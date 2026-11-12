Актриса погорелого театра или жертва? Рецидив рака Лерчек вызвал скандал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Валерия Чекалина в попытке добиться разрешения на поездку в Китай для лечения решила пойти на крайние меры.

Стоило судебному процессу по делу блогера Лерчек возобновиться, как вновь появились тревожные новости о ее здоровье. Сначала Валерия Чекалина не смогла приехать на заседание из-за прохождения лечения.

Затем из уст возлюбленного интернет-знаменитости — танцора Луиса Сквиччиарини — стало известно о ее сильной слабости и проблемах со зрением.

Совпадение вызвало у общественности новые вопросы: почему самочувствие Чекалиной ухудшается именно тогда, когда решается ее судьба в суде? Что известно о состоянии Лерчек и почему очередная госпитализация вызвала столько подозрений?

Снова суд — снова больница: что происходит с Лерчек

Валерия Чекалина: онкология, приговор и суд. Что со здоровьем блогера Лерчек и почему она просит Путина о помиловании. Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Московский городской суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы на приговор Валерии Чекалиной по делу о незаконных валютных операциях 5 ноября. Однако утром того же дня блогера госпитализировали: из-за состояния здоровья Лерчек не смогла присутствовать в суде.

Заседание все же состоялось, но без нее. Мосгорсуд оставил в силе основное наказание: пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф около 763,5 миллиона рублей. Решение вступило в законную силу.

Весной тяжелая болезнь уже привела к приостановке уголовного дела. Теперь проблемы со здоровьем снова совпали с важным этапом, инициатором которого была защита блогера.

Рак четвертой стадии: когда стало известно о болезни

Валерия Чекалина: онкология, приговор и суд. Что со здоровьем блогера Лерчек и почему она просит Путина о помиловании. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

О тяжелом диагнозе Чекалиной стало известно в марте 2026 года. Незадолго до этого блогер родила четвертого ребенка. После родов у нее появились сильные боли. Об обследованиях и обнаружении онкологического заболевания рассказал Луис Сквиччиарини, поскольку на тот моент блогеру было запрещено пользоваться интернетом.

Врачи диагностировали Лерчек рак желудка четвертой стадии. Также сообщалось о метастазах в других органах и костях. Чекалиной потребовались операция на позвоночнике и химиотерапия.

16 марта Гагаринский суд Москвы выделил ее дело в отдельное производство и приостановил разбирательство из-за тяжелого заболевания. Сам домашний арест заменили запретом на определенные действия.

Летом процесс возобновился. Только вот заседания также переносились: вместо 10 июля в суд блогер смогла явиться только 13-го, так как на тот момент проходила лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

«Сил почти нет»: почему здоровье Лерчек снова ухудшилось

Валерия Чекалина: онкология, приговор и суд. Что со здоровьем блогера Лерчек и почему она просит Путина о помиловании. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В июле партнер Чекалиной сообщил о завершении девятого курса химиотерапии. Однако лечение продолжилось.

Осенью появились новые тревожные сведения. В октябре на видео вместе с Луисом Сквиччиарини Чекалина рассказала, что обследование показало рост метастазов, в том числе в легких. В начале ноября она приступила к повторному курсу химиотерапии. Позднее стало известно и об ухудшении зрения.

«Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо», — рассказывала Чекалина фанатам.

Защита также утверждает, что Лерчек стало трудно самостоятельно передвигаться. Сама блогер жалуется на сильную слабость и сонливость после лечения.

Болезнь или способ избежать суда: почему возникли подозрения

Валерия Чекалина: онкология, приговор и суд. Что со здоровьем блогера Лерчек и почему она просит Путина о помиловании. Фото: legion-media/Persona Stars

Скептически настроенные пользователи сети обращают внимание на повторяющуюся последовательность событий. Сначала назначается важное заседание, а затем появляются новости о госпитализации. Из-за этого возникают подозрения, что болезнь могут использовать для смягчения наказания или изменения условий его исполнения.

«А что же волосы и брови целы? Странно!»

«Мой папа был болен раком… А в случае с Лерчеком какая-то фантазия…»

«Зрение на мейкап есть», — пишут негативные комментарии пользователи соцсетей.

Кроме того, подозрения вызывает и само поведение блогера во время болезни. Весной Лерчек заметили в бодром расположении духа в одном из столичных фитнес-клубов сразу после сообщений о поездке на химиотерапию.

После таких записей появилось еще больше вопросов со стороны комментаторов-скептиков, а прокуратура запросила повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу для блогера.

Пять лет условно и огромный штраф: за что осудили Лерчек

Валерия Чекалина: онкология, приговор и суд. Что со здоровьем блогера Лерчек и почему она просит Путина о помиловании. Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Уголовное дело Чекалиной связано с продажей фитнес-марафонов. По версии следствия, в 2021–2022 годах Лерчек вместе с уже бывшим супругом Артемом Чекалиным и деловым партнером Романом Вишняком участвовала в переводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов.

31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы признал Чекалину виновной. Ей назначили пять лет лишения свободы условно, испытательный срок на три года и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Также суд запретил ей на три года заниматься определенной деятельностью в интернете.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и потребовала увеличить условный срок до шести лет. Защита, напротив, добивалась оправдания.

Однако 5 ноября Мосгорсуд сохранил основное наказание. Приговор вступил в законную силу. Адвокаты заявили о намерении обжаловать такое решение.

«Здесь вопрос не в уходе от ответственности, а в праве человека на лечение и, конечно, чисто по-человечески, так как Валерия в конце концов никого не убивала, а совершила экономическое преступление», — заявил адвокат Лерчек Михаил Терехин.

Лечение в Китае: почему Лерчек не может уехать

Валерия Чекалина: онкология, приговор и суд. Что со здоровьем блогера Лерчек и почему она просит Путина о помиловании. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Тем временем осужденная Лерчек пытается получить разрешение на лечение за границей. Врачи рекомендовали рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Метод основан на использовании иммунных клеток пациента, которые изменяют для борьбы с опухолью.

Проблема заключается в действующих ограничениях. Из-за вступившего в силу приговора Чекалина не может свободно покинуть Россию. Однако блогер любыми способами пытается зацепиться за шанс выжить. Поэтому защита Лерчек обратилась во ФСИН с просьбой разрешить девушке отправиться в Поднебесную для лечения.

Представители также пытались решить вопрос во время апелляционного разбирательства. Однако просьбу о поездке выделили в отдельное производство. Адвокаты настаивают, что лечение необходимо организовать как можно скорее.

Лерчек попросила Путина о помиловании

Валерия Чекалина: онкология, приговор и суд. Что со здоровьем блогера Лерчек и почему она просит Путина о помиловании. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

История получила новый виток. Валерия Чекалина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Главная цель прошения — добиться возможности продолжить лечение за границей.

Однако помилование — отдельная юридическая процедура. Сам факт подачи обращения не означает отмены наказания или автоматического разрешения на выезд.

В сети и вовсе предполагают, что Лерчек может и вовсе скрыться от закона с помощью поездки в Поднебесную.

«Поедет в Китай и растворится там», — подозревают в интернете.

«Это ее последняя надежда на жизнь. Она умирает», — вступилась за блогера звездный юрист Екатерина Гордон.