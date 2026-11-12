«Не могу вдохнуть полной грудью»: на какие болезни указывает этот симптом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

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Многие не раз сталкивались с неприятным ощущением нехватки воздуха. Насколько это опасно?

Пытаетесь вдохнуть полной грудью, но не получается? Хочется зевнуть или глубоко вздохнуть, а ощущение, что воздуха не хватает, не проходит?

На какие болезни может указывать ощущение неполного вдоха, что помогает от него избавиться и когда нехватка воздуха становится опасной? Об этом — в материале 5-tv.ru.

Почему бывает трудно вдохнуть полной грудью

Почему не могу вдохнуть полной грудью, тяжело дышать — причины, симптомы, болезни, что делать. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Ощущение нехватки воздуха может возникать и при нормальной работе легких. Иногда нарушается привычный рисунок дыхания. Человек начинает дышать слишком часто, поверхностно или неравномерно. По одним жалобам определить причину трудно: похожие симптомы встречаются при разных состояниях.

В медицине для такой проблемы используется термин «дисфункциональное дыхание» или «нарушение дыхательного паттерна». Паттерн — это привычный способ дышать: частота вдохов, их глубина, продолжительность и согласованная работа дыхательных мышц.

При функциональном нарушении человек может ощущать воздушный голод. Возникает желание вдохнуть еще глубже, хотя очередной вдох не приносит облегчения. Иногда появляются частая зевота, вздохи и ощущение стеснения грудной клетки.

Установить, связано ли это с нарушением дыхательного паттерна, можно после медицинского обследования.

При каких заболеваниях не получается вдохнуть полной грудью

Почему не могу вдохнуть полной грудью, тяжело дышать — причины, симптомы, болезни, что делать. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee

Ощущение, что не получается вдохнуть полной грудью, может возникать при бронхиальной астме, сердечной недостаточности или анемии. Врачу помогают разобраться сопутствующие симптомы и обстоятельства, при которых становится трудно дышать.

При бронхиальной астме нехватка воздуха может сопровождаться свистящим дыханием, кашлем и стеснением в груди. При сердечной недостаточности одышка может усиливаться при нагрузке или в положении лежа, а к вечеру могут отекать ноги.

При анемии нехватка воздуха при привычной нагрузке может сочетаться со слабостью и быстрой утомляемостью. Среди других возможных причин одышки специалисты и называют ожирение.

Похожие жалобы возникают и при дисфункциональном дыхании. В этом случае ощущение нехватки воздуха может быть связано с изменением ритма или глубины дыхания. Такое нарушение может возникать самостоятельно или сочетаться с астмой. Определить причину по одному ощущению неполного вдоха нельзя.

Как распознать нарушение дыхательного ритма

Почему не могу вдохнуть полной грудью, тяжело дышать — причины, симптомы, болезни, что делать. Фото: www.globallookpress.com/Andy Dean

Неожиданная особенность дисфункционального дыхания — человек не всегда дышит быстро. Иногда частота дыхания остается обычной, но сам ритм становится неровным.

Например, во время спокойного отдыха могут появляться частые глубокие вздохи. Иногда человек ненадолго задерживает дыхание, а затем пытается компенсировать паузу большим вдохом. В других случаях дыхание становится преимущественно грудным, с заметным участием верхней части грудной клетки.

При нарушении дыхательного паттерна встречаются частые вздохи, зевота, неравномерный ритм и дыхание через рот. Причем неприятные ощущения могут возникать даже в покое.

Однако самостоятельно определить причину по характеру дыхания невозможно. Частые вздохи не обязательно означают заболевание. А тяжелая одышка может быть вызвана состояниями, которые требуют срочного лечения.

Почему нехватку воздуха путают с панической атакой

Почему не могу вдохнуть полной грудью, тяжело дышать — причины, симптомы, болезни, что делать. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev

Ощущение удушья способно вызвать сильный страх. Человек начинает прислушиваться к каждому вдоху. Ему кажется, что воздуха становится все меньше. От волнения дыхание может участиться, а неприятные ощущения — усилиться.

В результате возникает замкнутый круг: дыхательный дискомфорт повышает тревогу, а сама она влияет на дыхание.

При панической атаке действительно могут появляться похожие на удушье симптомы. Но паническая атака обычно представляет собой приступ резко нарастающего страха или дискомфорта. Дисфункциональное дыхание же может сохраняться и вне таких приступов.

Важно понимать и другое: тревога и дисфункциональное дыхание — не одно и то же. Человек может испытывать дыхательные нарушения и без панической атаки. А при наличии тревожного расстройства необходимо учитывать и возможные заболевания сердца и легких.

Почему пациенты могут годами лечить не то заболевание

Почему не могу вдохнуть полной грудью, тяжело дышать — причины, симптомы, болезни, что делать. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Одна из сложностей заключается в сходстве симптомов. Человек жалуется на стеснение в груди и нехватку воздуха. Врач, в свою очередь, предполагает бронхиальную астму и назначает обследование. Если диагноз не подтверждается, пациент может продолжить искать причину бесконечно долго у других специалистов.

Иногда функциональные нарушения дыхания остаются нераспознанными. В других случаях их ошибочно считают исключительно психологической проблемой. При этом у человека действительно сохраняются неприятные физические ощущения.

Особенно трудно разобраться, когда дисфункциональное дыхание сочетается с астмой. Тогда одна часть симптомов может быть связана с бронхами, а другая — с нарушением ритма дыхания.

Но это не значит, что всем пациентам с неполным вдохом нужно отказываться от препаратов против астмы или сердечных заболеваний. Самостоятельная отмена назначенных лекарств может быть опасна.

Как врачи проверяют, правильно ли человек дышит

Почему не могу вдохнуть полной грудью, тяжело дышать — причины, симптомы, болезни, что делать. Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

Диагностика начинается с поиска причин одышки. Врач уточняет, когда появились симптомы, связаны ли они с нагрузкой, положением тела или стрессом. Также важно выяснить, есть ли кашель, боль в груди, отеки, слабость и другие жалобы.

В зависимости от ситуации могут потребоваться электрокардиограмма, анализ крови, пульсоксиметрия, исследование функции внешнего дыхания и другие обследования. При повторяющихся жалобах можно начать с терапевта. При необходимости он направит к кардиологу или пульмонологу.

Если другие причины исключены или выявленное заболевание уже лечат, а жалобы сохраняются, врач может оценить дыхательный паттерн. Для этого используют опросники и наблюдают за движениями грудной клетки и живота при дыхании.

Один из инструментов — Наймигенский опросник. Он помогает предварительно оценить, как часто человек испытывает нехватку воздуха, головокружение, покалывание в пальцах и другие симптомы.

В отдельных случаях специалисты применяют капнографию. При обследовании врач может оценить уровень углекислого газа в конце выдоха, чтобы выявить признаки гипервентиляции. Также могут использоваться дыхательные и нагрузочные пробы.

Если обследование выявило функциональное нарушение, врач может рекомендовать занятия, на которых пациент учится дышать более ровно и комфортно. Самостоятельно вызывать гипервентиляцию или надолго задерживать дыхание для проверки симптомов не стоит.

При внезапной сильной одышке, давящей боли в груди, посинении губ или потере сознания вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112. Срочная помощь нужна и в том случае, если из-за нехватки воздуха человеку трудно говорить.

Если ощущение неполного вдоха повторяется, стоит обсудить его с терапевтом. Обследование поможет выяснить, связано ли оно с нарушением дыхательного паттерна, заболеванием сердца, легких или другой причиной.