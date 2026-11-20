Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

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Для домашнего контроля давления важно правильно выбрать тонометр. Какой прибор точнее — автоматический или механический?

На одной тумбочке лежит знакомый многим прибор с грушей, стрелкой и фонендоскопом. На другой — электронный тонометр: надел манжету, нажал кнопку и через минуту увидел цифры. Одни уверены, что старой механике можно доверять больше. Другие давно отказались от нее, потому что не хотят каждый раз просить домашних измерить давление.

Спор особенно важен для людей, которые следят за давлением каждый день. Ошибка в показаниях способна напугать человека или, наоборот, создать ложное чувство спокойствия. Однако дело далеко не всегда в цене и возрасте прибора. Иногда результат меняет неправильно надетая манжета или разговор во время измерения.

Чем отличаются механический и автоматический тонометры, какой удобнее пожилому человеку и почему два прибора могут показывать разные цифры — в материале 5-tv.ru.

Как работает механический тонометр

Механический или электронный автоматический тонометр: какой аппарат для измерения давления лучше. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

У обычного тонометра есть манжета, резиновая груша, манометр со стрелкой и фонендоскоп. Человек нагнетает воздух, затем постепенно его выпускает и слушает звуки кровотока в артерии. По моменту появления и исчезновения тонов определяют верхнее и нижнее давление.

Метод давно применяется в медицинской практике. Но для точного результата недостаточно просто надеть манжету. Нужно правильно расположить фонендоскоп, выпускать воздух с подходящей скоростью, услышать тоны и верно прочитать шкалу.

Если измерение проводит опытный медработник, исправный механический прибор может давать надежные результаты. А вот человеку без подготовки сложнее одновременно следить за стрелкой и прислушиваться к звукам. Особенно когда давление приходится измерять самому себе.

Что умеет автоматический тонометр

Механический или электронный автоматический тонометр: какой аппарат для измерения давления лучше. Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Электронный тонометр делает большую часть работы самостоятельно. Манжета наполняется воздухом, датчики регистрируют колебания давления в ней, а алгоритм рассчитывает показатели. Пользователю остается правильно сесть, надеть манжету и нажать кнопку.

Для домашнего контроля это существенное преимущество. Измерение можно провести без помощника, а крупные цифры на дисплее обычно легче прочитать. Некоторые устройства запоминают результаты, показывают пульс и позволяют вести историю измерений.

Но автоматический прибор не измеряет давление каким-то волшебным способом. Он тоже зависит от правильного положения руки и манжеты, а результат рассчитывает по сигналам датчиков. Если человек двигается, разговаривает или манжета плохо подходит по размеру, показания могут отличаться от реальных.

Какой точнее: механический или автоматический тонометр

Механический или электронный автоматический тонометр: какой аппарат для измерения давления лучше. Фото: www.globallookpress.com/Thomas Banneyer

Многие считают механический тонометр эталоном точности, поскольку именно такие приборы долгое время использовали в больницах и поликлиниках. Однако сам по себе принцип работы не делает его показания более достоверными. При измерении механическим устройством многое зависит от слуха, внимательности и навыков человека.

Электронные модели работают иначе: они фиксируют колебания давления в манжете и автоматически рассчитывают показатели. Пользователю не нужно самостоятельно определять моменты появления и исчезновения тонов кровотока. Это особенно удобно при регулярном домашнем контроле.

При этом электронные приборы тоже могут ошибаться. Например, при неправильном размере манжеты, движении руки или нарушении сердечного ритма. Поэтому ориентироваться только на тип устройства не стоит.

Российские клинические рекомендации допускают использование обоих видов тонометров. Для самостоятельного контроля предпочтительнее проверенная автоматическая модель с плечевой манжетой. Механический прибор также может быть точным, но требует определенных навыков измерения.

Точность зависит не от того, есть ли в тонометре электроника, а от качества конкретной модели и правильности проведения процедуры.

Почему тонометры показывают разное давление

Механический или электронный автоматический тонометр: какой аппарат для измерения давления лучше. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Представим знакомую ситуацию: электронный прибор показал 150 на 90, а механический через несколько минут — 138 на 84. Какому верить?

