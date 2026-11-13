Болезни печени и рак могут менять вид ногтей: на что стоит обратить внимание

Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

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Некоторые нарушения работы внутренних органов отражаются на внешнем виде ногтевых пластин. Какие признаки нельзя оставлять без внимания?

Сняли лак и заметили темную полоску, которой раньше не было. Или ногти вдруг побледнели, стали выпуклыми, покрылись ямками. Такие перемены легко списать на маникюр или случайный удар. Но цвет и форма ногтей иногда первыми заставляют обратить внимание на заболевания внутренних органов.

Какие изменения могут быть связаны с анемией, болезнями легких, печени или почек? Почему новая темная полоса на ногтевой пластине заслуживает особого внимания? Об этом — в материале 5-tv.ru.

Что ногти могут рассказать о состоянии здоровья организма

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

Ногти состоят преимущественно из кератина — белка, который также входит в состав волос. Пластина формируется в ростковой зоне у основания ногтя. На ее состояние влияют не только уход за руками, но и процессы, происходящие в организме.

Некоторые заболевания нарушают образование новых клеток и кровоснабжение тканей. Поэтому ногти могут менять форму, становиться ломкими или приобретать необычный оттенок.

Бледные и вогнутые ногти: возможный признак анемии

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: 5-tv.ru

Один из признаков, на который обращают внимание врачи, — необычная бледность ногтевого ложа. Вместо привычного розового цвета оно выглядит значительно светлее. Иногда это связано с анемией, при которой снижается уровень гемоглобина в крови.

Более необычный симптом — изменение формы ногтей. Пластина становится тонкой, а ее центральная часть прогибается внутрь. В результате ноготь напоминает маленькую ложку. Такое состояние называют койлонихией. Оно может встречаться при выраженном дефиците железа.

Если одновременно появились слабость, головокружение, одышка или сильная утомляемость, стоит обратиться к терапевту. Врач может назначить анализ крови и исследование показателей обмена железа. Самостоятельно принимать препараты железа не следует.

Ногти как «часовые стекла»: на что указывают утолщенные пальцы

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: 5-tv.ru

Иногда ногти становятся выпуклыми, словно стекло наручных часов. Одновременно увеличиваются кончики пальцев. Они приобретают округлую форму и напоминают барабанные палочки.

В медицине такие изменения называют симптомом барабанных палочек и ногтей в виде часовых стекол. Они могут встречаться при некоторых хронических заболеваниях легких, сердца, печени и кишечника.

Существует простой способ заметить характерные изменения. Нужно соединить указательные пальцы обеих рук ногтями друг к другу. В норме между основаниями ногтей обычно остается небольшое ромбовидное пространство. При выраженном изменении формы пальцев оно может исчезать.

Если форма ногтей изменилась недавно, особенно вместе с кашлем или одышкой, необходимо обратиться к врачу. У некоторых людей подобное строение пальцев бывает наследственной особенностью.

Белые ногти: когда стоит проверить печень и почки

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: 5-tv.ru

Маленькие белые пятнышки на ногтях чаще всего связаны с повреждением пластины. Они появляются после ударов или маникюра. Но существуют и другие изменения, которые могут указывать на системные заболевания.

Например, при так называемых ногтях Терри почти вся пластина выглядит белой. У свободного края остается узкая розовая или коричневатая полоска. Такие изменения могут встречаться при циррозе печени и сердечной недостаточности.

Другой вариант — «половинчатые ногти». Часть ногтевого ложа становится белесой, а другая приобретает красновато-коричневый оттенок. Подобную картину иногда наблюдают при хронических заболеваниях почек.

Тем не менее, изменение цвета не означает, что у человека обязательно есть болезнь внутренних органов. Для постановки диагноза необходимы обследования.

Желтые и утолщенные ногти: не всегда грибок

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: 5-tv.ru

Пожелтевший ноготь часто вызывает подозрение на грибковую инфекцию. Особенно если пластина стала толще, начала крошиться или отслаиваться. И правда: грибок — одна из распространенных причин подобных изменений.

Но пожелтение бывает связано и с длительным использованием декоративных покрытий, красителями или травмами.

Существует также редкий синдром желтых ногтей. При нем пластины медленно растут, утолщаются и приобретают характерный оттенок. Такое состояние может сопровождаться заболеваниями дыхательной системы и нарушением оттока лимфы.

Поэтому определять грибок только по цвету неправильно. Для подтверждения инфекции дерматолог может назначить лабораторное исследование материала с пораженного ногтя.

Ямки и борозды: о чем предупреждает неровная поверхность

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: 5-tv.ru

Иногда ногти становятся похожими на поверхность наперстка. На них появляются многочисленные маленькие углубления. Такой признак встречается при псориазе, который способен поражать не только кожу, но и ногтевые пластины.

Такие точечные углубления встречаются довольно часто. При этом ногтевой псориаз не всегда сопровождается заметными высыпаниями на коже.

Другой признак — поперечные борозды, проходящие через всю ширину ногтя. Их называют линиями Бо. Они могут возникать после тяжелой инфекции, высокой температуры, операции или травмы.

Причина заключается во временном замедлении роста ногтя. По мере отрастания пластины борозда постепенно перемещается к свободному краю.

Темная полоска под ногтем: признак, который нельзя игнорировать

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: 5-tv.ru

Особого внимания заслуживает новая коричневая или черная полоса вдоль ногтя. Иногда ее принимают за след от удара или обычную пигментацию.

Темные полосы действительно могут быть доброкачественными. Они встречаются после травм и при повышенной выработке пигмента. Однако в редких случаях такой признак связан с подногтевой меланомой — злокачественной опухолью.

Насторожить должны появление новой полосы, ее расширение, неровные границы и распространение пигмента на окружающую кожу. Опасными признаками также могут быть кровоточивость, появление узелка или разрушение ногтя без очевидной травмы.

Особенно важно не откладывать визит к дерматологу, если полоса появилась на одном ногте и постепенно меняется. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит дополнительные исследования.

Как проверить ногти дома и когда обращаться к врачу

Как по ногтям определить болезнь в организме: признаки, симптомы. Фото: www.globallookpress.com/JONATHAN FORD

Чтобы заметить изменения, достаточно периодически осматривать ногти без декоративного покрытия.

Особого внимания требуют следующие признаки:

Ногти заметно изменили цвет без очевидной причины.

Пластины стали необычно вогнутыми или сильно выпуклыми.

Появились многочисленные ямки или глубокие борозды.

Ноготь начал отслаиваться, утолщаться или разрушаться.

Возникла новая темная полоса, которая постепенно меняется.

Изменения сопровождаются слабостью, одышкой или отеками.

При таких симптомах стоит обратиться к терапевту или дерматологу. В зависимости от результатов осмотра специалист может назначить анализ крови, исследование на грибковую инфекцию или направить к другому врачу.

Ногти действительно могут отражать изменения в организме, но не работают как точный диагностический прибор. Их необычный внешний вид — повод обратить внимание на здоровье, а не готовый диагноз.