью работы мозга, который разделяет непрерывный поток событий на отдельные эпизоды.

Когда мы переступаем порог, он воспринимает это как начало нового эпизода. В результате задачи, которые еще секунду назад хранились в «оперативной памяти», могут просто исчезнуть.

Похожая ситуация происходит со студентами во время сессии. Пока экзамен не сдан, информация удерживается в кратковременной памяти. Но стоит получить оценку, как «временное хранилище» словно обнуляется.

«Есть такой классический эффект — эффект Зейгарник (советский психолог Блюма Вульфовна Зейгарник. — Прим. ред.). Если мы что-то выполнили, поставили галочку, плюсик, закрыли задачу, мы через некоторое время про нее забудем, потому что мозг завершил это действие и исключил его из памяти. А если задача не доведена до конца, мы будем о ней помнить. Она будет висеть в „реестре невыполненных задач“ и постоянно занимать наш ресурс», — объяснил нейропсихолог, психофизиолог Вячеслав Лебедев.

Все помнят, но этого не было: как возникает эффект Манделы

www.globallookpress.com/Isai Hernandez

Еще один удивительный парадокс — эффект Манделы, названный в честь южноафриканского лидера Нельсона Манделы. Многие были уверены, что борец за демократию скончался в тюрьме в 1980-х годах. На самом деле Мандела был освобожден, получил Нобелевскую премию, занимал пост президента ЮАР и ушел из жизни только в 2013 году.

«Мы с вами знаем, что такое испорченный телефон. Когда один человек сообщает другому, часть информации теряется либо искажается. Эффект Манделы — это эффект такого социального взаимодействия и распространения искаженной информации», — рассказал Лебедев.

«Это уже было»: почему незнакомое вдруг кажется знакомым

www.globallookpress.com/PsychoShadow

Дежавю — еще один загадочный феномен памяти. Пифагор и Платон считали его воспоминаниями из прошлых жизней. В действительности все гораздо прозаичнее. Ощущение, будто происходящее уже случалось, возникает из-за особенностей работы механизмов памяти.

«Если, например, наше событие связано с чем-то в прошлом — похожая интонация, похожий интерьер, — то эта система срабатывает: „Я уже знаю“. А потом включается гиппокамп (отдел мозга, который отвечает за память и ориентацию в пространстве. — Прим. ред.). И он пытается найти эту информацию, время и место, где это было, но при этом не находит этого. Это рассогласование как раз и создает явление дежавю», — объяснила невролог Анна Лацинова.

Иногда повторяющееся ощущение дежавю может быть связано с более серьезными нарушениями в работе организма.

«Это довольно часто недосып, наличие стресса, травматической ситуации, которая произошла в нашей жизни, гормональный сбой. Все это в совокупности может привести к нарушению функций головного мозга в плане запоминания и воспроизведения (информации. — Прим. ред.)», — предупредил психиатр Алексей Казанцев.

Гипертимезия: почему способность помнить все становится проблемой

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Kyrylo Syvun

Способность в мельчайших деталях воспроизводить в сознании события собственной жизни называется гипертимезией. Врачи не считают ее болезнью, но для самого человека такая особенность может стать настоящим испытанием.

«Главное свойство памяти — не только запоминание, но еще и забывание. Потому что, если мы не будем ничего забывать, мы будем помнить обиды, травматические переживания. У нас есть защитные механизмы, которые помогают нам переживать ошибки. Если мы не будем про них забывать, у нас сформируется определенное клиническое состояние, например депрессия или тревожное расстройство», — пояснил Лебедев.

От списка дел до нового языка: как разгрузить и тренировать память

www.globallookpress.com/Robert Kneschke

Снизить нагрузку на память помогут простые привычки. Специалисты рекомендуют записывать мысли: от бытовых мелочей до рабочих задач. По возможности стоит завершать начатые дела: незакрытые вопросы тоже отнимают умственный ресурс. Для поддержания пластичности мозга полезно регулярно осваивать что-то новое и выходить за рамки привычных занятий.

«Если мы, например, по работе заучиваем много новой информации, это не является тренировкой памяти. Для нас это должно быть непривычно новое. Например, если человек бухгалтер, ему хорошо будет учить языки», — посоветовала Лацинова.

Если же упражнения для ума не помогают, а мозг продолжает «зависать» и не справляется с потоком информации, стоит обратиться к неврологу.

В качестве дополнительной поддержки памяти и концентрации внимания в составе комплексной терапии врачи могут рекомендовать фитопрепараты. Например, гинкго билоба способствует улучшению мозгового кровообращения, бакопа монье известна своими ноотропными свойствами и способностью снижать тревожность.

Родиола розовая, или золотой корень, считается природным адаптогеном — она помогает организму справляться со стрессом, противостоять хронической усталости и поддерживать работоспособность.