На показания влияет положение тела. Если сидеть без опоры для спины, скрестить ноги или держать руку ниже уровня сердца, результат может исказиться. Не меньшее значение имеет размер манжеты: слишком маленькая способна завышать давление, слишком большая — занижать.

Перед измерением следует спокойно посидеть не менее пяти минут. За полчаса лучше избегать курения, физической нагрузки и напитков с кофеином. Во время процедуры нельзя разговаривать и двигаться, а манжету надевают на открытую кожу, а не поверх рукава.

Руку располагают на опоре примерно на уровне сердца. Измерение повторяют с небольшим интервалом, затем учитывают несколько результатов. По российским клиническим рекомендациям давление измеряют трижды с промежутками в одну-две минуты. Однако третье измерение необходимо, если первые два результата отличаются более чем на 10 мм рт. ст. За итоговый показатель принимают среднее значение двух последних измерений.

Какой тонометр лучше для пожилого человека: электронный или механический

Механический или электронный автоматический тонометр: какой аппарат для измерения давления лучше. Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Человеку, который измеряет давление самостоятельно утром и вечером, чаще удобнее автоматическая модель с манжетой на плечо. Не придется накачивать грушу, удерживать фонендоскоп и пытаться расслышать слабые тоны.

Особенно это заметно при артрите, дрожании рук, ограниченной подвижности пальцев или снижении слуха. Крупный экран и память предыдущих измерений тоже могут облегчить повседневный контроль.

Механический тонометр может подойти семье, где есть человек, умеющий уверенно им пользоваться. Кроме того, он не требует батареек и электросети. Однако сам по себе этот плюс не компенсирует ошибки неопытного пользователя.

Отдельного внимания заслуживает нерегулярный сердечный ритм. При фибрилляции предсердий показания автоматических тонометров могут быть менее надежными: большинство таких устройств не проходили специальную проверку для пациентов с этим нарушением. Российские клинические рекомендации в подобных случаях предусматривают измерение давления ручным аускультативным методом. Поэтому способ домашнего контроля лучше согласовать с врачом.

А чем полезен тонометр на запястье

Механический или электронный автоматический тонометр: какой аппарат для измерения давления лучше. Фото: www.globallookpress.com/RelaxFoto-de

Компактный запястный прибор удобно носить с собой, однако его показания сильнее зависят от положения руки. Для домашнего контроля предпочтительнее автоматический тонометр с плечевой манжетой. Запястную модель можно рассмотреть, если измерение на плече невозможно, но ее точность и правильность использования необходимо предварительно обсудить с врачом.

Часы и браслеты, обещающие измерять давление без надувной манжеты, не стоит считать заменой проверенному тонометру.

Какой тонометр лучше купить домой: электронный или механический

Механический или электронный автоматический тонометр: какой аппарат для измерения давления лучше. Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Для большинства людей, которым нужно регулярно контролировать давление без посторонней помощи, практичнее проверенный автоматический тонометр с плечевой манжетой. Он проще в использовании, позволяет сохранять историю результатов и не требует умения слушать тоны кровотока.

Механический прибор остается надежным инструментом в руках обученного человека. Но если пользоваться им неудобно, предполагаемая точность может обернуться ошибками.

При покупке важно проверить регистрацию медицинского изделия и наличие подтверждения точности измерений. Манжета должна соответствовать окружности плеча. После приобретения желательно взять тонометр на прием к врачу, чтобы проверить правильность его использования и сопоставить показания с результатами измерения в медицинском учреждении.

А главное — никакой тонометр не заменяет врача. Если показатели регулярно повышаются или резко меняются, их нужно обсудить со специалистом. Если давление превышает 180/120 мм рт. ст., необходимо повторить измерение через минуту. Если показатели остаются такими же высокими, следует обратиться к врачу. При появлении боли в груди, выраженной одышки, нарушений речи, зрения или слабости в конечностях необходимо вызвать скорую помощь.

В споре механики и электроники выигрывает не самая дорогая и не самая старая модель, а та, которой человек умеет пользоваться правильно.