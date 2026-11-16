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Старинные технологии деревянной кровли возвращаются, а гибкая керамика позволяет имитировать натуральный камень. Что учесть при выборе и монтаже?

Крыша, похожая на сосновую шишку, и плитка под камень, которую можно обернуть вокруг колонны. Так выглядят два необычных решения для загородного дома: деревянная кровля по старинной технологии и фасад из гибкой керамики.

Чем осиновая дранка отличается от лиственничного гонта, для каких крыш подходят эти материалы и что учесть при облицовке фасада гибкой керамикой? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Крыша из деревянных чешуек: чем необычна осиновая дранка

5-tv.ru

Владелец загородного дома Иннокентий Тухватуллин выбрал для своей крыши необычное покрытие — осиновую дранку. Благодаря небольшим деревянным пластинам, уложенным в несколько слоев, кровля напоминает сосновую шишку.

Несмотря на нестандартный внешний вид, хозяин дома считает такое решение не только красивым, но и практичным. По его словам, покрытие легко ремонтировать, а со временем оно приобретает характерный серый оттенок.

«Помимо того, что красиво, очень практично. Кажется, как будто бы это дорогая история, но по факту нет. Легко чинится, сама со временем приобретает серую благородность, как можете заметить, посерела», — рассказал владелец дома Иннокентий Тухватуллин.

Осиновая дранка — кровельный материал, который изготавливают по старинной технологии. Сейчас этот способ отделки крыш постепенно возрождают.

В отличие от привычных кровельных покрытий, дранку производят не путем распиливания древесины. Бревна раскалывают на отдельные пластины, сохраняя направление древесных волокон.

Осиновая дранка или лиственничный гонт: в чем разница

5-tv.ru

Для деревянной кровли используют не только осиновую дранку, но и лиственничный гонт. Внешне материалы похожи, однако технология производства и их свойства отличаются.

Осиновую дранку изготавливают исключительно из осины. Для нее применяют тангенциальный раскол древесины, тогда как лиственничный гонт получают с помощью радиального раскола.

«Осиновая дранка — тангенциальный раскол. Лиственничный гонт — радиальный раскол. Это два совершенно разных продукта», — пояснил руководитель компании по производству осиновой дранки, лиственничного гонта и лемеха Олег Юштанов.

Различия проявляются и в том, как материалы ведут себя под дождем.

По словам специалиста, намокшая осиновая дранка становится очень скользкой, благодаря чему вода не задерживается на поверхности покрытия.

«Осиновая дранка, когда идет дождь, она превращается в такую лягушку. То есть она становится очень скользкой, и вода, осадки на ней не задерживаются», — рассказал эксперт.

Лиственничный гонт защищается от влаги иначе. В древесине содержатся смолы, которые препятствуют проникновению воды внутрь пластин. В результате осадки также скатываются с поверхности кровли.

Как укладывать деревянную кровлю и какие ошибки нельзя допускать

5-tv.ru

Деревянные пластины можно укладывать несколькими способами. Один из них — линейная раскладка, при которой элементы располагаются ровными рядами. Другой вариант предполагает смещение пластин относительно друг друга. Мастера называют такую укладку диким стилем.

Сам монтаж считается достаточно простым. Пластины закрепляют скобами, а последующие ряды перекрывают места крепления предыдущих.

Однако использовать дранку и гонт можно далеко не на каждой крыше. Одно из основных требований — уклон кровли должен превышать 35 градусов.

Не менее важно правильно подготовить основание. Шаг обрешетки необходимо рассчитывать с учетом размеров деревянных пластин.

С этой проблемой столкнулся и владелец дома Иннокентий Тухватуллин. При укладке дранки выяснилось, что каркас крыши был подготовлен неправильно.

«Оказалось, что обрешетка не совсем правильно сделана, не с верным шагом. Поэтому, если будете заказывать у мастеров дранку, сначала определитесь по размеру дранки», — посоветовал хозяин дома.

Еще одна особенность деревянной кровли — необходимость защиты от огня. Эксперты рекомендуют периодически обрабатывать покрытие специальными огнезащитными составами — антипиренами.

Фасад под камень без тяжелой плитки: что такое гибкая керамика

5-tv.ru

Необычно оформить загородный дом можно не только с помощью деревянной кровли. Для облицовки фасадов стали использовать гибкую керамику — материал, который имитирует натуральный камень, но при этом способен изгибаться.

Такие панели позволяют воспроизводить различные природные фактуры.

«Это различные горные породы, то есть тесаный камень, сланец, мрамор, различные виды травертина в различных оттенках, а также граниты», — рассказал директор направления фасадных и отделочных материалов Сергей Трофимов.

Производители предлагают варианты с разной плотностью текстуры, в том числе с объемным 3D-эффектом.

В основе материала — кварцевый песок и модифицированная глина. При этом главным отличием от традиционной керамической плитки остается гибкость.

Благодаря этому панели подходят не только для ровных стен, но и для облицовки поверхностей сложной формы. Например, гибкой керамикой можно отделать колонну.

Как правильно монтировать гибкую керамику на фасад

5-tv.ru

Гибкую керамику можно использовать при разных способах отделки наружных стен здания. Материал подходит как для системы мокрого фасада, так и для вентилируемых конструкций.

В первом случае панели приклеивают непосредственно к подготовленному основанию, в том числе к утеплителю. Во втором — используют специальную подсистему с аквапанелями или армпанелями, на которые затем фиксируют облицовку.

«Гибкая керамика подходит для всех видов фасадов. Соответственно, мы можем ее монтировать как по системе мокрого фасада, выклеивая непосредственно утеплитель и любое основание, и также она может по системе вентилируемого фасада. То есть когда подсистема, аквапанель либо армпанель, и по ней уже выклеивать, соответственно, гибкую керамику», — объяснил Трофимов.

Для крепления материала используют специальный клеевой раствор. Однако прежде чем приступать к монтажу, необходимо тщательно подготовить поверхность.

Основание должно быть ровным и обезжиренным. После укладки специалисты рекомендуют дополнительно обработать облицовку гидрофобным составом, который защищает материал от влаги.

При соблюдении технологии монтажа и необходимых условий эксплуатации срок службы гибкой керамики может достигать 50 лет.